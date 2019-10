Giroud no está contento con Lampard

El arranque del presente curso no es lo que esperaba Olivier Giroud luego de ser vital para el cuadro ´Blue´ en la obtención de la última edición de la UEFA Europa League. Así lo dio a conocer el mismo jugador, para el medio galo Le Pelerin, en una extensa entrevista reveló que no acepta el nuevo papel que Frank Lampard le viene dando en lo que va de la presente temporada.

Y no es para menos, el internacional francés casi no ha visto acción desde que el entrenador inglés asumió el banquillo de Stamford Bridge, esto básicamente debido a la sorprendente aparición del joven Tammy Abraham. Giroud apenas ha jugado tres encuentros de los ocho que se han disputado en la actual Premier League y apenas en uno fue titular, en el empate a uno frente al Leicester, en el que además fue reemplazado en la segunda mitad.

Contra el Mancester United, en la primera fecha, jugó menos de media hora, mientras que contra el Norwich disputó algo más de 15 minutos. Las siguientes dos fechas, ante el Sheffield y el Wolverhampton fue también relegado a la suplencia, pero lo que más llamó la atención es que no fue considerado dentro de los convocados para los últimos tres encuentros, ante Liverpool, Brighton y Southampton, respectivamente.

Dadas las circunstancias, el atacante no acepta el papel secundario que tiene en el conjunto londinense, y no reparó en decirlo. "¿Aceptarlo? No, no lo acepto. No hace falta ser fatalista en ciertas situaciones. Siempre he sido respetuoso y humilde. Incluso cuando no estoy de acuerdo con el entrenador, no lo critico", comentó el jugador francés en la mencionada entrevista.

Sin censurar directamente a su entrenador, pero resaltando sus condiciones, defendió su desempeño dentro del terreno de juego. "No puedo aceptarlo porque sé lo que yo valgo sobre el campo", aseguró el goleador.

"El año pasado, cuando sentí que merecía jugar, pedí explicaciones al entrenador. No fue fácil abandonar el Arsenal, para jugar en el Chelsea hace dos años... Quería al Arsenal, pero se trataba de una progresión ya que el Chelsea es el club inglés que ha ganado más títulos junto con el Manchester City en estos últimos diez años", continuó Giroud.

El ex Arsenal, también aprovechó la citada entrevista para recordar, que su trajinar en Londres nunca ha sido sencillo para ganarse un lugar en el rol titular. "He tenido competencia en ataque, que han acabado por salir. Yo he ganado al fin: la Copa de Inglaterra en 2018 y la final de la Europa League en 2019. Allí, he empezado un año complicado", concluyó el ariete, concentrado con Francia y marcando goles que se traducen en puntos para su seleccionado, como el último que marcó ante Turquía.