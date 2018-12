El Chelsea se mete en la lucha rompiendo la racha de los invictos "citizen"

Chelsea y Manchester City se veían las caras en Stamford Bridge en el partido correspondiente a la 16º jornada de la Premier League.

Foto: Premier League

El Chelsea llegaba a este partido sembrando muchas dudas después de caer derrotado el pasado miércoles ante el Wolves tras comenzar ganando con el gol de Loftus-Cheek. Con esta derrota, el Chelsea se situaba en cuarta posición a 10 puntos ya del líder, el Manchester City rival con el que se vería las caras este fin de semana y con el que una derrota podría ser un adiós a la Premier League esta temporada. A esto hay que añadirle que el Manchester City venía de ganarle las últimas tres ocasiones que se habían visto las caras, la última con un título en juego. Todo hacia presagiar lo peor para los de Sarri en este partido.

Foto: Premier League

Por su parte el Manchester City llegaba a este partido invicto, mostrándose sólido en el liderato y dando pocas oportunidades a sus rivales de quitarle puntos por la lucha por el liderato. Sin embargo, los últimos tres partidos había dejado alguna duda, tras empatar fuera de casa ante el Lyon en Champions, ver como el Bournemouth le empataba justo antes del descanso en el Etihad en un partido flojo de los de Guardiola y apunto de dejarse puntos en el campo del Watford tras comenzar 0-2 ganando y que a punto estuvo de terminar en 2-2 si no hubiese sido por una gran intervención de Ederson. Ahora le tocaba visitar Stamford Bridge, estadio donde ganó la temporada pasada con un tanto de Kevin de Bruyne y que le serviría para ver el verdadero estado de forma del Manchester City ante un rival directo en la lucha por la Premier League.

El Manchester City toma el mando en el partido





Foto: Premier League

El Manchester City entró mejor que el Chelsea al partido, teniendo el control de la pelota como le gusta al equipo de Guardiola y encerrando al rival en campo propio. Sin embargo, el Chelsea a pesar de no tener la pelota en el partido, no se sentía incomodo y daba pocas opciones al City para increpar la portería defendida por Kepa. La primera gran ocasión del Manchester City llegaría a los 10 minutos de partido, con una jugada por banda de Raheem Sterling que tras recibir un gran pase de un compañero, no logra resolver en el uno contra uno ante Kepa que está bien colocado y detiene el peligroso de Sterling que pudo ser el primer gol del partido. Más tarde, las ocasiones del Manchester City seguirían llegando a través de la banda de Leroy Sané, que a través de balones al área buscaba resquicios en la defensa del Chelsea. A pesar de eso, las dos ocasiones claras del alemán llegarían casi seguidas. Primero un mal disparo dentro del área que lograría detener Kepa sin problemas y apenas un minuto más tarde ante un rechace suelto dentro del área que un defensor del Chelsea rechazaría casi en la línea un gol cantado. El Manchester City no lograba finalizar sus ocasiones y esto lo acabaría pagando muy caro.

El Chelsea aprovecha su gran ocasión y se pone por delante

Foto: Premier League

Cuando más cerca parecía que estaba el gol del Manchester City, el Chelsea comenzaría a avisar de lo que podía pasar. Tras un parón para atender un golpe de David Luiz y con el Manchester City cansado tras el gran esfuerzo realizado en la primera mitad. El Chelsea aprovecharía los minutos finales para realizar una gran jugada colectiva que finalizaría con una gran acción individual de Eden Hazard que vería a la perfección la llegada desde atrás de Kanté que con un potente disparo sorprendería a Ederson y pondría al Chelsea por delante en el marcador justo antes del descanso. Estos minutos finales de la primera mitad y los primeros de la segunda serían los mejores del Chelsea que tuvo hasta tres ocasiones para poner el segundo en el marcador. La más clara Willian que con una falta ejecutada a la perfección apunto estuvo de sorprender a Ederson que realizó una gran intervención para evitar el gol de su compatriota. Luego tendría otra con un disparo desde el borde pero su disparo fue demasiado centrado fácil para Ederson. Por último, Pedro no supo aprovechar un rechace suelto dentro del área y su disparo se marchó por encima de la portería de Ederson.

El Manchester City en busca del empate acaba recibiendo el segundo gol definitivo del Chelsea

Foto: Premier League

Tras unos buenos minutos del Chelsea en el partido, el Manchester City comenzaría a hacerse de nuevo con el control del juego. Sin embargo, las ocasiones solo llegaban a balón parado y apunto estuvo de empatar el partido con un gran disparo de Walker al que tuvo que emplearse a fondo Kepa para que no llegara el empate. A pesar de tener la pelota, el Manchester City no encontraba la manera de hacer daño a la defensa del Chelsea que tan solo lograba crear peligro a través de jugadas a balón parado.

Esto lo acabaría aprovechando el Chelsea que precisamente a balón parado sentenciaría al Manchester City. Gran córner ejecutado por Eden Hazard, que David Luiz no desaprovecharía para ejecutar un cabezazo inapelable ajustado a la escuadra derecha de la portería imposible para Ederson y que sentenciaría el partido a 15 minutos para el final. El Manchester City intentaría recortar diferencias a través de Gabriel Jesus que entró en la segunda mitad, pero sus disparos no crearon gran peligro a Kepa que terminaría el partido con la portería a 0.

Gran victoria del Chelsea en Stamford Bridge que le coloca a 8 puntos del nuevo líder el Liverpool, único equipo invicto en la Premier League y que deja al Manchester City en segunda posición a un punto del líder y con siete puntos de ventaja sobre el Chelsea que es cuarto.