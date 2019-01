Bienvenue a Le Championnat 3-5-2

La línea de tres zagueros ha emergido considerablemente durante los últimos años, en especial con la disposición de dos carrileros – tres medios – y dos puntas. En Le Championnat no es la excepción, y en esta última campaña hemos visto como toda clase de clubes (grandes, nivel medio, más chicos y proyectos nuevos) empezaron a utilizar el 3-5-2 como esquema habitual.

El principal impulsor de este sistema en Francia fue Francis Gillot en el Bordeaux, un equipo que fue altamente competitivo desde la temporada 2011-12 hasta la 2013-14 cuando Francis decidió dar un paso al costado. Girondins logró jugar incluso en competiciones europeas de la mano de Gillot y su imprescindible 3-5-2.

Mayor orden sin restar en ofensiva

Una de las claves por las cuales los clubes franceses se han decantado por implementar este sistema es el orden táctico que se consigue sin perjudicar el ataque. Los tres centrales – conformados por dos stoppers y un libero – te dan esa seguridad de fondo tan necesaria, los carrileros – que deben tener un buen físico para el ida y vuelta – abren las bandas para estirar el terreno de juego así como al rival. Los tres medios, siempre fundamentales, pueden trabajar en un eje (doble pivote) junto a un enlace, o en función de trivote (un MCD y dos interiores) su disposición dependerá mucho de las características de tus jugadores. Los dos delanteros ayudan a fijar centrales y estorbar constantemente la salida limpia del rival.

Dependiendo de tu filosofía/estilo de juego el 3-5-2 puede ser utilizado para cerrar carriles interiores cuando defiendes, y para tener profundidad en banda cuanto contraatacas o, para atacar y someter a tu rival mediante ataques posicionales y la supremacía en el medio sector - PSG lo suele hacer - . Lo importante es que no te limita si eres chico o medio, más bien te permite competir al primer nivel ante cualquier rival. Sino pregunten al Racing de Estrasburgo, que marcha séptimo en liga y alcanzó las semis de la Copa de la Liga.

Implementado en competencias domesticas e internacionales

Tuchel lo utilizó ante el Nápoles de Ancelotti, tanto en el Parque de los Príncipes como en el San Paolo. Además de implementarlo ante Liverpool, el partido más importante para los parisinos en lo que va de temporada. Aquel sirvió para arrebatarle los puestos clasificación a los Reds en París. Terminó 2-1 y PSG firmó una de sus mejores presentaciones de la presente temporada.

El ex DT del Dortmund apostó en el duelo ante Liverpool por un Marquinhos acompañado de Verrati en el eje, utilizando a Neymar como enlace de Cavani y Mbappe (este último con mayores libertades). Bernat fue carrilero por un lado y Di María por el otro. Los centrales fueron Thiago Silva, Kimpembe y Kehrer. La mejor perfomance del Paris fue con este esquema y predisposición.

Aunque contra Nápoles en el San Paolo fue diferente. Verrati fue el único medio nominal, poniendo a Draxler y Di María como interiores; dejando a Cavani en el banco, utilizando a Neymar y Mbappé como delanteros (el diez tenía libertad plena de movimiento). Esto es una muestra de que puedes utilizar el dibujo táctico igual/similar, pero que a final las características de tus jugadores formaran la predisposición. Grandes diferencias entre el 3-5-2 con un eje al de un Medio defensivo y dos interiores, para tomar en consideración.

AS Mónaco fue otro ejemplo en Europa, con la llegada de Henry el 3-5-2 se hizo presente en el equipo del principado. No es que le haya ido muy bien, de hecho la temporada hasta ahora es desastrosa, pero de a poco los de Henry han ido tomando vuelo; recuperando jugadores importantes para el plantel, contratando experiencia en el mercador invernal, y sobre todo; teniendo un esquema definido con una idea de juego – no tan clara pero asemejándose a lo que quiere Thierry -. De hecho, meterse entre los mejores cuatro de la Copa de la Liga no es más que el premio al crecimiento de este plantel lleno de jóvenes y tan acontecido con las lesiones.

En los últimos encuentros con la llegada de Cesc Fábregas al plantel, se ha visto un cambio en el trato de pelota pero a la vez se ha debilitado la parte de la recuperación post-perdida de la misma (Cesc no es muy de quitar balones). Por eso Henry pone a Tielemans y a AÏt Bennasser cerca del español, para que al momento de defender; no se sufra tanto esa carencia de físico.

Este sería un 3-5-2 con un MCD y dos interiores, pero en este caso todos nominales, a diferencia de Tuchel que puso a dos extremos reconvertidos en distintas ocasiones (Di María y Draxler).

Racing, un ejemplo a seguir

Si hay que quedarse con un equipo que implemente este sistema, debe ser uno tapado (que no sea mediático) ese es el Racing de Estrasburgo de Thierry Laurey. Un conjunto que al iniciar la temporada su principal objetivo – al menos en el papel – era no descender, pero que con el correr de los partidos nos han demostrado que esto no era tan así. Competir ante todo rival, sin menospreciar ningún partido; esa premisa ha llevado al conjunto de Laurey a ser uno de los equipos con mayor proyección en Francia, peleando por plazas europeas y trascendiendo en Copas. Un equipo histórico que ha recuperado su esencia, un trabajo excelso.

Hay que hacer un paréntesis y señalar que, Racing aparte de implementar el 3-5-2; tiene la capacidad de cambiar completamente su disposición táctica - Han salido con 4-2-3-1 o 5-4-1- un gustazo ver a este equipo, en especial cuando le toca contra los grandes, escenarios donde particularmente se agrandan y sacan un plus.

Montpellier y sus frutos

Un tanto irregular a veces, pero no quedan dudas que Montpellier es otro de los clubes a los cuales le ha sentado de maravilla el 3-5-2 (que suele transformarse en 3-4-2-1 o 3-4-1-2). Si bien se han eliminado de las Copas, por Ligue 1 pelean puestos de Champions metidos de lleno en el top-5 compuesto por: PSG (inalcanzable y sin oponentes) Lille, Saint-Étienne y Olympique de Lyon.

Los de Der Zakarian juegan o intentan – al menos – jugar un fútbol dinámico, aunque no siempre lo logran. No son de tomar la iniciativa, por eso, prescindir de la elaboración no es un problema cuando puedes contragolpear. El tema viene cuando te enfrentas a rivales de menor envergadura y tienes que salir a proponer, ahí vienen los problemas, una carencia clara en Montpellier que suele mostrar sus mejores versiones ante equipos ofensivos como el Olympique de Marsella de Rudy Garcia, conjunto al cual golearon 3-0 en esta campaña.

Saint-Étienne y sus alternativas

Como han venido leyendo, no siempre una línea de tres zagueros significa específicamente jugar con un 3-5-2, el dibujo puedes estar allí así como puede variar.

El equipo de Jean-Louis Gasset lo entiende y busca variantes constantemente para siempre mantener el factor sorpresa, un día sale con un 3-4-3, otro día con un 3-4-1-2 (esquemas muy diferentes por cierto). Un conjunto que estás siendo otra de las grandes revelaciones del circuito francés, al igual que el Racing, un equipo histórico que está recuperando esa competitividad, la cual había perdido/carecido en años anteriores.

Saint-Étienne han logrado a estas alturas de temporada, meterse en el Top-3 de Le Championnat, trazando su objetivo en participar en la próxima edición de la Champions; ¿Por qué no? Viendo la irregularidad de otros clubes importantes como Lyon, Marsella o el mismo Montpellier; no parece tan descabellado ver al equipo de la Capital del departamento Loira en la máxima competición de clubes. Sería una gesta histórica por parte de Gasset y sus muchachos, que tienen un partido clave frente a Lyon este domingo.

Orden, disciplina, inteligencia, sorpresa, dinamismo, espectáculo. Son algunas de los detalles que tiene esta Ligue 1, una liga que suele ser exportadora de talento; con equipos vendedores – a menos que te llames Paris Saint Germain - que ha sido monopolizada por el mismo PSG también, pero que no deja de ser Top con equipos interesantes para el análisis táctico. El 3-5-2 llegó para quedarse señores. Bienvenue a Le Championnat… otra vez.