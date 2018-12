El Manchester City vence a un Bournemouth muy combativo

El Manchester City llegaba a este partido tras empatar por 2-2 en Champions League ante el Lyon, en un partido en el que los de Pep sufrieron mucho y vieron como el Lyon se ponía por delante en el marcador hasta en dos ocasiones. Sin embargo, el Manchester City supo sobreponerse a los goles y logró un empate que le vale pasar a la siguiente ronda de esta edición de la Champions. Por otro lado, en la Premier League sigue mostrándose igual de sólido que siempre, logrando una contundente victoria por 0-4 ante el West Ham. En total ya son 15 partidos sin perder los que acumula el equipo de Guardiola y su siguiente víctima es el Bournemouth.

El Bournemouth llegaba a este partido tras caer en casa en la última jornada de la Premier League ante el Arsenal. El equipo de Eddie Howe está realizando una gran temporada hasta el momento, colocado en la novena posición con 20 puntos. Esta jornada le tocaba visitar el campo del líder, ante el que lo máximo que lo máximo que ha logrado sacar es un empate en el año 1999. Sin embargo, el Bournemouth iba a plantar cara en busca de romper la mala racha de tres derrotas consecutivas.

El Manchester City comienza adelantándose en el marcador

Foto: Premier League

El Manchester City comenzó teniendo el control de la pelota como es habitual, y comenzaba a generar las primeras ocasiones de peligro a través de las incorporaciones de Zinchenko y las jugadas individuales de Raheem Sterling y Leroy Sané. Sin embargo, un Bournemouth muy bien plantado sobre el terreno de juego no daba opción a un Manchester City que la única opción que tenía era colgar centros al área. Al final, tanta insistencia encontraría su premio y es que uno de esos balones largos sorprendería a la defensa del Bournemouth y con la colaboración de Leroy Sané, le caería un balón manso a Bernardo Silva que a portería vacía puso el primero en el marcador con disparo ajustado al que no pudo llegar ningún defensor del Bournemouth. A raíz del gol, el Manchester City lo siguió intentando en busca del segundo gol que le diese la tranquilidad, pero el Bournemouth aguantaba bien atrás y tendría su oportunidad justo antes del descanso.

El Bournemouth sorprende al City antes del descanso

Foto: Premier League

Los ataques del Manchester City no eran claros y tan solo un error de comunicación entre Begovic y un defensor del Bournemouth concedió un gol a favor de los de Guardiola. A pesar de tener la posesión, el Manchester City no se encontraba cómodo y las ocasiones de verdadero peligro no llegaban y el Bournemouth ante el poco acierto del City aprovecharía para comenzar a poner en dificultades a Ederson. Los primeros avisos fueron de Joshua King quien lo intento con un disparo que fue bloqueado por los defensores del Manchester City. Pero el gol llegaría tan solo 5 minutos después en una gran incorporación de Francis por banda derecha, que serviría un gran centro que Callum Wilson no desaprovecharía para ejecutar un magnífico cabezazo junto al poste derecho que Ederson no pudo evitar. Con empate se marchaban al descanso, y ahora era turno del Manchester City de llevar la iniciativa si quería llevarse la victoria.

Un contundente Manchester City no da opción en la segunda mitad

Foto: Premier League

El Manchester City saldría con las ideas más claras en la segunda mitad, y comenzaría a tener ocasiones claras que comenzaban a inquietar a la defensa del Bournemouth. El primer aviso sería de Raheem Sterling, quien con un disparo desde dentro del área estuvo a punto de anotar el segundo si no fuese por la gran intervención de un defensor del Bournemouth. Más tarde sería Danilo, quien con un disparo potente ajustado al poste izquierdo de la portería estuvo a nada de marcar si no fuese por la gran intervención de Begovic. Pero tras una serie de rechaces dentro del área el gol del Manchester City llegaría a través de Raheem Sterling que aprovechó un balón suelto dentro del área para batir a Begovic con un disparo ajustado junto al poste derecho de la portería.

Con este gol el Manchester City se ponía por delante en el marcador, pero las ocasiones no iban a dejar de llegar. Gabriel Jesús aprovecharía un buen centro lateral para ejecutar un buen cabezazo, pero Begovic logró detener para mantener a su equipo en el partido. El siguiente en intentarlo sería Fernandinho que provaría suerte con un disparo dentro del área que se marcharía por poco desviado de la portería. Después de tanto ataque del City, el Bournemouth lo intentaba tímidamente a través de Wilson y Brooks, pero sin mucha fortuna. Al final, tras una buena acción individual de Leroy Sané, Gundogan pondría el 3-1 a portería vacía y sentenciaba el partido a 10 minutos del final. Leroy Sané buscó también su gol en otra acción individual, pero Begovic estuvo muy bien para evitar la goleada del City. Al final, victoria del Manchester City que es líder en solitario una jornada más y que deja al Bournemouth en la novena posición.