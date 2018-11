Previa New York Red Bulls - Atlanta United FC || Dani Souto (VAVEL.com) Previa New York Red Bulls – Atlanta United FC: todo o nada

New York Red Bulls – Atlanta United FC // Viernes, 30 de noviembre de 2018, 01:30 horas // Estadio: Red Bull Arena (Harrison; New Jersey, Estados Unidos) // Vuelta Final de Conferencia Este MLS Cup PlayOff´s 2018 // Árbitro: Jair Marrufo (Estados Unidos) // FS1, TSN2, TVAS2, Eurosport // Los dos mejores equipos de la temporada regular buscan no sólo el campeonato de la Conferencia Este, sino también colocarse en la final de la MLS Cup. Los visitantes cuentan con una amplia ventaja que les coloca como claros favoritos para conseguir el pase, aunque no podrá fiarse de su rival.