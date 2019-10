Alejandro Pozuelo: “La MLS es una liga cada vez más competitiva”

En este 2019, la Major League Soccer habla español. La Comunidad latina que crece en la competición, tanto en aficionados como en jugadores está permitiendo que estos jugadores cobren cada temporada mayor importancia. En este año han llegado dos futbolistas españoles que desde el primer minuto que comenzaron a jugar en la primera división del soccer estadounidense, dejaron claras notas de un rendimiento de alto nivel.

Uno de ellos, el protagonista de esta charla, deslumbró en su primer partido al anotar dos auténticos golazos (una vaselina y un penal a ‘lo panenka’) que completó con una asistencia. Alejandro Pozuelo, que desde que apareció el interés de Toronto FC por su fichaje tuvo claro que su destino era la ciudad canadiense y la MLS, no defraudó.

Durante esta temporada el atacante ha sido uno de los jugadores que mayor impacto ha tenido en su equipo, ayudando a colocarse en los PlayOff´s, tras 30 partidos en los que anotó 12 goles y concedió el mismo número de asistencias. Esto le ha permitido ser nominado como uno de los finalistas al MLS Fichaje del Año 2019, candidato a gol del año y posible candidato al MLS Equipo del Año 2019.

thstar.com

El centrocampista español charló con los compañeros de futbolMLS.com para hablar sobre su primera temporada en la MLS y lo que espera de aquí al futuro.

Cuando le preguntaron por sus primeros partidos en el club, el futbolista habló sobre la gran acogida que tuvo por parte de los aficionados desde el mismo día que llegó al aeropuerto. Expresó que está muy contento tanto por el como por su familia gracias a la amabilidad y ayuda de la gente. Sin dudarlo es el mejor lugar en el que ha jugado y vivido hasta el momento.

Preguntado también por su estilo de juego, Pozuelo habló sobre como se siente más cómodo y lo que aporta al equipo: “Desde bien pequeño siempre me ha gustado asistir a mis compañeros. Siempre que he podido, antes que marcar yo, lo he hecho y lo he llevado desde chico el poder dar una asistencia. Está claro que como hacer un gol y celebrarlo, no hay nada, pero me siento bien y siento que estoy haciendo mi trabajo porque mi trabajo de número 10 es distribuir y dar asistencias al equipo”.

Cuando tocaron el tema del nivel de la MLS, Pozuelo expresó que es una liga muy competitiva en la que te enfrentas a equipos más complicados de lo que uno puede esperar. Desde su primer día supo a que se enfrentaría ya que habló Víctor Vázquez (ex jugador de Toronto FC), que le dijo a que se enfrentaría. También habló sobre la diferencia con el fútbol de España en el que existe una diferencia abismal entre Real Madrid y Barcelona con el resto de los equipos, algo que en la MLS es muy difícil de encontrar, ya que todos los rivales son muy competitivos u cualquiera pude dar la sorpresa y ganar.

El jugador español también tuvo halagos para su compatriota Carles Gil o el MVP del pasado año, Josef Martínez: “A mí me gusta mucho cuando jugamos contra New England, me gusta mucho Carles Gil que es español. No lo conocía mucho de España y aquí me gustó mucho lo que estaba haciendo. También Nani de Orlando. JosefMartínez es otro que me gusta también. Coincidimos en el MLS All-Star y me sorprendió mucho porque con muy poco te puede hacer goles”.

"El primer objetivo está cumplido, ahora tocan los PlayOff's"

Alejandro fue preguntado también por el desarrollo de la temporada y como ve las opciones de su equipo de cara a los PlayOff´s, Argumentó que comenzaron muy bien la temporada, pero que, con la llegada del verano y la pérdida de jugadores por las competiciones nacionales y lesiones, hizo que disminuyesen el rendimiento, aunque estaban seguros de que llegarían a la post temporada. Ahora les toca enfrentándose a DC United como locales, algo que los pone en cierta ventaja, pero que son optimistas de cara a este encuentro. Se encontrarán un rival muy fuerte en el aspecto defensivo que le gusta salir al contraataque.

Otro de los temas que habló fue sobre la llegada de Álvaro Medrán a la MLS (Chicago Fire) y lo que habló con el futbolista, ex del Real Madrid: “Hemos estado hablando ya cuando él ha firmado para darle la enhorabuena. Lo conozco de España a través de un amigo mío que jugó en el Rayo Vallecano, Quini. Hemos estado hablando por Instagram y me preguntó un poco por la MLS. Lo recibieron muy bien ahí en Chicago. Ya le había dicho que lo iban a recibir muy bien y que se sentiría muy cómodo rápido”.

Una de los últimos temas por los que fue preguntado aludió a su debut en el MLS All-Star y sus sensaciones disfrutando de esta fiesta del soccer: “Fue una experiencia de las más bonitas que he vivido en el fútbol. Era una convivencia con jugadores que nunca pensé que jugaría con ellos como con Nani, Zlatan, Vela, Schweinsteiger. Hemos convivido unos días en una experiencia muy bonita. Me llevé una gran amistad con Nani porque estuvimos todos los días juntos y comíamos juntos, hemos hecho una buena amistad. Es lo que te deja el fútbol y fue una experiencia inolvidable”.