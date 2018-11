Italia no logra el objetivo

veItalia tenía la misión hoy de derrotar a Portugal por cualquier marcador para poder clasificar al Final Four de la UEFA Nation League. Entro a la cancha con ese objetivo y mal no lo hizo. El primer tiempo fue totalmente controlado por los locales quienes, a través de mucho fútbol colectivo y asociado, empujaron a los visitantes a su propia área y no lo dejaban jugar con facilidad. Tanto es así que, en todo el encuentro, Portugal remato tres veces al arco custodiado por Donnarumma. Italia tuvo opciones clarísimas para haber anotado, donde ni Chiesa, Insigne, Immobile, Florenzi y Bonucci pudieron abatir al Portero Rui Patricio. En el segundo tiempo, Italia no se vio tan bien como en la primera parte, dado que todo el sacrificio y energías se agotaron rápidamente por haber realizado un gran desgaste físico y futbolístico durante la primera mitad del encuentro. Con este empate, Italia no logró el objetivo de clasificar al Final Four y queda en la segunda posición del Grupo A3 con 5 unidades, finalizando así su participación en la actual UEFA Nation League. Su próximo desafío será el martes 20 de Noviembre, donde enfrentara a la Selección de Estados Unidos en un partido amistoso.

Fuente: UEFA.

Lo realizado por Portugal es muy meritorio. Finalizo en el primer lugar de su Grupo en la UEFA Nation League, emparejado con un siempre peligroso Italia (A pesar de no haber clasificado al Mundial de Rusia 2018) y con una Polonia la cual cuenta con una muy buena generación de futbolistas, además de solo recibir dos goles en contra y sin su máxima estrella como lo es Cristiano Ronaldo. Sin dudas, una muy buena presentación de Portugal gracias a su buena plantilla y al entrenador Fernando Santos, quien ha hecho un gran trabajo en la Selección Nacional portuguesa. De esta forma, Portugal accedió al Final Four a la espera de sus próximos rivales, quienes de momento son España, Bélgica y Francia.

Fuente: UEFA.

Italia, encuentra un camino

En el partido ante Portugal, se vio una clara forma de jugar: Mucha presión, toque de balón constante, juego asociado, jugadas construidas y posesión del balón, algo lo cual no estamos acostumbrados del todo en ver en una Selección Italiana, quienes se caracterizan por jugar con más ímpetu, fuerza y con un estilo de juego marcado como lo es el contra ataque, pero Roberto Mancini quiere impregnar otro estilo de juego y hoy lo hizo bien. Hoy Italia se vio con un buen juego (Especialmente en la primera parte del partido) y bien pudieron marcar uno o dos goles a través de las buenas ocasiones que se generaron, pero la definición no estuvo a la altura de su juego y terminaron empatando un encuentro clave en sus objetivos en la actual Nation League. Ahora, el entrenador deberá mejorar lo mostrado hoy ante Portugal, trabajar seriamente en la definición de las jugadas y tratar de a poco, volver a Italia a la Selección que hace no mucho fue: Una potencia mundial.

Fuente: UEFA.

Portugal y una merecida clasificación

La selección portuguesa logro la clasificación como primera de su Grupo y con mucho merecimiento se encuentra a la espera de sus rivales en el Final Four, quienes aún no se encuentran definidos, pero de momento serían Francia (Quien se encuentra a la espera del partido entre Alemania y Holanda) que comanda su Grupo con 7 unidades. Otro de sus muy posibles rivales sería Bélgica, quien comanda su Grupo con 9 puntos y se debe enfrentar a Suiza, quien tiene 6 puntos y disputarán en dicho encuentro la clasificación al Final Four, y por último, el último de sus rivales podría ser España, quien tiene 6 puntos en su Grupo, esperando el último encuentro de su Grupo que lo disputan Inglaterra y Croacia, quienes tienen 4 unidades cada uno, quien gane en ese encuentro clasificara al Final Four, sino, clasificará España.

Portugal ya clasificada al Final Four y con un estilo de juego claro, será un oponente difícil para cualquier rival que le toque enfrente. Si algo de mejorar el elenco dirigido por Fernando Santos, es optimizar la forma en como ataca su equipo, ya que al ser evidentemente un equipo de contra ataque, la velocidad de Bruma no siempre es un factor sorpresa y Portugal termina siendo muy fácil de marcar si se adivina el costado por el cual atacaran.