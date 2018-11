mlssoccer.com Previa Atlanta United - New York Red Bulls: la carrera hacia la Copa MLS

Atlanta United vs New York Red Bulls //Domingo 25 de noviembre a la 23:00 //Mercedes Benz Stadium, Atlanta, Georgia// Copa MLS 2018 – Final de la Conferencia Este – Ida//Árbitro: Kevin Stott (USA)//ESPN, The Sports Network 2, TVA Sports, VAVEL.com //Los rojinegros no tendrán margen de error y anhelan dar el gran golpe en el primer encuentro, mientras que los "Red Bulls" también buscarán dar un paso contundente.