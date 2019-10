Sin sorpresas en los octavos de la Carabao Cup 2019

La Copa de la Liga ha sido considerada, desde su creación, como la tercera competición en importancia dentro del panorama británico. Nada tiene que ver con la afamada FA Cup -torneo más antiguo del mundo- por la que, igualmente, cada vez luchan menos equipos pero que, sin embargo, ofrece un prestigio diferencial al conjunto que se alza como campeón. Es por ello que, ante un calendario que en ocasiones parece más propio de la NBA, resulta usual que los equipos realicen rotaciones masivas en cada una de sus eliminatorias hasta llegar a las semifinales -jugadas a doble partido, a diferencia de en la FA Cup-.

No obstante, esto no otorga sino la posibilidad de observar a futbolistas que, de normal, no tienen la oportunidad de disputar minutos con el primer equipo. Además, el formato promueve la campanada; es mucho más sencillo alcanzar rondas avanzadas en eliminatorias a partido único que a doble. Y qué mejor sensación para el ser humano que ver ganar al pequeño, que ir con el débil. Es como cuando, sin tener la más mínima idea de boxeo, te encuentras a ti mismo viendo a Mayweather luchar contra un desconocido: todas tus fuerzas irán con ese pobre chaval que ha tenido la valentía de subirse a un cuadrilátero sabiendo que le iban a destrozar la crisma.

En esta primera jornada de partidos de octavos de final no ha existido el aliciente de la sorpresa pero, por otra parte, un equipo de League One -Oxford United- y otro de League Two -Colchester United- han ratificado su continuidad en la competición, avanzando a los cuartos de final. Estos han sido los encuentros disputados: Oxford United vs Sunderland, Crawley Town vs Colchester United, Burton Albion vs Leicester, Manchester City vs Southampton y Everton vs Watford.

Oxford United vs Sunderland: a por una nueva gesta

El Oxford United es uno de esos equipos que pueden presumir de tener una Copa de la Liga en su palmarés sin haber llegado a ser nunca un conjunto asentado en la élite del fútbol inglés. Esta temporada militan en League One, donde comparten categoría con su rival en estos octavos de final. Aunque parezca mentira -así es el deporte rey en las islas- el Sunderland, que hasta hace bien poco disputaba encuentros de Premier League, ahora lo hace en la tercera división británica.

El encuentro alcanzó el término de los 90 minutos con 1-1 en el marcador. Hall adelantó al Oxford United en el 25 y Mcnulty empató el partido en el 78. Sin embargo, el atacante de los black cats erraría el último penalti de la tanda, dando el pase al Oxford United.

Foto: Oxford United

Crawley Town vs Colchester United: fútbol inglés

El Crawley Town vs Colchester United como preludio para unos cuartos de final de un torneo nacional es algo que únicamente es factible en Inglaterra. Dos equipos de League Two -cuarta división inglesa- enfrentados para meterse en la lucha por visitar Wembley en unos meses. El Crawley Town es un club fundado en 1896 al que, como a muchos otros, una banda de tiranos dejó en serios problemas financieros en 2006. No obstante, desde 2010 es un club saneado económicamente. Por su parte, el Colchester United es un conjunto algo más joven -1937- pero que, en la ronda anterior, fue capaz de eliminar al Tottenham.

Bulman adelantó al Crawley Town a los veinte minutos de juego. Sin embargo; Norris, Luyambula -en propia portería- y Gambín dejaron el marcador en un 1-3 favorable a un Colchester United que, de esta manera, se clasifica para los cuartos de final.

Foto: Colchester United

Burton Albion vs Leicester: el Leicester continúa en estado de gracia

El Leicester está empezando a mostrar su candidatura para convertirse, de nuevo, en ese equipo capaz de romper el big six a su antojo. El pasado viernes le endosaron al Southampton la mayor goleada a domicilio de la historia de la Premier League (0-9) y ayer, frente al Burton Albion -un equipo cuyo escudo, por otra parte, es un señor con una barriga voluminosa controlando un balón-, lograron vencer por 1-3 con goles de Iheanacho, Tielemans y Maddison. Mientras tanto, Boyce fue el autor del tanto brewer.

Foto: Leicester

Everton vs Watford: sin frenos en Watord

A las bicicletas públicas situadas en la ciudad de Watford les han quitado los frenos. El equipo de Quique Sánchez Flores va cuesta abajo y la única forma que parece tienen de parar es a lo bruto: estrellándose.

En un encuentro en el que ambos técnicos optaron por un mixto de suplentes y titulares destacaban la inclusión de Domingos Quina para los hornets y de Holgate en el Everton. El defensa inglés, de hecho, adelantó a los toffees en el minuto 72. Más tarde, Richarlison cerraría en el 90 un partido que acabó 2-0.

Foto: Everton

Manchester City vs Southampton: son muy buenos

El Manchester City fue el gran dominador del fútbol inglés la pasada campaña ganando las tres competiciones nacionales y, este año, parece llevar un camino similar. Los de Guardiola se impusieron con una facilidad apabullante a un Southampton al que le vendría bien olvidar cuanto antes la última semana -el viernes cayó derrotado en su estadio por 0-9 frente al Leicester-.

El entrenador catalán se permitió el lujo de rotar como el que más y disfrutaron de minutos Eric García, Tommy Doyle, Foden y Bernabé. No obstante, la profundidad de banquillo es tan amplia que les dio para ganar sin realizar ningún tipo de sobre esfuerzo por 3-1 a los saints. Otamendi y Agüero en dos ocasiones marcaron para los skyblues, mientras que Stephens se encargó de recortar distancias para el Southampton.