Emery: “Necesitamos ganar”

Con el objetivo de volver a la senda de la victoria se presenta el Arsenal en el Vitality Stadium para jugar ante el Bournemouth en esta 13ª fecha de la Premier League. El conjunto de Unai Emery acumula ya diez encuentros consecutivos sin perder en liga, pero lo cierto es que solo ha conseguido empatar los tres últimos. Estos puntos perdidos le dejan en la quinta posición, por delante, curiosamente, del equipo dirigido por Eddie Howe. Así pues, el duelo se presenta apasionante, pues los Cherries tampoco llegan en su mejor momento en lo que a resultados se refiere. Como es habitual, el técnico vasco ha atendido a los medios de comunicación en la previa de un partido que espera sea muy difícil.

De su rival del domingo destaca su buen posicionamiento y la idea atrevida de su entrenador: “Creo que son un buen equipo, con un entrenador joven pero muy bueno. Juegan con una gran intensidad y cuando lo hacen en casa siempre es difícil para el que les visita”. Reconoce necesitar que “todos los jugadores estén con la mejor mentalidad” para medirse al conjunto de la costa sur: “Para nosotros es una prueba muy dura, de alto nivel, que nos va a servir para medir dónde estamos en nuestro proceso”.

"Vamos a jugar ante el sexto y estamos a una distancia corta de la tercera y la cuarta posición"

La victoria empieza a ser necesaria, más tras haber empatado los últimos tres duelos ligueros. Así, Emery acepta estar contento con la buena racha de partidos sin perder, pero necesitado de conseguir triunfos: “Estamos bien, llevamos dieciséis partidos sin perder, pero los tres últimos no hemos ganado. Esto nos dice que tenemos ambición por ganar, pero que es muy difícil cada partido”. Sumar de tres en tres será fundamental para conseguir el objetivo de final de temporada: terminar entre los cuatro primeros. Emery parece haber aceptado esta como la principal meta, por lo que no duda en corroborarlo en sala de prensa: “No es fácil, pero queremos hacerlo. Vamos a trabajar y vamos a intentarlo en cada partido. El fútbol es ahora, y ahora somos quintos. Vamos a jugar ante el sexto y estamos a una distancia corta de la tercera y la cuarta posición. Necesitamos ganar”.

Si bien la racha de empates preocupa, hay una estadística que tampoco deja tranquilo al técnico de Hondarribia. Su equipo aún no ha dominado el marcador en la primera parte en lo que a la Premier League se refiere, por lo que se antoja necesario un mejor inicio del conjunto Gunner: “Podemos hablar de estadísticas mucho tiempo. Estamos haciendo goles, llevamos 26, pero también estamos recibiendo, en total quince. No es bueno. A veces jugamos con demasiada posesión. Está bien, pero eso no te lleva a ganar. Necesitamos más en algunas áreas, ser tácticamente diferentes, individualmente mejorar y también en la mentalidad. Estamos en el proceso de aprendizaje. Conozco a los jugadores mejor cada día, conozco mejor a los rivales y también mis decisiones sobre cómo van a responder los jugadores en cada partido. Este proceso es así”.

"Vamos a jugar muchos partidos que nos van a posicionar en la clasificación"

Tras el parón por selecciones, llega un maratón de partidos que alberga en su interior el tradicional periodo navideño de la liga inglesa. Esta es su primera toma de contacto con un calendario tan apretado, por lo que Emery se muestra ambicioso por disfrutarlo y sacar los mejores resultados posibles: “Es mi primera experiencia, pero todas las personas que conozco en la Premier League me han dicho que es un momento muy importante este periodo de dos meses. Vamos a jugar muchos partidos que nos van a posicionar en la clasificación”. Sobre lo que necesita de sus jugadores, vuelve a citar la “mentalidad” como algo muy importante: “Necesitamos que cada uno esté enfocado en lo que tiene que hacer. En la UEFA Europa League estamos en la siguiente fase, pero queremos ser primeros. También tenemos un partido de Copa de la Liga ante el Tottenham. Todos son buenos partidos, por lo que lo más importante es jugar, descansar y preparar cada partido con jugadores diferentes”.

Para posibilitar esas rotaciones será fundamental recuperar efectivos. Uno de los que está cerca de volver es Laurent Koscielny, del que su técnico ha desvelado los procesos de reintegración con el grupo tras su lesión: “Está comenzando a entrenar día a día con nosotros. Lleva aproximadamente un mes. El proceso es que ahora siga así y luego juegue poco a poco para coger minutos. Nuestra idea es que lo haga con los sub-23, pero que siga entrenando con el primer equipo. Le veo bien, con un buen rendimiento, con ganas y cerca de jugar”. Terminando con el apartado de bajas, Unai Emery ha asegurado que para este partido no cuenta con el propio Koscielny, Monreal y Welbeck, mientras que Stephan Lichtsteiner es duda.

Finalmente, ha valorado el rendimiento de uno de los que se ha asentado en el once titular, Rob Holding. El inglés, que partía en pretemporada en la rampa de salida, se ha hecho con un puesto en el centro de la defensa a base de trabajo y buen rendimiento, algo que ha sido reconocido por su técnico: “En pretemporada todos demostraron cómo pueden jugar y Holding es uno de los que ha mejorado y cada vez tiene más confianza. No hay nada como la confianza en un jugador. Nos está ayudando con su compromiso”. De esta manera se espera que el inglés siga siendo el compañero de Mustafi en la línea defensiva al menos en lo que a la Premier League se refiere.