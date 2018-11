Previa Bournemouth – Arsenal: se marcha el tren

Ha sonado la alarma. Se marcha el tren. Momento de decidir quién se sube y quién se queda aquí. Quién emprende una aventura trepidante y quién permanece en la más absoluta normalidad. En la más desconcertante normalidad. Porque en el fútbol la normalidad está mal entendida. No sirve. No deja titulares. Lo excéntrico, lo que está fuera de lo normal, lo que rompe con la rutina, eso es lo importante. Eso es lo que acapara focos. Y el tren va en esa dirección. Camino al estrellato. Rumbo a las portadas. “¡Vaya temporada!”, titulará un diario mañana. “¿Hasta dónde puede llegar?”, dirá su principal competencia. Ambos hablarán del que haya partido. Ha sonado la alarma. Se marcha el tren.

Un tren que permite, además, codearse con los grandes. Llegar a las estaciones de prestigio. Nadie sabe si el Bournemouth estará preparado para orientarse por allí, pero lo que sí es evidente es que está comprando billetes. Suman ya veinte puntos en doce jornadas, seis más que el año pasado a estas alturas, y pueden presumir de haber perdido solo cuatro encuentros. Eso sí, dos de esas derrotas han llegado en los últimos compromisos. Llega el momento de revertir el rumbo. De convertirse en ese Burnley que sorprendió a todos el pasado curso. Si bien es cierto que se espera una recuperación del Manchester United, el Bournemouth podría ser el primero de los mortales. El séptimo de caballería tras los seis grandes conjuntos ingleses.

Con la idea de volver a ser grande se presenta el viaje para el Arsenal. El tren le lleva directamente a posiciones que perdió hace ya dos años y que ansía volver a conquistar. Los de Emery llevan diez encuentros ligueros sin perder, pero han empatado los tres últimos. Es lo que tiene la competición nacional más exigente, un empate no sirve. Se han dejado seis de los últimos quince puntos en juego, aunque los Gunners están centrados en recuperar el terreno perdido. La jornada se presenta propicia para ellos en caso de ganar. Tottenham y Chelsea se enfrentan en Wembley, mientras que Manchester City y Liverpool también juegan fuera de casa.

Una dupla y muchos sueños

El gran inicio liguero de los Cherries ha despertado el interés de propios y extraños. Basados en una buena solidez como local, donde han conseguido tres victorias, dos empates y apenas una derrota, los de Eddie Howe enamoran con su fútbol ofensivo y vertiginoso. El inglés, que sonó como sustituto de Arsène Wenger para el banquillo del Arsenal, heredó el estilo del mítico entrenador francés. Siendo su alumno aventajado, Howe ha hecho del Bournemouth un conjunto atrevido, que siempre busca la portería rival. No es casualidad que sus 21 goles le dejen como el quinto equipo más goleador de la Premier League, al igual que no es fruto del azar que la línea defensiva deje dudas. Le pasaba al alsaciano y le sucede al inglés, la manta no es infinita. Así, el Bournemouth es el décimo equipo más goleado, encajando 16 tantos en doce encuentros.

Wilson ha intervenido en el 47% de los goles del Bournemouth. Fraser en el 43%

Eso sí, el problema defensivo es menor si se cuenta con Callum Wilson y Ryan Fraser. Ambos son dos de los jugadores más en forma de la competición, y sus datos hablan por sí solos. El inglés ha conseguido seis goles y cuatro asistencias, participando así en diez de los 21 tantos de su equipo, un 47% de incidencia. Está por encima de jugadores como Agüero o Sterling, que han participado en el 30%, o, incluso, del propio Hazard, que lo ha hecho en el 40%. Raúl Jiménez, jugador del Wolverhampton, es de los pocos que le supera, dejando un 66% de irrupción en los goles del equipo de Nuno. Por su parte, el escocés es el jugador que más asistencias ha dado, seis en doce partidos. A este dato hay que añadirle los tres goles, lo que deja otra participación del 43% en los tantos de su equipo. De ambos dependen los Cherries. De ambos dependen los sueños de los aficionados del Vitality Stadium.

Wilson celebra su gol ante el Manchester United | Fotografía: Bournemouth

Ambos serán claves también para romper la última racha de resultados. Dos derrotas consecutivas, ante Newcastle y Manchester United, han hecho perder fuerza a un conjunto que llegaba en una dinámica excelente. Eso sí, en ambos partidos tuvieron opciones de puntuar. Dubravka les frenó en el último encuentro. El portero del Newcastle rindió a un gran nivel, y frenó a unos Cherries que, además, no contaban con el resurgir de Rondón. El venezolano, con un doblete, adelantó a un conjunto que solo sufrió tras el tanto de Lerma. En el duelo ante el conjunto mancuniano, las tornas cambiaron. Wilson adelantó a los locales, mientras que Martial, antes del descanso, y Rashford, al borde del pitido final, le dieron la victoria a los de Mourinho.

Con las pilas cargadas

Recuperar fuerzas, ese ha sido el principal objetivo de Unai Emery durante el parón por selecciones. El vasco se dio cuenta de que su equipo terminó fundido tras el encuentro ante el Wolverhampton, por lo que todo ha ido encaminado a esa recuperación. Frente a los de Nuno se notó la falta de frescura, sobre todo en el plano mental, aunque también en el físico. Los repliegues no eran buenos, la presión se descontroló y las concesiones defensivas se multiplicaron. Ese fue el último de los tres empates ligueros consecutivos. Además, a ellos hay que sumarle otro en UEFA Europa League, lo que deja cuatro igualadas en los últimos cinco partidos. Es cierto que ya son 16 encuentros sin perder, pero al más alto nivel, el empate no sirve.

Bournemouth, Tottenham y Manchester United son los siguientes rivales del Arsenal en Premier

Debe preocuparse el técnico Gunner por el momento de sus jugadores, pues ahora llega el tramo más importante de la temporada. El Arsenal se medirá en los siguientes tres partidos ligueros a Bournemouth, sexto, Tottenham, cuarto, y Manchester United, octavo pero con la idea de seguir escalando en la tabla. Además, en la competición europea viajarán hasta Ucrania, donde deben amarrar la primera posición frente al Vorskla Poltava. Así pues, cuatro duelos decisivos que servirán de prueba antes del maratón de partidos navideño.

Llama la atención, por otro lado, que casi hace un mes de la última salida del conjunto Gunner. Fue el 28 de octubre cuando el Arsenal jugó por última vez lejos del Emirates Stadium. En aquella ocasión visitaron Selhurst Park, territorio en el que empataron a dos ante el Crystal Palace. Milivojevic, con un doblete desde el punto de penalti, abrió y cerró el marcador, mientras que Xhaka y Aubameyang fueron los goleadores para los visitantes.

Mkhitaryan tras anotar el gol del empate | Fotografía: Arsenal

Un aviso en medio de un dominio

Apenas en siete ocasiones se han visto las caras Bournemouth y Arsenal, pero todas ellas han dejado partidos emocionantes y, sobre todo, cargados de goles. Tanto es así que la media es de 3,28 goles por encuentro, pues se han anotado 23, siendo seis de ellos para los Cherries y 17 para los Gunners. En cuanto al balance, el dominio es para los de Emery, que se han impuesto a los de Howe en cinco ocasiones. Una victoria de los del Vitality y un empate completan la estadística.

Estadística que está mucho más repartida en lo que a los partidos en la costa sur se refiere. Ahí se han jugado tres encuentros, con una victoria para cada uno y un empate. Esa victoria se dio, además, en el último partido de estos dos equipos. Corría la jornada 23 de la Premier League 2017/2018 y el Arsenal de Wenger visitaba a un Bournemouth que les sorprendió cuando tenían el partido de cara tras el tanto de Bellerín. Callum Wilson y Jordon Ibe, en apenas cuatro minutos, voltearon el marcador para dejar los tres puntos en casa.

Los jugadores del Bournemouth celebran un gol ante el Arsenal el pasado año | Fotografía: Bournemouth

Árbitro: Craig Pawson

De 39 años, Craig Pawson será el encargado de mantener el orden en este partido. Para ello estará acompañado por Ian Hussin y Richard West en las bandas. Este será su noveno partido en esta temporada en lo que a la Premier League se refiere, competición en la que ya ha dirigido un total de 116 encuentros. De los ocho del presente curso se desprende una estadística que deja dos victorias locales, cuatro visitantes y dos empates. En total ha mostrado, además, 38 tarjetas amarillas y tres rojas. En esta campaña también ha estado presente en un encuentro de Championship y en otro de la Copa de la Liga.

En lo que al fútbol internacional se refiere, Pawson ha dirigido este año partidos de las dos competiciones europeas por excelencia a nivel de clubes. Presente en encuentros de la fase previa de la UEFA Champions League y de la UEFA Europa League, el colegiado inglés también ha arbitrado dos partidos más de este segundo torneo en la fase final. En el fútbol de selecciones, Craig Pawson ha estado inmerso en un partido de la UEFA Nations League, además de en tres amistosos internacionales más durante el presente año.

Por su parte, ha coincidido un gran número de veces con estos dos equipos. Ha dirigido, en total, once partidos del Bournemouth, que tiene un balance de cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas con Pawson. El Arsenal, por el contrario, ha estado arbitrado por este colegiado en trece ocasiones, dejando unas estadísticas de siete triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

Altas, bajas y posibles alineaciones

En el apartado de bajas, Eddie Howe no podrá contar con Adam Smith, quien se retiró del partido ante el Newcastle tras sufrir una lesión en la rodilla. Otro que se perderá el choque será Junior Stanislas, que sigue recuperándose de su lesión. Como duda aparece el portero Asmir Begovic, el centrocampista Jefferson Lerma y el delantero Joshua King, del que su entrenador espera que pueda llegar a este partido. Por su parte, el Arsenal no contará con los lesionados de larga duración Danny Welbeck, Laurent Koscielny y Konstantinos Mavropanos. Stephan Lichtsteiner también se perderá el choque por un problema muscular, además de Nacho Monreal. Tanto Aubameyang como Lacazette han arrastrado molestias que, sin embargo, no parecen vayan a hacerles perderse el encuentro.