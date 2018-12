Klopp: “Todo mi respeto para el Everton, porque fueron realmente buenos”

El trepidante derbi de Liverpool terminó con un protagonista inesperado, Divock Origi. El delantero de los Reds mandó el balón a las redes rivales cuando el partido parecía concluir con un empate en el marcador. Ese solitario tanto despertó a Anfield e hizo correr por la banda a un Jürgen Klopp que no dudó en disculparse por su celebración en la rueda de prensa posterior al choque: “Me disculpé inmediatamente después del partido con Marco Silva. Le hablé y le dije cuánto respeto su trabajo, porque lo que ha hecho con ese equipo es increíble. Tuvieron una actuación sobresaliente y ha sido un partido muy difícil. No quería salir corriendo así, pero no podía parar. No está bien, pero sucedió”.

"Ambos equipos pelearon y fue un derbi desde el primer segundo"

Profundizando en lo acontecido sobre el terreno de juego, el alemán sigue elogiando a un Everton que también pudo hacerse con los tres puntos: “Todo mi respeto para el Everton, porque fueron realmente buenos. Ambos equipos pelearon y fue un derbi desde el primer segundo”. De los suyos destaca “una buena presión y buenos contraataques” en un duelo en el que desplegaron “un buen fútbol”. “Como siempre, podíamos haberlo hecho mejor, pero tuvimos nuestros momentos. También Allison hizo una parada espectacular y luego Joe Gómez salvó un gol. Mané también pudo haber anotado, pero los guardametas tuvieron una actuación sobresaliente, por lo que todo quedó abierto hasta el último minuto”, añadió.

Precisamente, en ese último minuto apareció un Divock Origi que no esperaba convertirse en el héroe del partido. Contento por su gol, Klopp cree que a partir de ahora seguirá el crecimiento del delantero: “Tenía en mente su lesión en un derbi de 2016. Después de eso necesitó mucho tiempo antes de recuperarse totalmente. Para la final de la Europa League estaba listo de alguna manera, pero no libre de dolor, y la Eurocopa se la perdió. Todo cambió, perdió confianza cuando estaba en un momento en el que era una gran amenaza: tenía velocidad y físicamente era fuerte. Ahora puede cerrar ese capítulo e ir hacia delante”.

Finalmente, el ex del Borussia Dortmund aclaró el motivo de las sustituciones de Salah y Firmino cuando el partido estaba con empate a cero en el marcador: “Fue un partido muy intenso y de los tres creo que Mané fue el que tuvo una mejor actuación. Fue él quien iba mejorando, pero ahora está sentado en el vestuario con un corte en el pie. Si lo hubiera visto antes, tal vez hubiéramos actuado de forma diferente, pero nadie lo sabe. Veremos cómo nos alineamos en los próximos partidos. Solo tenemos que penar en el Burnley, ni en el Bournemouth, ni en el Nápoles, ni en el Manchester United, ni en el Wolverhampton”.