Aburrido empate entre United y Crystal Palace

Hace no demasiados años, sentarse en una jornada de Premier League a ver un partido del Manchester United era garantía segura de espectáculo, principalmente por la calidad de jugadores con los que siempre contó el equipo de Old Trafford, un escenario que, curiosamente, siempre fue una fortaleza para el club.



Con el fin de la era Alex Ferguson al mando, pasaron David Moyes, Louis Van Gaal y ahora José Mourinho, pero ninguno de ellos logró encontrar el mejor funcionamiento del equipo, salvo algunos partidos esporádicos que pueden endulzar apenas un amargo desempeño, jornada tras jornada.



Luego de una primera temporada en la que ganaron tres títulos, pasó un año de sequía absoluta para el Manchester United, hasta llegar a lo que es hoy, un equipo que realmente no da garantías y puede vencer ni más ni menos que a Juventus, en Italia, como ocurrió en la UEFA Champions League, hasta sufrir en su propio estadio al enfrentar al Crystal Palace, un rival que a priori debería ser mucho más que accesible para la calidad de futbolistas que poseen los 'Red Devils' en su plantilla.



Mourinho sorprendió desde la presentación del once titular para este encuentro al incluir a Matteo Darmian en lugar de Luke Shaw, mientras que Marouane Fellaini, Marcus Rashford y Ander Herrera aguardaron su momento en el banquillo de suplentes, con Paul Pogba y Juan Mata desde el inicio, a quienes se sumó el regreso a la titularidad de Romelu Lukaku. Por el lado del Crystal Palace, Zaha enfrentó desde el pitido inicial a su antiguo club, tras ganarle el duelo a Jordan Ayew.



El partido comenzó con algunas buenas aproximaciones del local, que hacían suponer que sería una jornada con mucha felicidad para los fanáticos que siempre acuden en masa a Old Trafford. Sin embargo, las ocasiones más claras fueron para la visita, con un Wilfried Zaha que fue una amenaza constante para una defensa del Manchester United que no ha sabido dar garantías en casi ninguno de los encuentros disputados hasta esta mitad de temporada.



Jesse Lingard contó con su oportunidad, al igual que Anthony Martial, pero cayeron en la misma falta de eficacia que sus compañeros. Crystal Palace pudo marcharse al entretiempo con una ventaja en el marcador, pero la definición de Cheikhou Kouyate fue correctamente anulada por el juez de línea, quien vio en fuera de juego al hombre de los 'Eagles'.



Ya en la segunda mitad, los líneas volvieron a ser fundamentales para llevar justicia al resultado, ya que Lukaku fue quien marcó en posición ilegal y su gol fue anulado. Crystal Palace aguardó los momentos justos para bloquear las arremetidas de su rival y poder contragolpear hacia la portería de un David De Gea que tuvo que acrecentar su figura para poder bloquear un remate desde muy cerca de Kouyate.



Paul Pogba fue reemplazado a veinte minutos del silbatazo final y el Manchester United ganó un poco de velocidad en el ataque, gracias a los ingresos de Marcus Rashford y Alexis Sánchez. De esa forma, Matteo Darmian explotó un poco su banda para asistir con centros a Lukaku, quien conectó un remate de cabeza que fue bien desviado por Hennessey, mientras que Rashford probó suerte con un intento que fue bloqueado por James Tomkins.



Ya casi sobre el final del encuentro, Townsend se las arregló de alguna forma para apilar a Nemanja Matic y Víctor Lindelof en el área, pero su remate se marchó desviado cuando sólo le quedaba superar a David De Gea, una chance inmejorable de gritar el tan ansiado gol que hubiera supuesto tres puntos muy importantes para su lucha por mantener la máxima categoría del fútbol inglés.



Una vez consumada la igualdad, Manchester United queda séptimo, a 14 puntos de diferencia del Manchester City, una diferencia ya insalvable, mientras que el Crystal Palace se ubica en el 15º puesto, a un punto de la zona complicada del descenso.



De esta forma, el próximo compromiso del equipo que dirige José Mourinho será el siguiente martes por la noche, ante Young Boys por la UEFA Champions League, para luego viajar el sábado a Southampton, donde enfrentará a los 'Saints'. Por su parte, el Crystal Palace alojará el encuentro frente al Burnley por una nueva jornada de la Premier League.