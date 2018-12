Previa Atlanta United - Portland Timbers: el auténtico duelo de titanes

Por fin llega un momento épico, el verdadero auténtico partidazo, el duelo de titanes en la Copa Major League Soccer 2018. Desde el 31 de octubre hasta el 29 de noviembre, hemos disfrutamos fútbol de primer nivel. Philadelphia Union, New York City FC, FC Dallas, DC United, Columbus Crew y New York Red Bulls fueron algunos de los selectos clubes que se quedaron en el camino con las manos vacías.

Atlanta United y Portland Timbers jugarán la centésima primera gran final en la élite del fútbol estadounidense. Los Timbers derrotaron a la pandilla en 2015 y quieren su segundo trofeo. Gerardo Martino sueña con cerrar de la mejor manera posible su ciclo en territorio estadounidense. El Mercedes Benz Stadium acogerá una fiesta de lujo.

Los rojinegros siguen creciendo a pasos agigantados

Atlanta United desde que empezó la fase eliminatoria suma tres victorias y dos derrotas. Los rojinegros disputarán por primera vez la gran final de la Copa MLS. Gerardo Martino anunció que no seguirá al frente del primer equipo, la prensa especializada vincula al Tata con México, aunque habrá que esperar para saber cuál será su próximo desafío. New York City FC (global: 4-1) y New York Red Bulls (global: 3-1) fueron sus respectivos escollos.

Miguel Almirón, el talentoso de centrocampista paraguayo | Foto: Atlanta United

Durante la fase regular nos deleitó con desempeños colectivos sobresalientes, Josef Martínez, Miguel Almirón, Héctor Villalba y Brad Guzan son algunas de sus principales figuras, el club se fundó en el 2014. El próximo año competirá en la CONCACAF Champions League y desde ya los fanáticos están eternamente agradecidos por la gran campaña que hizo en el actual curso.

“No fue nuestro mejor desempeño, aunque el enfoque fue directo. Creo que es importante como equipo poder adaptarse a diferentes situaciones y superarlas, especialmente en los playoffs” dijo el Tata.

Los timbers, también fueron los más regulares

Por su parte, Portland Timbers, recuperó a Andy Polo y su poderío ofensivo. Los Timbers dieron el batacazo ante Sporting Kansas City a domicilio (global:3-2). Giovanni Savarese apunta alto y es consciente que no tendrá margen de error frente al conjunto sensación de la temporada, acumula tres victorias, un empate y dos derrotas.

Sebastián Blanco celebrando la victoria con sus compañeros | Foto: MLS

En la instancia anterior igualó 4-4 con Seattle Sounders y se impuso 4-2 en la tanda de penaltis. Portland Timbers conoce a la perfección la consagración en la Major League Soccer y su principal motivación será reescribir aquel épico momento que disfrutó en 2015, ganó 2-1 y le aguó la fiesta a Columbus Crew en el Mapfre Stadium.

“Estoy muy orgulloso del rendimiento de los muchachos y lo que lograron, es un crédito para un grupo que trabajó duro, todo el tiempo creíamos que estábamos para grandes objetivos y ahora queremos enfocarnos en la gran final” dijo Savarese.

Últimos enfrentamientos

Los únicos dos partidos en el marco de la MLS entre Atlanta United y Portland Timbers concluyeron en empate.

14 de mayo de 2017: Atlanta United 1-1 Portland Timbers (Mabiala 32’, Gressel 56’)

24 de junio de 2018: Portland Timbers 1-1 Atlanta United (Gressel 46’, Ridgewell 50’)

El árbitro: Alan Kelly

El experimentado colegiado irlandés impartirá justicia en el partido más determinante de la Major League Soccer, entre 1999 y dirigió en su natal República de Irlanda. Internacional desde 2002, galardonado como el mejor en 2006. También fue designado en encuentros de gran trascendencia como la UEFA Champions League, Clasificación Europea para la Copa del Mundo y Amistosos FIFA (España 2-1 Argentina en 2009 y Francia 0-0 Croacia en 2011).

Desde la ronda eliminatorias dirigió dos partidos (FC Dallas 1-2 Portland Timbers y New York Red Bulls 3-0 Columbus Crew). En total mostró siete tarjetas amarillas y una roja. Además, fue cuarto oficial (Real Salt Lake 1-1 Sporting Kansas City). En abril del presente año fue habitual durante la fase regular de la MLS.

Posibles onces iniciales

Ambos contarán con sus onces de gala para la gran final de la Copa MLS 2018 en el Mercedes Benz Stadium. Atlanta United no se guardará nada y empleará el clásico 5-3-2. Cinco defensas, tres centrocampistas y dos delanteros. Los rojinegros tienen cuatro bajas: Sal Zizzo, Mikey Ambrose, Brandon Vázquez y Chris McCann. Los Timbers tampoco están exentos, tienen dos bajas: Roy Miller y Jake Gleeson. Samuel Armenteros es duda, aunque harán todo lo posible para que esté en óptimas condiciones.