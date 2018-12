El legado de Villa

La Major League Soccer ha sufrido una de sus mayores pérdidas de los últimos años. Un pilar fundamental en el soccer estadounidense, que cambió por completo la concepción del campeonato de puertas hacia fuera, anunció que deja el que hasta esta temporada fue su equipo.

David Villa Sánchez cierra su etapa en New York City FC y la Major League Soccer, dejando tras de sí un impresionante legado que será recordado en los libros de historia. El que para muchos es el mejor Designated Player por rendimiento y aporte al soccer del país, dice adiós.

“Sólo puedo decir gracias, gracias a todos. Primero, a City Football Group que me dio la oportunidad de venir aquí. A NYCFC y MLS por aceptarme. A todos, desde el primer hasta el último empleado del club, que me ayudaron día a día, dijo Villa en su despedida. “Gracias a las personas en las oficinas, a las personas que trabajan con el equipo, a los entrenadores y al personal. Gracias a mis compañeros de equipo, sin ellos hubiera sido imposible tener éxito. Gracias a todas las personas que trabajan en los medios de comunicación que siempre me dieron el respeto y el amor.

Villa en su presentación (soccer.nbcsports.com)

La historia de ‘El Guaje’ con el soccer estadounidense que comenzó el 2 de junio de 2014 cuando una nueva franquicia que llegaba a la MLS, anunciaba la contratación del delantero español como el primer jugador de su historia, además del primer Designated Player. El proyecto de New York City FC, apoyado en el City Football Group, buscó tener un impacto desde el primer año y con la contratación de Villa, a la que se le unió la de Andrea Pirlo y Frank Lampard.

Oh Capitán, mi capitán

Su llegada a la franquicia neoyorkina fue acogida con recelo, sobre todo por la afición española, que veía la marcha del jugador como una temprana retirada a una competición, a la que los futbolistas llegaban para derramar sus últimas temporadas de buen fútbol. Pero el asturiano cambió por completo esa aseveración desde el primer encuentro. Con años todavía de buen juego, siempre tuvo claro que el salto a la MLS fue para continuar rindiendo a un alto nivel, pero tan vez sin tanta presión como en el fútbol europeo. Villa no era consciente de la trascendencia que su firma por NYCFC llevaría al club y a la competición.

Desde el primer encuentro de pretemporada, el jugador asturiano dejó claro que su aventura americana no sería un paseo y anotó uno de los primeros goles de la historia del equipo ante el St. Mirren. Tras este vendrían casi una centena más que le elevarían al Olimpo del equipo.

Desde su legada, Villa portó la banda de capitán

Ese mismo día, ‘El Guaje’ tomó la banda de capitán con los colores de la cuidad de New York, algo que portó con orgullo hasta su último partido. Un capitán que no sólo ayudó con goles al equipo, sino que se convirtió en el líder tanto dentro como fuera del terreno de juego.



La primera temporada como ‘Pigeon’ no fue fácil para el jugador ni para el equipo. El ser un equipo recién construido hizo que los automatismos de juego y el entendimiento entre ellos tardasen varias semanas en llegar. Esto llevó a los ‘citizens’ a funcionar por individualidades y ligeros destellos de algunos futbolistas, entre ellos Villa.

Villa celebra su gol en el All-Star (mlssoccer.com)

A pesar que el equipo se quedó fuera de los PlayOff’s, el delantero español comenzó a escribir con letras de oro su nombre en la máxima competición del soccer estadounidense. Un rendimiento muy por encima de la media que le llevó a anotar 18 goles y ocho asistencias en 30 partidos disputados. En este primer año, Villa fue seleccionado para disputar el MLS All-Star 2015 como elección de los aficionados. Como titular, tuvo un impacto importante, anotando el gol de la victoria frente a Tottenham Hotspur.

MVillaP

Fue en la siguiente temporada cuando David Villa la rompió. 2016 quedará grabado en la memoria del futbolista, ya que se quedó a un paso de lograr algo histórico. En el plano colectivo, los neoyorkinos consiguieron clasificarse por primera vez para una post temporada, pero dos malos partidos en semifinales les privó de pelear por el anillo. Fue en el individual donde ‘El Guaje’ logró realizar una temporada estratosférica, que coronó con el premio al mejor jugador de la temporada, el Landon Donovan MLS MVP. Durante el año, el futbolista fue seleccionado en ocho ocasiones para el equipo de la semana, después de anotar 23 goles que le ayudaron a finalizar como segundo máximo goleador de la competición. En este año fue nuevamente elegido para disputar el MLS All-Star 2016 como elección de los aficionados, aunque en esta ocasión no logró anotar.

“Estoy muy orgulloso de recibir este premio y de poder representar al New York City FC”, expresó David Villa cuando se anunció el galardón. “Es un gran día para mí, porque esta es una de las cosas que dije que quería hacer cuando llegué hace dos años. Además es uno de los días más importantes de mi carrera, ya que recibir este premio al mejor jugador de una liga que tiene muchos jugadores de calidad, hace de este un día muy feliz para mí”.

David Villa, Landon Donovan MLS MVP 2016 (mlssoccer.com)

Con el Landon Donovan MLS MVP 2016, ‘El Guaje’ Villa, se convirtió en el primer jugador español en lograr el máximo galardón individual de la competición, después de que muchos jugadores pasaran con mayor o menor éxito por la misma. Con este trofeo el acalló muchas de las críticas que le acusaron de llegar a la MLS para retirarse.

Pero los reconocimientos por su notable temporada no terminaron ahí. Unos meses después, el jugador fue galardonado con uno de los premios más importantes de los Estados Unidos a nivel deportivo. David Villa fue nombrado como el MLS Player of the Year en la 25ª Edición de los ESPY´s.

“Estoy muy contento y orgulloso de recibir este premio en nombre de todos mis compañeros y entrenadores, que me ayudan todos los días a marcar goles y ganar partidos para el NYCFC”, dijo Villa para NYCFC.com. “Desde que llegué a este club he estado viviendo un sueño en esta increíble ciudad, jugando para este club y ante sus apasionados fans. Gracias a todos los que votaron por mí para que lograse este prestigioso premio, significa mucho para mí”.

En la temporada siguiente, 2017, el objetivo fue claro tanto para el jugador como para el equipo, el anillo y la MLS Cup como campeones. El tercer año del proyecto de los ‘Pigeons’ fue el que señaló como el indicado para conseguir campeonar. Los neoyorkinos tuvieron que enfrentarse a uno de los mejores equipos en la historia de la competición. Un Toronto FC que consiguió ganarlo prácticamente todo. A pesar de ello, el delantero continuó demostrando que eso de marcar es algo innato en él.

A pesar de no lograr el objetivo, Villa continuó mostrando un alto nivel

A pesar de caer eliminados nuevamente en las semifinales de conferencia, David Villa realizó un gran temporada en la que terminó por segunda ocasión consecutiva como el segundo máximo goleador (23 tantos), sólo por detrás de Nikolic. Por tercera temporada repitió presencia en el MLS All-Star 2017, enfrentándose a muchos de los que fueron sus compañeros y rivales en La Liga. La final de temporada fue algo para el recuerdo para Villa, además de ser seleccionado para el premio al Landon Donovan MLS MVP, que finalmente se llevó Diego Valeri, el delantero vio recompensado su trabajo durante años atrás para volver a la Selección Nacional española.

‘El Guaje’ regresó, no sin críticas por parte de los más desinformados sobre su rendimiento. Fue para unos partidos de clasificación para la Copa del Mundo 2018 frente a Italia y Liechtenstein. Sin embargo su vuelva no fue todo lo exitosa que le hubiese gustado, ya que apenas disputó unos minutos frente al combinado ‘Azzurro’ partiendo desde el banquillo, pero una elongación en los abductores les obligó a abandonar la concentración. Aún así, el delantero cumplió su sueño de regresar a la Selección Nacional de España.

Tras una renovación en los inicios de 2017 por una temporada más, el delantero afrontó la que a la postre fue su último año con las máximas expectativas. Pero estas esperanzas fueron poco a poco diluyéndose. A pesar de comenzar la temporada entre los mejores de la competición, una grave lesión le llevó a perderse parte de la temporada. Esta le hizo también quedarse fuera del MLS All-Star 2018 tras ser seleccionado por los aficionados.

Se consiguió recuperar para el último tercio de la temporada, ayudando al equipo a llegar por tercera vez consecutiva a PlayOff's. Sin embargo, tras superar la ronda previa, los neoyorkinos cayeron derrotados en las semifinales ante Atlanta United FC. En su última temporada, Villa mantuvo una buena media de goles con 18 tantos y ochos asistencias.

Sin embargo, no todo fueron malas noticias para el futbolista en esta temporada. En este año, el delantero español consiguió superar una cifra histórica de goles en su carrera como profesional. En un encuentro sobre la décima semana de competición, ‘El Guaje’ abrió el marcador, anotando de esta manera su gol 400. De esta cifra tan redonda, 80 de esos tantos fueron conseguidos con la camiseta celeste de New York City FC.

El Legado

La Major League Soccer 3.0 comenzó el mismo año en el que el delantero español firmó con el conjunto de los ‘Pigeons’. Su fichaje cambió el rumbo de esta competición, ya que acabó con la dañina afirmación que muchos desconocedores del soccer asignan como ‘Cementerio de elefantes’. El delantero demostró que a diferencia de muchos jugadores históricos del fútbol europeo, él no llegó a la MLS a retirarse.

Desde el primer día que se enfundó la camiseta de los ‘citizens’, dio un rendimiento muy por encima de los esperado, lo que le permitió ser considerado como uno de los mejores Designated Players que llegó a la liga. Para analistas, periodistas y especialistas en la MLS, David Villa ha sido diferente, un jugador impactante que a nadie ha dejado indiferente. Muy pocas críticas y muchos halagos los que el delantero español consiguió acaparar.

David Villa, un histórico de la MLS (mlssoccer.com)

Ahí están sus números y sus logros. Será muy difícil encontrar a un jugador que tras una exitosa carrera en el fútbol de primer nivel, llegue a la Major League Soccer para ayudarla a crecer y convertirla en una de las mejores a nivel mundial.

“Mi experiencia aquí fue increíble. Me dio todo como futbolista, como persona y como hombre de familia. Siempre recordaré esta experiencia con amor. Mi corazón está aquí y soy un fan de NYCFC para siempre.”