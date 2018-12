La maquinaria de la Major League Soccer se ha puesto en marcha y el segundo de los draft de la off season se celebró con el MLS Waiver Draft 2018.

Este proceso recoge a los jugadores que no son elegibles para el Re-Entry Draft o Agentes Libres. Aquellos que no tienen contrato o los que sus anteriores equipos decidieron no ejercer la opción para 2019.

El proceso de selección en este draft se posiciona según la calsificación de la pasada temporada pero en orden inverso. El primer equipo en elegir fue San Jose Earthquakes, mientras que los últimos serían los campeones, Atlanta United FC. AL incorporarse FC Cincinnati, esto serán los que se coloquen como última opción.

En esta ocasión, sólo han sido tres equipos los que hicieron uso de este Waiver Draft para firmar algún jugador con el que completar su plantilla. El que más movimientos realizó fue Chicago Fire que firmó a dos futbolistas.

New York Red Bulls

Los ‘taurinos’ se hicieron con la primera posición de este draft desde San Jose Earthquakes, traspasando a este su elección en el MLS SuperDraft 2019 en segunda ronda. El jugador elegido fue el extremoa Marcus Epps que llega desde Philadelphia Union.

El jugador pasó las dos últimas temporadas en los ‘Zolos’, después de ser elegido por estos en el MLS SuperDraft 2017 en la vigésimo quinta posición. En total fueron 32 partidos en los que anotó tres goles, teniendo un rol secundario en el equipo. Cuando el jugador no se encontraba con el Union, disputó partidos con el filial de estos en la USL, el Bethlehem Steel FC.

Chicago Fire

La franquicia de la ‘Ciudad del Viento’ fue el equipo más activo al seleccionar a dos jugadores en este Draft. La primera elección fue la del futbolista panameño Cristian Martínez. El extremo llega desde Columbus Crew SC, club donde ha jugado en las últimas temporadas, consiguiendo realizar un buen último año. Despuntó como una promesa en el Chorrillo FC, llamando la atención de algunos de los equipos de la MLS. Fue el Crew quien lo incorporó a sus filas, aunque tardó un tiempo en entrar en la dinámica de equipo. En total han sido 22 partidos en lo que apenas anotó goles.

Jugador de pura raza y con mucha intensidad que ayudará a sumar al equipo en esta zona del terreno de juego.

La segunda elección fue Marco Ureña. El experimentado delantero costarricense espera su oportunidad de ser importante en un club de la MLS. Tras un par de años jugando en San Jose Earthquakes y Los Angeles FC en los que comenzó siendo titular, las lesiones y la falta de continuidad le llevó a perder su papel de protagonista.

Desde que comenzó su carrera, el gol estuvo pegado a su nombre y eso es alfo que el futbolista quiere recuperar en el Fire. Jugador de garra que se combinaría a la perfección con Nikolic, creando una de las duplas más peligrosas de la competición. En la MLS han sido 43 partidos en los que anotó seis goles.

Los Angeles FC

El último de los equipos que participó en el Waiver Draft de 2018 fue la franquicia que entró en la MLS en esta temporada. El equipo californiano decidió hacer efectiva su opción con la elección de Ricky Lopez-Espin, procedente de Real Salt Lake. El delantero llegó a la MLS a trasvés del SuperDraft 2018, después de pasar su etapa universitaria en los Creighton Bluejays. Durante este año, el futbolista sólo disputó un encuentro con el primer equipo, pasando al mayoría del tiempo con Real Monarchs SLC de la United Soccer League.