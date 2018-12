Leno: “Queremos terminar la temporada entre los cuatro primeros”

De nuevo importante a lo largo del encuentro, Bernd Leno resolvió bien el poco trabajo que tuvo en el derbi ante el Tottenham. El alemán vivía su primer duelo de alto voltaje desde que llegara a la Premier League, así que tras el encuentro fue uno de los que atendió a los medios de comunicación. Contento por la victoria, destaca el gran ambiente vivido en el Emirates Stadium: “Fue mi primer derbi y el ambiente fue increíble. Ha sido un partido muy importante para los aficionados y para nosotros. Queremos terminar la temporada entre los cuatro primeros y ahora estamos cerca del Tottenham. Ha sido muy importante”.

"Le pregunté a Son si era penalti y me dijo que sí, pero no lo sé"

Esta victoria llega también ante uno de los grandes equipos de la Premier League, algo que parecía resistírsele a un Arsenal que perdió ante Manchester City y Chelsea en las dos primeras jornadas y empató ante el Liverpool en casa en un partido en el que mereció más. Recordando este rendimiento, el ex del Bayer Leverkusen aprovecha para incidir en que la importancia está mucho más allá: “No solo es haber ganado contra uno de los seis primeros, es importante haberlo hecho como un equipo. Hemos demostrado un gran rendimiento”. Cerca estuvieron de seguir con la misma racha negativa tras la remontada del Tottenham, un equipo que anotó desde el punto de penalti su segundo gol después de transformar una pena máxima algo confusa. “Fue una situación muy rápida. Le pregunté a Son si era penalti y me dijo que sí, pero no lo sé”, añadió Leno.

Finalmente, el guardameta subraya la importancia de Lucas Torreira en el terreno de juego. Beneficiado por su buen trabajo defensivo, Leno destaca del uruguayo su “lucha”. “Es muy importante para nuestro juego y para toda nuestra defensa. Hoy ha hecho otro partido perfecto”, sentenció un jugador que ya está centrado en el próximo duelo ante el Manchester United: “Tras el Tottenham jugamos ante el Manchester United, que también es un gran equipo. Queremos ganar allí y el del sábado es otro partido importante. Es una gran semana para nosotros”.