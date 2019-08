Rivalry Week 2019: "Let´s Get Ready To Rumble"

El soccer crece y con ella el aumento de aficionados y rivalidad entre ellos, ya sea de la misma ciudad o Estado, está creando unos enfrentamientos interesantes durante la temporada. Con el paso de los años, estás rivalidades han adquirido una gran cuota de protagonismo ya no sólo en los Estados Unidos, sino también a nivel mundial.

En esta semana se disputan la gran mayoría de estos encuentros, aunque a lo largo de la temporada se han llevado a cabo algunos de ellos. Es sin embargo una semana por temporada cuando se aúnan todos estos encuentros, conocida como la Rivarly Week, una de las semanas grandes de la MLS.

La gran mayoría de esas rivalidades cuentan con un trofeo o premio al acabar la temporada, define al ganador. La disputa de estos enfrentamientos se da en encuentros inherentes en las diferentes competiciones que se disputan a lo largo de la temporada.

Atlantic Cup

La Atlantic Cup es una de las rivalidades más longevas de la MLS, aunque no de las más importantes. Un histórico enfrentamiento que reúne a dos de los equipos como los New York Red Bulls y D.C. United. Esta rivalidad comenzó en el año 1996 cuando se creó la MLS, aunque los Red Bulls jugaban bajó el nombre de New York/New Jersey Metrostars.

Este Clásico nació de la proximidad de ambos equipos, comenzando a denominarse como I-95 Derby, carretera que separa ambas ciudades (Washington y New York). Fue a partir de la temporada 2002 cuando esta rivalidad pasó a conocerse como la Atlantic Cup, de ahí que se comenzase a otorgar un trofeo al campeón anual de esta disputa. Con el paso de las temporadas, esta rivalidad ha cobrado importancia entre ambos equipos por el domino de Este.

Duelo por la Atlantic Cup hace unas temporadas (vwhooligan.com)

Para dilucidar el campeón de este Clásico, es la suma de los puntos obtenidos en los partidos entre ambos equipos los que deciden. Estos encuentros son los disputados en todas las competiciones de la Major League Soccer, los MLS PlayOff´s y la Lamar Hunt U.S. Open Cup. El primer ganador de este clásico fue el D.C. United con un marcador global de 5-2 (una victoria y dos empates para estos). Los Red Bulls han sido los últimos en levantar este trofeo en la pasada temporada.

En el palmarés global son los D.C. United los que dominan con 13 victorias, mientras que los actuales New York Red Bulls cuentan con diez títulos.

Competición DCU Victorias Empates NYRB Victorias DCU Gol NYRB Gol Major League Soccer 34 14 29 127 101 MLS Play Off´s 7 2 4 15 9 U.S. Open Cup 2 0 1 10 7 Total 43 16 34 152 117

Brimstone Cup

Esta rivalidad comenzó de manera oficial en la temporada 2001, entre Chicago Fire y FC Dallas (antes Dallas Burn), aunque ya se llevaban disputando partidos entre ambos años atrás. La Brimstone Cup fue creada de manera oficial por las hinchadas de ambos equipos, adquiriendo su nombre de un juego de palabras con el nombre de ambas ciudades. En el nombre se refleja una cita de la Eneida de Virgilio que dice: “The more the kindled combat rises higher, The more with fury burns the blazing fire". (Cuanto más alto se eleva el combate, con más furia arde el fuego ardiente).

'Schweini' y McCarty ofrecen la Brimstone Cup (mlssoccer.com)

La Brimstone Cup se entrega al equipo que más puntos consigue en los enfrentamientos directos entre ambas franquicias durante toda la temporada y en las competiciones que se enfrenten. Si llegado el final de la temporada e resultado es de empate, el equipo que logró el trofeo el año anterior, lo mantendrá una campaña más. El primer campeón fue el Chicago Fire con un total de 11 puntos, frente a los seis de FC Dallas. El actual campeón es el conjunto texano que consiguió ganar su partido ante el Fire la pasada temporada.

En el cómputo global de los trofeos conseguidos, FC Dallas son los que más títulos suman con un total de diez, mientras que Chicago Fire ha obtenido seis hasta el momento.

Temp. Campeón Chicago Pts. Dallas Pts. Nota 2001 Chicago Fire 11 5 Se decidió en Play Off´s 2002 FC Dallas 0 6 Campeón en Liga Regular 2003 Sin campeón 3 3 FC Dallas mantiene por empate 2004 FC Dallas 0 6 Campeón en Liga Regular 2005 FC Dallas 3 6 Se decidió en la U.S. Open Cup 2006 FC Dallas 0 6 Campeón en Liga Regular 2007 FC Dallas 1 4 Campeón en Liga Regular 2008 FC Dallas 0 6 Campeón en Liga Regular 2009 FC Dallas 3 3 FC Dallas mantiene por empate 2010 FC Dallas 1 4 Campeón en Liga Regular 2011 FC Dallas 1 4 Campeón en Liga Regular 2012 Chicago Fire 3 0 Campeón en Liga Regular 2013 Chicago Fire 3 0 Campeón en Liga Regular 2014 Chicago Fire 3 0 Campeón en Liga Regular 2015 Chicago Fire 3 0 Campeón en Liga Regular 2016 FC Dallas 0 3 Campeón en Liga Regular 2017 Chicago Fire 3 0 Campeón en Liga Regular 2018 FC Dallas 0 3 Campeón en Liga Regular

California Clasico

El California Clasico es sin lugar a duda una de las rivalidades más importantes y más longevas de la competición para los aficionados. En este enfrentamiento se ven las caras Los Angeles Galaxy y San Jose Earthquakes, con partido que van más allá del soccer, ya que esta rivalidad existe en otros deportes estadounidenses, y significa una rivalidad entre dos culturas diferentes entre la del norte y la del sur de California. Los Angeles Galaxy al sur y San Jose Earthquakes al norte de California.

Esta rivalidad fue una de las primeras en aparecer, ya que surgió con la creación de la MLS hasta la temporada 2005, cuando San Jose Earthquakes desapareció para trasladarse a Houston. Pero los californianos no se quedaron sin su ‘Cali Clasico’, ya que tres años después, la franquicia del norte del Estado se refundó, con los mismos títulos y honores logrados hasta el momento.

Donovan en un ´Cali´Clasico (lagconfidential.com)

El ganador se decide con los puntos conseguidos en los partidos disputados entre ambos equipos a lo largo de la temporada, teniendo en cuenta todas las competiciones. La única diferencia con muchas de las rivalidades de la MLS, es que no se entrega una copa al conjunto vencedor de esta serie. El primer campeón fue Los Angeles Galaxy con un aplastante global de 10-0, mientras que en la actualidad son los ‘vecinos’ del norte el mejor equipo tras un 6-0 tras dos encuentros.

En el cómputo global, Los Angeles Galaxy son el conjunto con más victorias, con un total de 13. Su rival en estos enfrentamientos consiguió superarlos en ocho ocasiones.

Competición LA Victorias Empates SJE Victorias LA Gol SJE Gol Major League Soccer 31 15 24 110 98 MLS Play Off´s 5 1 3 12 12 MLS Cup 0 0 1 1 2 U.S. Open Cup 5 0 1 9 5 Total 41 16 29 132 117

Cascadia Cup

La Cascadia Cup es la rivalidad más conocida fuera de la MLS y podría decirse que la más importante dentro de la competición. Esta rivalidad lleva el nombre del trofeo creado por los aficionados de Portland Timbers, Seattle Sounders FC y Vancouver Whitecaps FC, equipos pertenecientes a la región de Cascadia. Esta rivalidad comenzó en la temporada 2004, cuando los equipos de Portland y Vancouver competían en la North American Soccer League (NASL), y Seattle en la United Soccer League (USL).

En esta intensa competencia de la región futbolera por excelencia del país norteamericano, hubo un paréntesis de dos años (2009, 2010) en los que los Timbers y Whitecaps llegaron a la MLS y los Sounders se mantuvieron en su competición, con una amplia diferencia de nivel. No fue hasta la temporada 2011 cuando la Cascadia Cup volvió a ser cosa de tres, momento en el que la franquicia ‘esmeralda’ se unió a la máxima competición del soccer estadounidense.

La Cascadia Cup en vista con BC Place(vancouversouthsiders.com)

El equipo vencedor de esta rivalidad se decide tras celebrarse todos los partidos entre ellos a lo largo de la temporada. Para ellos se sumarán los puntos que consigan cada uno, y el que más logre será el campeón. El primer equipo que consiguió levantar la Cascadia Cup fue Vancouver Whitecaps, aunque en la actualidad, el mejor equipo de la región es Seattle Sounders FC tras haberse proclamado campeón.

En el total de enfrentamiento, son los Vancouver Whitecaps los que más títulos han logrado desde su creación, con seis. Pero desde que las tres franquicias se encuentran jugando en la Major League Soccer, los canadienses son los que más títulos tienen y el equipo de la ‘Emerald City’ con tres, mientras que los Timbers sólo poseen dos.

Temp Vancouver Whitecaps FC Seattle Sounders FC Portland Timbers Campeón 2011 1 8 7 S.S. 2012 3 9 11 P.T. 2013 9 7 7 V.W. 2014 10 8 7 V.W. 2015 8 12 5 S.S. 2016 9 9 9 V.W. 2017 4 9 11 P.T. 2018 6 9 3 S.S.

Heritage Cup

Esta rivalidad ha superado años de historia. Comenzó en la década de los 70 cuando San Jose Earthquakes y Seattle Sounders disputaban la ya desaparecida NASL. Fue a partir de 2009 cuando el enfrentamiento volvió a recuperar relevancia al llegar el conjunto de los Sounders a la Major League Soccer. Este trofeo fue creado por el dueño de San Jose en aquel entonces, Rob Stevenson, y un grupo de aficionados que representaban a Seattle.

Frei levantando la Heritage Cup (@SoundersFC)

La Heritage Cup la consigue el equipo que mayor número de puntos en los partidos dos que hayan disputados entre ellos en la competición local (MLS). El primer equipo que se llevó este clásico fue San Jose Earthquakes, mientras que en el pasado año, fueron los ‘esmeraldas’ los que se llevaron la Heritage Cup a Cascadia, por cuarta vez de forma consecutiva.

Tras esta victoria lograda el pasado año, son Seattle Sounders el equipo que más victorias ha logrado en estos enfrentamientos con cinco, por las seis de su rival.

Temp. Campeón SJE Pts. SS Pts. Notas 2009 San Jose Earthquakes 3 3 Campeón por resultados 2010 Seattle Sounders FC 3 3 Campeón mejor clasificación 2011 Seattle Sounders FC 1 4 Campeón en Liga Regular 2012 San Jose Earthquakes 6 0 Campeón en Liga Regular 2013 Seattle Sounders FC 3 3 Campeón por resultados 2014 San Jose Earthquakes 4 2 Campeón en Liga Regular 2015 San Jose Earthquakes 4 1 Campeón en Liga Regular 2016 Seattle Sounders FC 4 1 Campeón en Liga Regular 2017 Seattle Sounders FC 4 1 Campeón en Liga Regular 2018 Seattle Sounders FC 6 0 Campeón en Liga Regular

Lamar Hunt Pioneer Cup

Esta rivalidad lleva el nombre de una de las personas más importantes en el soccer estadounidense, Lamar Hunt. El trofeo se disputa entre FC Dallas y Columbus Crew SC, franquicias que fueron propiedad del empresario. Esta rivalidad comenzó a disputarse en la temporada 2007, pero tuvo unos años de impás, hasta que volviese a disputarse en 2010. En 2013, la venta del Crew por parte de la sociedad dio por terminado este enfrentamiento, aunque a día de hoy, esta rivalidad sigue latente entre ambos conjuntos.

Columbus se ve las caras con FC Dallas (mlssoccer.com)

El vencedor de esta rivalidad se dirimía en sus primeros años a partido único, pero los disputados entre 2010 y 2012 fueron a doble partido, ya que los permanecieron en la Conferencia Este. En estos enfrentamientos se tenía en cuenta la suma de los goles entre ambos partidos.

En el tiempo en el que se disputó este trofeo, ambos equipos han logrado ganarla en dos ocasiones.

Rocky Mountain Cup

La aparición de Real Salt Lake abrió la esperanza de los aficionados de las ‘Montañas Rocosas’, que desde la creación de la MLS con los Colorado Rapids entre sus integrantes, esperaron un rival con el que tener un enfrentamiento regional. Fue así como los aficionados de ambos equipos se reunieron para crear un trofeo que representante esta rivalidad, la Rocky Mountain Cup.

RSL levantano el trofeo (claretpapers.wordpress.com)

El trofeo que se le entrega al campeón, se otorga en el último partido entre ambos conjuntos, al equipo que más puntos ha logrado en los enfrentamientos entre los mismos. Sólo computan los partidos que se disputan en la MLS para dilucidar el campeón. El primer campeón de este torneo fueron los Colorado Rapids, aunque en la actualidad son los ‘Royals’ los que sustentan dicho trofeo.

En cuanto al palmarés general, Real Salt Lake son los absolutos dominantes con diez trofeos, mientras que Colorado Rapids ostenta cuatro.

Temp. Campeón Res. Perdedor 2005 Colorado Rapids 9-3 Real Salt Lake 2006 Colorado Rapids 7-4 Real Salt Lake 2007 Real Salt Lake 7-4 Colorado Rapids 2008 Real Salt Lake 4-4 Colorado Rapids 2009 Real Salt Lake 4-4 Colorado Rapids 2010 Real Salt Lake 2-2 Colorado Rapids 2011 Real Salt Lake 4-1 Colorado Rapids 2012 Real Salt Lake 6-3 Colorado Rapids 2013 Colorado Rapids 5-2 Real Salt Lake 2014 Real Salt Lake 9-0 Colorado Rapids 2015 Colorado Rapids 4-4 Real Salt Lake 2016 Real Salt Lake 6-3 Colorado Rapids 2017 Real Salt Lake 6-3 Colorado Rapids 2018 Real Salt Lake 7-1 Colorado Rapids

Texas Derby

¿Quién será el afortunado en disparar El Capitán? El Derby de Texas es uno de los clásicos más vistosos y conocidos, ya que el trofeo no es la típica copa, sino un cañón denominado como ‘El Capitán’. Este enfrentamiento se disputa entre los dos equipos de la Major League Soccer texanos, como son FC Dallas y Houston Dynamo. La rivalidad nació en la temporada 2006, año que se creó la franquicia de Houston. El equipo que consigue salir victorioso cada temporada se queda en posesión de ‘El Capitán’. Este se trata de una réplica de un cañón ‘Mountain Howitzer’ del siglo 18, que cada equipo podrá disparar todas las ocasiones que quieran. Normalmente los equipos suelen hacerlo sonar en las previas de cada partido que disputan.

El Capitán presidiendo el Toyota Stadium (foufourtwo.com)

El ganador de esta rivalidad se decide con los enfrentamientos directos entre ambos equipos en la Major League Soccer, a quienes más puntos consiga. El primer equipo que logró ‘El Capitán’ fue el Houston Dynamo, que consiguió ganar tres partidos, aunque en la actualidad es FC Dallas el equipo que dispara el cañón en estos encuentros, tras ganar la pasada temporada dos de los partidos.

El palmarés general está muy igualado, ya que Houston Dynamo ha conseguido siete veces el cañón, por seis del FC Dallas.

Temp. Campeón Victorias Dallas Empates Victorias Houston 2006 Houston Dynamo 1 1 3 2007 Houston Dynamo 1 0 3 2008 FC Dallas 0 3 0 2009 Houston Dynamo 1 0 2 2010 FC Dallas 1 1 0 2011 Houston Dynamo 0 1 1 2012 Houston Dynamo 0 0 1 2013 FC Dallas 2 0 0 2014 FC Dallas 2 0 0 2015 FC Dallas 3 0 0 2016 Houston Dynamo 1 1 1 2017 Houston Dynamo 0 0 3 2018 FC Dallas 1 0 2

Trillium Cup

Esta rivalidad nació entre dos equipos de la zona de los Grandes Lagos, Toronto FC y Columbus Crew SC. El trofeo, lleva el nombre de la flor oficial de la región de Ontario (Canadá), y a su vez de una flor silvestre de la misma zona de Estados Unidos, Ohio. Esta competiencia comenzó a disputarse en la temporada 2008 con el segundo año de Toronto FC en la MLS, jugando la primera edición en el Columbus Crew Stadium.

Zardes con la Trillium Cup (massivereport.com)

La Tirillium Cup se le entrega al vencedor de los enfrentamientos entre ambos, haciendo el sumatorio de los goles conseguidos, sólo son validos los partidos disputados en la competición local. El primer equipo en llevarse este trofeo fue Columbus Crew con un tanteo total de 3-1. Los actuales campeones son también los de Ohio tras haber superado a su rival por 5-3.

El equipo que más veces se ha coronado como campeón de esta copa es Columbus Crew SC en siete ocasiones. El conjunto canadiense ha sido campeón en cuatro ocasiones.

Temp. Campeón CC Vict. Empat. TFC Vict. Total Goles 2008 Columbus Crew SC 1 2 0 3-1 2009 Columbus Crew SC 1 2 0 5-4 2010 Columbus Crew SC 1 1 0 4-2 2011 Toronto FC 0 1 1 3-5 2012 Columbus Crew SC 3 0 0 5-2 2013 Columbus Crew SC 2 0 1 4-2 2014 Toronto FC 0 0 3 4-8 2015 Columbus Crew SC 2 1 0 7-3 2016 Toronto FC 0 2 1 1-4 2017 Columbus Crew SC 1 0 2 3-8 2018 Toronto FC 1 1 1 5-3

401 Derby

El soccer en Canadá también tiene una rivalidad dentro de la MLS, entre dos de los tres equipos del país de la ‘Maple Leaf’. Montreal Impact y Toronto FC se enfrentan en lo que se conoce como el 401 Derby, denominado así por la carretera que separa a ambas ciudades, conocida como Ontario Highway 401. La rivalidad entre estas dos franquicias es de las más intensas y acérrimas del deporte canadiense. Esta confrontación empezó en la década de los 70 con dos equipos ya desaparecidos, y a lo largo de los años este enfrentamiento se ha mantenido. Pero fue a partir de 2008 cuando este clásico comenzó a ser más conocido, primero en la liga canadiense y luego en la MLS.

Encuentro de la 401 Derby (sportingnews.com)

Este derby no tiene ni trofeo ni cómputo general de victorias o goles. Se denomina como 401 Derbi a cada enfrentamiento individual que haya entre estos dos equipos que haya durante toda la temporada en las diferentes competiciones.

El equipo que ha logrado hacerse con mayor cantidad de victoria, han sido los Toronto FC con 21 enfrentamientos favorables, mientras que su rival ha obtenido la victoria en 11 ocasiones.

Competición Partidos MI Vict. Empate TFC Vict. MI Vict. TFC Vict. Major League Soccer 21 7 4 10 25 34 MLS Play Off´s 3 2 0 1 8 7 Canadian Championship 18 3 5 10 17 27 Total 43 12 9 21 51 69

Hudson River Derby

Un lustro ha necesitado el Hudson River Derby para convertirse en una de las rivalidades más importantes de la MLS. Una de las rivalidades más importantes de MLS. Tanto New York City FC como New York Red Bulls ha convertido este partido en un enfrentamiento que va más allá del fútbol. Las diferencias entre ambos clubes han llevado a ver disputas, sornas y mofas incluso entre ambas aficiones. En esta rivalidad no se concede ningún trofeo y sólo la victoria es suficiente para galardonar al equipo campeón.

Ambos rivales preparándose parael Derby (hudsonriverblue.com)

Hasta el momento sólo se han dado 15 enfrentamientos con un claro dominador, el New York Red Bulls. El equipo de Jersey ha logrado llevarse la victoria en nueve ocasiones, con un resultado histórico que se recordará por mucho tiempo. Los ‘taurinos’ le endosaron un doloroso 0-7 en el Yankee Stadium que será muy difícil olvidar. Los ‘citizens’ han conseguido la victoria en cuatro ocasiones.

El Trafico

El Trafico no es el nombre más indicado para una rivalidad, pero sí el más original, ya que representa algo clásico en la ciudad de Los Angeles como son los grandes atascos. Un nombre elegido por los aficionados de Los Angeles FC y Los Angeles Galaxy que por fín han encontrado un rival de categoría al que medirse. Llamado así tras una encuesta entre los aficionados de los ‘Black & Gold’ y Los Angeles Galaxy, es actualmente el derby entre los dos conjuntos angelinos. Para muchos, esta rivalidad sustituye a la que hace varios años disputaban los Galaxy ante los desaparecidos Chivas USA, conocido como el SuperClasico.

Ibrahimovic se estrenó en El Trafico (offside.co.uk)

En poco más de una temporada, esta rivalidad ha dado infinidad de momentos y goles que la colocan como uno de los enfrentamientos más importantes de la MLS para el futuro. Cuatro han sido las ocasiones en las que estos equipos han puesto en liza su rivalidad, regalando momentos inolvidables, con un claro favoritismo para el equipo ‘galáctico’ con dos victorias para estos y con los otros dos encuentros finalizados en empate.

Hell Is Real

Esta rivalidad ha sido la última en aparecer en el panorama futbolístico de la Major League Soccer, con la llegada de FC Cincinnati, en la que enfrenta al equipo más antiguo de la competición, Columbus Crew SC. Esta rivalidad estuvo cerca de no disputarse a causa de la posibilidad que hubo de que el Crew desapareciese. Sin embargo, la adquisición de la familia Haslam entre otros, permitió que esta rivalidad naciese, y sobre la cual ya hubo un par de enfrentamientos en esta temporada.

Primera edición del 'Hell Is Real' en la MLS (sbisoccer.com)

El ganador de Hell Is Real se decide por los encuentros vencidos por cada uno en la temporada y en el cual, ‘FC Cinncy’ cuenta con la ventaja ya que logró superar a su rival en el encuentro de U.S. Open Cup y empatar en el enfrentamiento liguero.