Ramsey: “Llevo aquí muchos años y significa mucho para mí”

A pesar de partir desde el banquillo, la influencia de Aaron Ramsey en el derbi ante el Tottenham fue tremenda. Junto a Lacazette reactivó a un Arsenal que había perdido algo de oxígeno tras un inicio de partido espectacular. Con 1-2 en el marcador, Unai Emery apostó por cambiar las piezas y así conseguir algo más de movilidad en la zona ofensiva. Desde luego, la apuesta no le pudo salir mejor, pues su equipo remontó el encuentro hasta acabar consiguiendo una victoria por 4-2 en la que el galés participó en el segundo tanto de Pierre-Emerick Aubameyang.

"Aubameyang me recuerda en la finalización a Thierry Henry."

El gabonés, que mandó a las redes un balón muerto en la frontal, también hizo el primero desde el punto de penalti. Esa buena finalización no sorprende a un Ramsey que, tras el partido, reconoció que su compañero hace lo mismo en los entrenamientos: “Es increíble, pero también lo hace entrenando. Simplemente tiene facilidad para poner el balón en la esquina. Me recuerda en la finalización a Thierry Henry. Es fabuloso tenerlo con nosotros”. Cree, además, que ese gol fue importante para “generar un gran ambiente” que les ayudó a conseguir la remontada en un partido marcado en rojo en el calendario: “Llevo aquí muchos años y significa mucho para mí y para los aficionados un partido como este. Me alegro de haber podido formar parte e irnos felices a casa”.

En cuanto al partido, Ramsey explica la clave para conseguir la remontada: “Pase lo que pase, nos concentramos e intentamos volver al partido para ganarlo”. Reconoce haber tenido un buen impacto en el juego y, además de desvelar qué le pidió Unai Emery, recuerda que el impacto de los suplentes es alto a lo largo de la temporada: “Me dijo que me moviera entre líneas, tratando de hacer que el equipo avanzara. Creo que el impacto de nuestros suplentes es algo a lo largo de la temporada. Hoy también lo ha sido. Empezamos bien en la primera parte, pero luego nos remontaron y en la segunda conseguimos una victoria convincente”.