La Premier League ya es líder en Europa

La temporada ya ha comenzado en todas las ligas y con ello la Champions League. La Champions League que como siempre será el gran trofeo deseado por todos los clubes comienza la próxima semana con grandes enfrentamientos que nos harán vibrar a todos. El Liverpool actual campeón de la competición, defiende título y para ello ha mantenido al bloque sólido de la temporada pasada que tan buenos resultados le dio. Sin embargo, todos estos logros cosechados la temporada pasada no pasan desapercibidos para la FIFA que próximamente otorgará el trofeo THE BEST al mejor jugador de la temporada pasada y su 11 ideal, el cual fue anunciado el pasado 5 de septiembre y en el que por primera vez desde 2009 la lista de 55 nominados es dominada de nuevo por la Premier League tras 10 dominada por LaLiga.

En esta lista de 55 futbolistas, 21 son de la Premier League. En ella domina el actual campeón de la Champions League el Liverpool, con un total de 7 futbolistas donde destaca Virgil van Dijk, el cual es el gran favorito para lograr el THE BEST, empatado con el Manchester City que cuenta también con 7 futbolistas y que ahora cuentan con Joao Cancelo, otro futbolista nominado para este once tras una gran temporada en la Juventus. El tercero es el Tottenham de Mauricio Pochettino finalista de la última Champions, y que cuenta con 3 futbolistas. Por último encontraríamos a Chelsea y Manchester United que aportan para este 11 un total de 2 jugadores cada uno. El equipo con mayo número de jugadores es el Barcelona que cuenta con un total de 9 jugadores.

Liverpool: Alisson Becker, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Alexander-Arnold, Roberto Firmino, Sadio Mané y Mohamed Salah.

Manchester City: Ederson, Aymeric Laporte, Kyle Walker, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Raheem Sterling, Sergio Agüero.

Tottenham: Christian Eriksen, Heung-Min Son, Harry Kane.

Manchester United: David de Gea, Paul Pogba.

Chelsea: N'Golo Kante, Eden Hazard.





El Liverpool como hemos mencionado anteriormente es el actual campeón de la Champions League donde logró pasar de fase de grupos donde tenía un grupo muy complicado con PSG y Nápoles, con el que se jugó en la última jornada pasar a octavos de final. Más tarde lograrían esa gran remontada ante el Barcelona por 4-0 en una noche mágica en Anfield, para finiquitar finalmente en la final ante el Tottenham su sexta Champions League. Además, en la Premier League tuvo un duelo mano a mano con el Manchester City que pasará a la historia de la Premier y que se quedo a tan solo un punto de lograr el título. Los siete jugadores mencionados fueron los grandes artífices de este logro, por lo que merecen estar nominados.

El Manchester City volvió a ser el rey en la Premier League en un bonito duelo ante el Liverpool que dio batalla hasta la última jornada. A esto hay que añadirle que consiguió ganar los otros tres títulos nacionales, algo que pocos equipos ingleses han logrado a lo largo de la historia. En Champions League estuvieron apunto de lograr el pase a semifinales si aquel gol de Raheem Sterling no hubiera sido anulado por el VAR. Muy merecida la nominación de estos siete jugadores en los que varios de ellos son ya habituales en este tipo de listas.

El Tottenham finalista de la Champions League volvió a ser muy competitivo en una temporada en el que la suerte por los títulos no le sonrió. Un equipo liderado por Harry Kane que no tuvo regularidad en el tramo decisivo de la temporada por culpa de una lesión fue importante para que el Tottenham se marchase con las manos vacías una temporada más, donde el coreano Son se echó el equipo a la espalda y donde Christian Eriksen una temporada más fue el faro de los de Pochettino que cada temporada da un pasito adelante en todas las competiciones.

El Chelsea actual campeón de la Europa League mostró que su equipo estaba para dar guerra en la Champions, mostrando una gran superioridad ante el resto de participantes y donde batió en la final a un pobre Arsenal por 4-1. Eden Hazard fue clave en esta final con un doblete y en la consecución de una plaza en la presente Champions League junto a un incansable Kante que siempre da todo por el equipo y que a parte de la gran cantidad de recuperaciones, ha aportado grandes goles en partidos importantes como ante el Manchester City que han valido victorias.

Por último el Manchester United que en una temporada pésima en la que no han logrado meterse en Champions League y caer eliminado ante el Barcelona en cuartos dando muy mala imagen, solo dos jugadores se salvan para la FIFA de este desastre. El primero David de Gea, que a pesar de no tener su mejor temporada fue clave con sus paradas en momentos decisivos. El otro es Paul Pogba que ha logrado su mejor temporada desde que fichó por el Manchester United y que a pesar de eso no ha sido suficiente para lograr los objetivos del club.

En general, cabe destacar la importancia que ha tenido el gran aumento económico de todos los clubes de la Premier League, que les ha valido para retener a sus grandes estrellas, y que ha provocado que todos los equipos tengan jugadores de calidad en sus equipos, haciendo una liga muy competitiva donde en cada partido todo puede pasar. También destacar la gran aportación de grandes entrenadores como Pep Guardiola, Jurgen Klopp o Mauricio Pochettino que cada uno con su estilo logran sacar el máximo rendimiento a sus jugadores y es lo que ha llevado tanto a Liverpool, Manchester City o Tottenham a ser de nuevo temidos en Europa. La temporada pasada la Premier League metió a sus equipos tanto en la final de la Champions League como en la de la Europa League, un dato que deja claro la mejoría de los equipos ingleses que darán mucho que hablar en las próximas temporadas.