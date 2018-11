Montreal Impact comienza a reforzarse

La temporada 2018 se encuentra en sus últimos 15 días y los equipos que ya finalizaron su participación, comienzan a reforzarse de cara a la próxima temporada. Uno de los primeros en dar el ‘pistoletazo de salida’ a este mercado de incorporaciones ha sido Montreal Impact.

La franquicia canadiense ha anunciado la promoción de dos de sus jóvenes promesas como son Daniel Kinumbe y Clément Bayiha. Defensa y centrocampista respectivamente, han firmado como Homegrown Players para las próximas tres temporadas.

"Daniel Kinumbe y Clément Bayiha son dos jóvenes jugadores que poseen un buen potencial", dijo el entrenador, Rémi Garde. "Trabajaron muy duro durante los entrenamientos de la pretemporada de 2018 con el primer equipo y creo que tienen un margen de progreso interesante".

Daniel Kinumbe, de 19 años, asistió el Training Camp del primer equipo en 2018 antes de terminar su temporada con el Impact U19. Tras unos meses en la academia del conjunto ‘emelesero’ firmó por Ottawa Fury FC a mediados de año, con quienes disputó tres encuentros. Antes de incorporarse a las categorías inferiores del Impact en 2016, el jugador formó parte del club Panellinios.

"Me gustaría agradecer a los más cercanos a mí y a los entrenadores que me han apoyado, así como al Montreal Impact por esta oportunidad", dijo Daniel Kinumbe. “Firmar este contrato significa mucho para mí. Necesito seguir progresando para alcanzar mis objetivos y ayudar al equipo a alcanzar los suyos".

El defensor también ha sido parte del programa nacional canadiense desde que tenía 15 años. En junio de 2018, participó en el Torneo de Toulon, en Francia, con el equipo de Canadá Sub-21, y fue el único en jugar cada minuto de los cuatro partidos que jugó Canadá.

Clément Bayiha, de 19 años, también asistió al mismo Training Camp que su compañero en el inicio del año, antes de concluir su temporada en la USSDA. Posteriormente firmó con Ottawa Fury FC en el mes del julio para el resto de la temporada 2018 USL. El mediocampista nacido en Yaundé, Camerún, se unió a la Academia del Montreal Impact en 2016 desde el club AS Blainville. Hizo su debut con el equipo canadiense Sub-21 en el Torneo de Toulon.

"Estoy orgulloso de haber firmado mi primer contrato de la MLS con el Montreal Impact, el club de mi ciudad", dijo el mediocampista Clément Bayiha. “Me gustaría agradecer a Rémi Garde por confiar en mí y por creer en mis cualidades. También me gustaría agradecer a la Academia de Impacto de Montreal y al AS Blainville, mi último club de aficionados, que me ayudó a perfeccionar mis habilidades y alcanzar el siguiente nivel”.

En julio de este mismo año volvió como cedido al conjunto del Impact para un partido frente a Vancouver Whitecaps FC de la Canadian Champinship. Con el conjunto de la USL sólo disputó un par de partidos durante este año.