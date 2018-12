João Moutinho se incorpora a Orlando City SC

Orlando City SC afronta una nueva temporada, con un nuevo proyecto y eso le ha llevado a realizar varios cambios en su plantilla. Tras la firma hace unos días del delantero Tesho Akindele, los ‘leones’ han anunciado la incorporación de un defensa prometedor.

Como la selección número uno del MLS SuperDraft 2018, João Moutinho es la nueva importación de Oralndo City, que llega procedente de Los Angeles FC. Este acuerdo se cerró con la llegada de otro futbolista al conjunto californiano. Este es el defensor Mohamed El-Munir.

mlssoccer.com

João Moutinho, de 20 años, se formó en la distinguida Academia del Sporting de Lisboa, de donde aparecieron algunos de los mejores jugadores portugueses de la actualidad. Inició con el equipo Sub-10, pasando por todas las categorías, llegando a ganar campeonatos nacionales con los Sub15 y Sub-19.

En el año 2017, Moutinho se unió al programa universitario de Akro Zips, convirtiéndose en una temporada en uno de los mejores jugadores del año. Disputó 24 partidos que ayudaron al equipo a ganar el 2017 MAC Men´s Soccer Tournament y a nivel individual, dos de los galardones más importantes. Fue elegido para el First-Team All-American por parte de United Soccer Coaches y National Freshman of the Year Award por TopDrawer Soccer. A nivel de Conferencia, fue nombrado como MAC Freshman of the Year y All-MAC First Team.

Todos estos logros le llevaron a ser elegido por la MLS para el programa Generation adidas, que le asegura un contrato con un equipo, quedando su sueldo exento del límite salarial para estos.

Tras disputar el MLS Player Combine, llegó al MLS SuperDraft 2018 como uno de los favoritos, alzándose finalmente con el primer puesto, siendo elegido por Los Angeles FC, convirtiéndose así en la primera elección en la historia del club. Comenzó la temporada como titular, disputando 14 partidos y siendo titular en 10 de ellos. En este tiempo consiguió anotar su primer gol frente a San Jose. Sin embargo, una lesión le apartó de la dinámica de grupo y tras su recuperación tuvo muy poca participación.