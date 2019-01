Héctor Bellerín se pierde lo que resta de temporada

Aunque la noticia fue adelantada por medios ingleses, la oficialidad ha llegado tres días después del fatídico incidente que sufrió Héctor Bellerín en su propio estadio cuando disputaba el encuentro ante el Chelsea. La victoria por 2-0 de los Gunners ante los Blues no fue completamente feliz, pues entre medias la institución del Emirates Stadium se dejaba a un jugador del todo influyente en los planes de Unai Emery.

Mediada la segunda parte, Héctor Bellerín pugnaba por un balón cuando cayó repentinamente al suelo envuelto en muecas de dolor. Pronto todos los presentes sobre el césped se temieron lo peor, y es que, tras varias exploraciones, el Arsenal ha emitido un comunicado en el que especifica que el jugador tiene roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Este desenlace le lleva directamente a decir adiós a la temporada, pues el plazo de recuperación estimado tras pasar por el quirófano está fijado entre los seis y nueve meses.

Hasta ese momento, Héctor Bellerín había disputado 19 partidos, todos ellos en Premier League, en los que había acumulado más de 1.500 minutos sobre el terreno de juego, tiempo suficiente para dar cinco asistencias de gol. El catalán es un fijo en los planes de Unai Emery, un entrenador que ahora tendrá que ver cómo se las ingenia para cubrir un puesto al que optan dos candidatos: Ainsley Maitland-Niles y Stephan Lichtsteiner. El primero parece más del agrado del técnico vasco, mientras que el segundo no ha dado buenas sensaciones cuando ha ocupado el puesto que conservaba en la Juventus de Turín. No obstante, ninguna de las opciones es un reemplazo de garantías de Bellerín, aunque esto no parece llevar al conjunto londinense a buscar en el mercado.

Por el momento, el gran protagonista de esta historia, Héctor Bellerín, ha querido mandar un mensaje positivo a través de su cuenta de Twitter, en el cual, además, agradece el apoyo y los ánimos recibidos de los aficionados.

There are no obstacles in life you can't get over. Been a difficult couple of days but I'm positive and ready to take whatever challenge comes my way. Thank you so much for the love and messages, you are incredible pic.twitter.com/onwrMvIKui