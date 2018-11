Emery: “Sabemos que el partido del domingo es importante, pero primero hay que pensar en este”

Entre medias de los grandes duelos ligueros que le esperan al Arsenal, llega la UEFA Europa League. Tras vencer al Bournemouth el pasado fin de semana por 1-2, los de Emery viajan hasta Ucrania para disputar el quinto encuentro de la fase de grupos. Una fase de grupos que los Gunners ya han superado, pero en la que aún tienen un objetivo, ser líderes del grupo E. Para ello tienen que ganar al conjunto ucraniano o, en su defecto, hacer lo mismo que un Sporting de Lisboa que visita al Qarabag. No obstante, la gran noticia de este encuentro radica en su cambio de sede, pues el estado de excepción que vive el país ucraniano ha llevado a la UEFA a cambiar el escenario del partido. Así pues, el choque no se disputará en Poltava, sino en Kiev.

"En noventa minutos, no es algo que incida"

Este tema ha sido el principal en una comparecencia de prensa en la que Unai Emery ha estado acompañado por Henrikh Mkhitaryan, el jugador armenio que estuvo disputando partidos en la Primera División ucraniana bajo los colores del Shakhtar Donetsk. Subrayando la dificultad en la toma de la decisión, el técnico del Arsenal se pone en el lugar de todos los afectados: “Es una decisión que tenemos que respetar porque no es fácil ni para la UEFA ni para el Vorskla. Ayer preparábamos nuestro viaje hacia Poltava y luego tuvimos que esperar a la decisión final. Hicimos algunos cambios en nuestra planificación y hemos llegado ahora mismo”. Sabedor que el cambio no supone una ventaja, lamenta esta modificación por los seguidores Gunners desplazados hasta Ucrania: “No cambia mucho jugar aquí, solo que nos hemos tenido que trasladar a Kiev, como los periodistas o los aficionados que han viajado a Poltava. En noventa minutos, no es algo que incida”.

Finalizando con el tema del país ucraniano, Mkhitaryan rememoró los buenos recuerdos de su etapa como jugador en el Shakhtar: “Estoy contento por volver a estar aquí porque tengo muchos recuerdos y conozco a muchos jugadores con los que jugué. Me hubiera gustado volver a visitar Donetsk de nuevo, pero estaba listo para jugar en Poltava y ahora en Kiev”. Sobre su estancia en el Arsenal, el mediapunta armenio cree que “es demasiado temprano” para decir si su estancia en el conjunto londinense es buena o no: “Estoy contento por estar aquí y me esfuerzo cada día. No ha sido fácil, pero he seguido trabajando y ahora juego más partidos. Estoy tratando de mejorar mi juego y diría que todo va bien, aunque es temprano para decir algo más”.

Quién sabe si formará parte de un once que se espera esté formado por jugadores alternativos. El Arsenal se mide a Tottenham y Manchester United en sus dos próximos encuentros, por lo que Emery podría hacer rotaciones en el partido europeo. Sin embargo, el de Hondarribia parece centrado únicamente en este partido, aunque sí anuncia cambios: “Pensamos en el próximo partido y el próximo partido es el jueves. Cambiaremos algunos jugadores, para darles oportunidades. Sabemos que el partido del domingo es importante, pero primero hay que pensar en este. Queremos jugar y ganar y luego trabajar con otros jugadores”.

"Tenemos una gran responsabilidad con los jugadores jóvenes en este equipo"

De hecho, la convocatoria está llena de jugadores jóvenes que podrían debutar con el primer equipo ante el Vorskla Poltava en territorio ucraniano. Conocedor de la tradición del conjunto Gunner respecto a las jóvenes promesas, Emery parece haber apostado por seguir por esa línea: “Tenemos una gran responsabilidad con los jugadores jóvenes en este equipo. Cuando hay partidos como este en una semana como la que tenemos, hay jugadores que pueden jugar sin problemas. Necesitamos darles oportunidades. Están trabajando con nosotros en cada entrenamiento y también lo hicieron en pretemporada. Algunos como Nketiah, Willock o Smith-Rowe ya han jugado, pero luego llegan otros como Bukayo, Dominic, Zech o Charlie”.

Finalmente, el técnico del Arsenal valoró a un rival al que respetan por el hecho de estar en la competición europea: “Respetamos a todos los equipos y respetamos al Vorksla porque están en la UEFA Europa League con nosotros. Se han ganado el derecho a jugar aquí. Tienen jugadores con calidad y son un equipo muy organizado y competitivo. Sabemos que no será fácil ganar, pues ya conocemos sus resultados ante Dinamo de Kiev o Shakhtar Donetsk. Cada partido es ajustado en el marcador y sabemos que este es uno para jugar con nuestro mejor rendimiento”. Así pues, los del Emirates esperan pasar como primeros de grupo una fase en la que acumulan tres victorias y un empate.