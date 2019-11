Rafa Benítez asegura que volverá a Inglaterra 

Rafa Benítez, que en Europa no ha tenido la mejor de las suertes durante sus últimos retos, está, actualmente, dirigiendo al Dalian Yifang chino, club que ha logrado posicionarse a la novena plaza de la clasificación. En Valencia fue donde cosechó sus mejores éxitos como entrenador en España, alzándose en dos ocasiones con el campeonato liguero. Además, también cabe recordar su buen momento en Inglaterra, concretamente a los mandos del Liverpool. En el banquillos de los reds ganó una Champions League, una FA Cup, una Supercopa de Europa y una Community Shield. En la competición que a día de hoy le preocupa, no obstante, el primero dobla en puntos al club chino, y en los últimos duelos no ha cosechado buenos resultados.

A pesar de la situación que atraviesa en el continente asiático, el ex entrenador del Real Madrid ha participado en un podcast de 'BBC', entrevista donde ha aprovechado para hablar sobre su futuro: "Estoy feliz aquí. No es que quiera volver en este momento, es que volveré en un futuro. El propio entrenador español también ha desvelado los motivos por los que quiere volver: "Quiero estar cerca de mi familia y la Liga Inglesa me gusta mucho", haciendo referencia a que Benitez se siente cómodo con cómo se vive y se entiende el fútbol en la Premier League.

Ahora falta, con el deseo de volver a la Liga Inglesa presente, resolver a qué equipo podría ir. Hasta el momento ha pasado por las filas del Liverpool, Chelsea y, su último club, el Newcastle, equipo en el que llegó a dirigir 146 partidos. Atrás parece haber quedado su última aventura en España, cuando se puso al frente de un Real Madrid que no respondió como el ex del Valencia esperaba. Una etapa que no favoreció al técnico, debido a los malos resultados cosechados con un equipo que, a priori, aspira a todos los títulos posibles desde que comienza la temporada.