DC United sostiene las embestidas ‘taurinas’

Empate sin goles en un partido donde el conjunto neoyorkino hizo todo por poder llevarse la victoria y adelantar a su rival en la clasificación, pero no consiguió estar acertado de cara a portería. Desde el inicio del encuentro, New York Red Bulls fue el equipo que llevó la iniciativa, y tuvo las mejores ocasiones, pero no consiguieron transformar esto en ocasiones manifiestas de gol. Su rival buscó en el contraataque la manera de generar peligro, pero no fue hasta la segunda mitad cuando tuvieron un mayor protagonismo sobre portería. La segunda parte del encuentro sí que estuvo un poco más disputada, consiguiendo ver algún acercamiento de peligro, pero ninguno de los equipos fue capaz de decantar el resultado en su favor, finalizando con el mismo marcador con el que se inició.

RBNY ofrece pero no vence

El último enfrentamiento de la Atlantic Cup en temporada regular se avecinaba interesante, ya que estaba en juego la localía en la primera eliminatoria de los MLS PlayOff´s. El equipo que consiguiese llevarse la victoria, contaría con el siempre importante factor campo en la parte importante de la temporada.

Este planteamiento inicial provocó que fuesen los locales los que llevasen la iniciativa durante los primeros minutos, consiguiendo jugar la mayor parte del tiempo en campo rival. Esto les permitió realizar continúas acciones sobre la portería, pero ninguna causó el peligro necesario para generar ocasiones claras de gol.

DC United se mantuvo en estos minutos bien parapetado en defensa y tratando de aguantar la embestida de unos taurinos cada vez más peligrosa. Sin embargo, no se quedaron a verlas venir y con acciones aisladas de desplazamientos en largo, consiguieron llegar a las inmediaciones del área aunque nunca pusieron en peligro el resultado.

Conforme la primera mitad fue transcurriendo, el conjunto visitante fue adquiriendo importancia en el partido, pero no lograron convertir esto en ocasiones. La buena defensa de los neoyorkinos y los errores en los últimos metros llevaron a que el luminoso no tornase de su lado. Estos minutos fueron aprovechados por New York Red Bulls para comprobar su solidez defensiva y ‘descansar’ del trabajo ofensivo buscando nuevas soluciones.

El equipo local fue poco a poco tomando nuevamente el mando del juego, imprimiéndole más velocidad en sus transiciones, tratando de sorprender a la adelantada defensa ‘capitalina’. Este planteamiento les permitió generar un par de acciones, sobre todo dirigidas por ‘Kaku’ Gamarra y Sims, que se quedaron cerca de terminar en gol, pero la falta de acierto impidieron le exitoso final.

Pero el inexorable paso de los minutos llevó el encuentro a los minutos finales en el que ninguno de los equipos arriesgó. Todavía quedaban 45 minutos por delante y un gol sería importantísimo para conseguir el objetivo.

DC mantiene el resultado

Con el inicio de la segunda mitad, New York Red Bulls tomó el control de la pelota e imprimiéndole mayor intensidad a su juego, consiguió generar mayor número de acciones de peligro que en los minutos anteriores. Los visitantes estaban totalmente a merced de su rival, consiguiendo llegar apenas sobre la portería.

Fue a partir de la hora de partido cuando los locales tuvieron las ocasiones más claras. Fueron dos en apenas un minutos donde primer un defensor y posteriormente el guardameta, sacaron dos remates en la misma línea de gol. Primer fue Mora el que de cabeza, sacó una pelota que se introducía en la portería y en la siguiente jugada, fue Hamid el que voló y en una acción llena de reflejos, apareció con una mano milagrosa.

Estas dos ocasiones despertaron al conjunto visitante que desde ese momento consiguió discutir el control del juego a su rival, pero no fue capaz de llegar a portería. El planteamiento neoyorkino continuó estando a un nivel muy alto y eso hizo que ni con acciones directas lograsen poner en riesgo la meta defendida por Robles.

El paso de los minutos llevó a que el partido se enrocase, sin que ninguno de los equipos encontrase la salida del gol. Esto llevó a ambos entrenadores a realizar una serie de sustituciones para buscar soluciones con las que decantar el resultado en su favor. Los cambios más significativos se realizaron desde el conjunto local, que incrementó la nómina de futbolistas ofensivos. Sin embargo, este cambio no tuvo el cambio buscado y el encuentro parecía encaminado a finalizaron con el empate inicial.

New York Red Bulls mantuvo la presión sobre la meta rival, pero no conseguía superar la línea defensiva. Ni Wright-Phillips que entró desde la banca, ni la magia de ‘Kaku’ fueron suficientes para colocar el marcador en su favor. Los visitantes, salvo alguna acción al contraataque, no tuvieron mucha presencia en campo rival, provocando que el partido no tornase en su favor.

Llegó así el final del tiempo reglamentario y el empate mantuvo a DC United por encima en la clasificación de la conferencia, dejando en su mano la posibilidad de ser local en los PlayOff´s, ante un rival como los neoyorkinos, que podrían repetir enfrentamiento en unos días, pero esta vez en Washington.