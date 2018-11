Previa Estados Unidos - Italia: a recuperar la confianza 

Por fin llega un momento para resarcirse, Estados Unidos cayó 3-0 ante Inglaterra en Londres en la despedida de Wayne Rooney. La vigente campeona norteamericana dejó una pálida imagen en el Estadio de Wembley, los tres leones los superaron categóricamente.

Dave Sarachan comenzó su interinato tras no haber clasificado para la Copa del Mundo Rusia 2018, el ex asistente técnico de Bruce Arena ha dirigido once partidos, acumula tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. La selección estadounidense anotó once goles a favor y recibió catorce en contra. El gigante la CONCACAF sigue en deuda, luego de su sorpresiva ausencia mundialista deberá trabajar al máximo para volver a la élite rumbo hacia Catar 2022.

La última fecha FIFA de 2018 continúa acaparando portadas, Estados Unidos en pleno proceso de renovación tendrá dos prioridades: la CONCACAF Copa Oro 2019 y CONCACAF Nations League. Josh Sargent y Tim Weah son algunos de los jóvenes que se están adaptando a las exigencias de las competiciones de alto rendimiento. El año mundialista nos deleita con un cierre de película.

Estados Unidos, con muchas dudas

Estados Unidos recibió un jarrón de agua fría en Londres, Dave Sarachan no le encontró la vuelta al resultado adverso. Inglaterra fue superior y golpeó en los momentos claves. La selección estadounidense en pleno proceso de preparación, necesita seguir apostando por la combinación entre juventud y experiencia. El doloroso traspié en la despedida de Wayne Rooney ayudará a moldear el temperamento del equipo.

Christian Pulisic durante el amistoso ante Inglaterra | Foto: U.S. Soccer

El seleccionador interino se jugará a todo o nada en su último partido en el banquillo frente a los italianos, eso será una historia aparte. Estados Unidos ha crecido en los últimos meses y está en el camino correcto, aunque algunos resultados no respalden la transición: “En la primera parte pensé que fuimos un poco tímidos y concedimos espacios, la derrota con Inglaterra nos brinda la experiencia y no jugamos bien en el complemento” dijo Sarachan. Tyler Adams es una de las promesas a seguir.

Italia, con la espina clavada

Por su parte, Italia, la cuatro veces campeona del mundo igualó 0-0 ante Portugal en Milán y no clasificó a la fase final. La selección italiana sumó una nueva decepción, los dirigidos por Roberto Mancini deberán mejorar muchísimo para la Clasificación Europea 2020.

Chiellini alcanzó los 100 partidos con Italia | Foto: Nazionale Italiana di Calcio

El gigante europeo sufrió otro traspié, el domingo 2 de diciembre conocerá a sus respectivos escollos en Dublín. Italia quiere sacarse la espina clava ante Estados Unidos, el 29 de febrero de 2012 perdió 1-0 en Génova. La máxima goleada se produjo en la Copa del Mundo 1934, aquel devastador 7-1. Jorginho será el jugador importante para observar en la era Mancini.

Últimos enfrentamientos

Estados Unidos e Italia se han enfrentado once veces. La selección estadounidense ganó siete, empató uno y perdió tres.

29 de febrero de 2012: Italia 0-1 Estados Unidos en Génova (Dempsey 55’) (Amistoso FIFA)

15 de junio de 2009: Estados Unidos 1-3 Italia en Pretoria (Donovan (penalti) 41’, Giuseppe Rossi 58’ y 94’, De Rossi 72’) (Copa Confederaciones)

17 de junio de 2006: Italia 1-1 Estados Unidos en Kaiserslautern (Gilardino 22’, Zaccardo (en propia meta) 27’) (Copa del Mundo)

13 de febrero de 2002: Italia 1-0 Estados Unidos en Catania (Del Piero 62’) (Amistoso FIFA)

Posibles onces iniciales

Ambas selecciones contarán con sus oncenas habituales para el último duelo de 2018 en el Luminus Arena, Genk. Estados Unidos acumula una victoria, un empate y tres derrotas. Mientras que Italia suma una victoria, tres empates y una derrota. Los necesitan recuperar la confianza a corto plazo.