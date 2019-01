Previa West Ham – Arsenal: sumidos en una realidad imprevisible

Sorpresas agradables y desagradables. Imprevistos que generan euforia o desesperación. Sobresaltos gratos o antipáticos. En definitiva, una realidad que no se sabe muy bien qué va a deparar. Así es la temporada que están teniendo West Ham y Arsenal. Un curso lleno de situaciones atípicas que les están impidiendo rendir con regularidad. Sin llegar en su mejor momento, ambos se citan en el London Stadium para dar comienzo a la 22ª jornada de Premier League.

En mitad de la tabla, los Hammers están lejos de su mejor nivel. Prometían mucho tras haber conseguido armar un proyecto ilusionante, pero poco a poco han ido perdiendo atractivo hasta quedar sin objetivos. Lejos del descenso, los puestos de Europa se antojan imposibles. En parte, esta decepción llega tras su mal bagaje como local, pues han sumado los mismos puntos, catorce, delante de su afición que lejos de ella. Por su parte, los Gunners han caído en su rendimiento lejos del Emirates Stadium hasta el punto de ser el peor equipo del top seis de Inglaterra. No solo no ganan, sino que pierden la oportunidad de ocupar unos puestos de UEFA Champions League que fueron marcados por Unai Emery como el principal objetivo de este curso.

Un Unai Emery que, al igual que su homólogo en el banquillo del West Ham, Manuel Pellegrini, llegó esta temporada a la institución londinense. Su ida caló pronto gracias, en gran medida, a los buenos resultados, pero parece que esta no es la base sólida que pretendía el de Hondarribia. Su equipo sufre, y mucho, en defensa, mientras que sí puede alardear de sus prestaciones ofensivas. El chileno, por su parte, no ha podido dar continuidad a un plan alterado constantemente por los problemas de lesiones. Un sinfín de pasos por la enfermería ha dilapidado una idea atractiva de Pellegrini para un conjunto con presente y, sobre todo, futuro.

Queda por ver cómo salen ambos del mercado invernal, pues en eso también coinciden. Ambos están en los focos desde que se abriera la ventana de transferencias. El conjunto del London Stadium puede perder a su gran estrella, un Marko Arnautovic que ha recibido la llamada de la liga china. El montante económico ha eclipsado lo deportivo y parece que el austriaco no ve con malos ojos una salida. En el Arsenal destaca la llegada de Denis Suárez, el centrocampista del Barcelona que parece que será Gunner una vez se concrete la cesión. Descartado Banega, la salida de Aaron Ramsey es el otro foco candente. La Juventus, principal equipo interesado, marcará el desenlace de los acontecimientos. En definitiva, un encuentro imprevisible que, además, aguarda muchas más peculiaridades.

Cuatro derrotas en sus primeros cinco partidos de liga hacían presagiar que la etapa de Manuel Pellegrini al frente del West Ham no sería nada cómoda. Lo racheado de los resultados de su equipo ha derivado en un conjunto que se ha quedado sin objetivos en pleno mes de enero. A pesar de un buen tramo en diciembre, en el que consiguió cuatro victorias ante Newcastle, Crystal Palace, Cardiff City y Fulham, los Hammers suman dos derrotas, un empate y una sola victoria tras ese compendio de cuatro triunfos. Así parece imposible que peleen por Europa. Más aún cuando, aparte de los seis grandes de Inglaterra, equipos como Leicester o Watford parecen más competitivos.

Otro debe además del de conseguir una estabilidad a base de resultados es el de lograr vencer y convencer delante de su afición. Cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas hacen del West Ham un equipo que ha conseguido los mismos puntos en su estadio que fuera, catorce. Si bien han tenido rivales incómodos, como Manchester City, Tottenham, Chelsea, con el que lograron un empate, o Manchester United, al que ganaron, las derrotas frente a Bournemouth, Wolverhampton o Watford les han privado de dar un paso al frente en la clasificación.

Sin embargo, la situación se puede torcer aún más si la marcha de Marko Arnautovic se lleva a cabo. El delantero, que llegó al West Ham en 2017 por 22 millones de euros, tiene una suculenta oferta del fútbol chino, que se desembolsaría en torno a 40 millones por llevar a su liga un jugador atractivo tanto en lo deportivo como en lo comercial. Si bien el comunicado del club ha sido claro, las declaraciones de su hermano y representante también dejan entrever que la oferta gusta y mucho en la familia Arnautovic. Sin él, el conjunto Hammer perdería al segundo máximo goleador del equipo, pues sus siete tantos le dejan solo por detrás de Felipe Anderson. Por delante de forma incontestable de Chicharito, Andy Carroll o Lucas Pérez, la salida de Arnautovic puede ser la gota que colme el vasco del London Stadium.

In response to the statement from the brother and agent of Marko Arnautovic this afternoon, the Club has issued the following: pic.twitter.com/6A2p3glFhg