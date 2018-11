Estelar Seferovic para cargarse a Bélgica

El futbol es maravilloso, y esta noche se ha vuelto a ver. Una Bélgica que ganaba 0-2 a los 16 minutos del arranque del partido en Suiza, con doblete de Thorgan Hazard, se ha quedado fuera de la Final Four de la UEFA Nations League por encajar cinco goles en una hora en un partido frente a una Suiza que, gracias a los tantos de Ricardo Rodríguez, hattrick de Seferovic y Elvedi, será uno de los cuatro equipos que estará en la fase final de la nueva competición de la UEFA, que se disputará en el mes de junio en Portugal.

Locura de primer periodo

El partido no pudo empezar mejor para la selección dirigida por Roberto Martínez, un pase de Mertens desde la parte izquierda lo despejaba mal la defensa Suiza y Thorgan Hazard ponía el 0-1 a los dos minutos de encuentro. Cuatro minutos después Mertens tuvo el 0-2 en una buena combinación entre los hermanos Hazard, Witsel y el jugador del Nápoles que este último remató desviado.

Cuando parecía que Suiza iba a reaccionar, pues Shaqiri tuvo un disparo desde la frontal del área por encima de la portería, Thorgan Hazard iba a poner el segundo, con un disparo cruzado precioso frente al que no podía hacer nada Sommer, y ponía a Bélgica no con los dos pies, porque lo que ocurrió después no lo esperaba nadie, pero sí con pie y medio en la Final Four. Los suizos necesitaban cuatro goles.

Y no parecía que fuera a ocurrir, cuando Eden Hazard casi habilitó a Chadli en el área grande, pero Sommer logró adelantarse. Sin embargo, ¿sabéis esos partidos que se vuelven locos a raíz de un error de uno de los dos equipos? Pues Courtois fue protagonista al derribar a Mbabu en el área. Penalti y se viene abajo el castillo de naipes. Ricardo Rodríguez no falla, y pone el 1-2 cerca de la media hora de juego.

Tan solo cuatro minutos tardó la selección helvética en poner el empate, un centro desde la izquierda de Mbabu lo peinó dentro del área Shaqiri, y Seferovic lo empujó a las redes. No era un resultado para generar pánico en los belgas, pero si preocupación, todo lo que habían logrado en esta Nations League estaba poniéndose en peligro.

El partido entro en una fase de toma y daca, que normalmente suele perjudicar al equipo que más que perder tiene, Eden Hazard lo intentó tras rematar de primeras un centro desde la derecha, pero su disparo se marchó desviado. Un disparo de Tielemans desde lejos que atrapó Sommer, y un cabezazo de Seferovic tras centro desde la derecha también lo atrapó Courtois antes de la jugada que hizo saltar todo por los aires.

Una espectacular contra de la selección helvética iba a acabar en un remate inapelable de Haris Seferovic ante el que Courtois poco puede hacer, y la Selección Suiza lograba remontar en tan solo 20 minutos una desventaja de dos tantos, que además le dejaba justo antes del descanso a un gol de la Final Four. Increíble.

Exhibición helvética

El segundo tiempo empezó casi igual que el primero, aunque con una diferencia, el disparo de Eden Hazard a los cinco minutos de la reanudación lo despejaba Sommer realizando una gran parada. La diferencia con el primer periodo, aparte de que Suiza no encaja en la primera llegada, es que la selección de Petkovic reacciona inmediatamente a la primera llegada belga y Seferovic puede hacer el 4-2 de vaselina, pero se le marchó desviada.

Un 4-2 que si llegaría pasada la hora de partido, rematando Elvedi sin oposición ni marcaje un centro desde la banda izquierda y poniendo a su equipo en la Final Four, aunque con cautela, pues un gol belga metía a los de Roberto Martínez.

Bélgica se vino arriba tras el varapalo de verse fuera y eso conlleva asumir riesgos, los belgas apretaban, apretaban y buscaban el 4-3 que les diera la clasificación, con poco éxito, con tan poco éxito que Seferovic a diez minutos del cierre del choque se saca un cabezazo espectacular frente al que Courtois no puede hacer nada y pone el 5-2 que deja a Suiza con los dos pies en la Final Four de Portugal.

Suiza se dedicó, ahora sí a gestionar la ventaja, y Bélgica se chocaba contra un muro, por lo que acabó coleccionando otra decepción más, una la altura de la de la Eurocopa 2016. Los helvéticos estarán en Portugal junto con el equipo anfitrión, Inglaterra y Francia u Holanda, dependiendo del resultado entre Alemania y Holanda del próximo lunes.