Marek Hamsik: el adiós de una leyenda

520 partidos, 121 goles, actuaciones inolvidables, títulos y un legado innegable. Todo eso ha dejado Hamsík en el SSC Nápoles. Muchos comparan el legado del eslovaco con el que dejó Maradona en la institución napolitana; y pese a que son incomparables los jugadores (por calidad, importancia/impacto en el fútbol mundial) no es para nada descarado hacer tal símil.

Hamsík se va de Nápoles como el máximo goleador en la historia del club y el jugador con más presencias absolutas en la institución. Además, logró conquistar tres títulos: Copa de Italia (dos ediciones, 2012 y 2014) y Supercopa de Italia en el año 2014. También obtuvo varias distinciones individuales en su carrera con el club Napolitano, ingresando en el equipo del año de la Serie A en los años: 2011, 2016, 2017. Y también obtuvo el premio al futbolista jen del año en el 2008.

Quizás no sea el jugador más maravilloso que ha pasado por Nápoles, pero sí uno de los más importantes. Sus doce años en el club son historia pura, más de una década manteniéndose en el más alto nivel, obteniendo el respeto de toda una ciudad, de sus compañeros y de todo el fútbol italiano.

A continuación aprecierán las despedidas, agradecimientos y homenajes de: Lorenzo Insigne, Carlo Ancelotti y el SSC Nápoles para Marek.

Abbiamo ottenuto un buon risultato stasera e siamo pronti per la prossima partita in casa. Anche oggi auguriamo a Hamsik il meglio nel suo futuro. #GrazieCap17ano #ForzaNapoliSempre



Good result ahead of our return home game. We also wish Hamsik all the best for the future. pic.twitter.com/ty5BPl8aCr