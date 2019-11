Previas FA Cup: Replays Primera Ronda

En total, catorce encuentros entre equipos de Football League, National League y Divisiones Regionales disputarán sus respectivos replays por una plaza más en la segunda ronda, además de recibir un cheque de 1500 libras por pasar de ronda. Hasta el momento, los equipos clasificados para la segunda ronda son por ligas:

- League One (3ª División): Blackpool, Coventry City, Rotherham, Fleetwood Town, Oxford United y Portsmouth.

- League Two (4ª División): Carliste United, Crawley Town, Crewe Alexandra, Forest Green Rovers, Mansfield Town, Plymouth Argyle, Port Vale, Northampton Town y Oldham Athletic.

- National league (5ª): Fylde, Notts County, Solihull Moors, Dover Athletic y Hatlepool United.

- National League North (6ª): Boston United Football Club y Altrincham.

- National League South (6ª): Maidstone United.

- Isthmian League Premier Division (7ª): Kingstonian FC.

- Isthmian North (8ª): Maldon & Tiptree FC.

En el sistema de la FA Cup, cuando hay un empate se juega un replay en el campo del rival que haya sido visitante en el primer encuentro. En el caso de las primeras rondas se podrán jugar infinitos replays, pero cuando entran los equipos de Premier y Championship, se limita a dos partidos máximo. Entonces, si alguno de estos encuentros acabara en empate, estos tendrían que volver a jugar otro replay hasta que en uno de los partidos haya un claro vencedor.

Martes 19

Doncaster Rovers vs. AFC Wimbledon (20:45 // Stadium Way): Por un lado, Doncaster lleva una temporada buena en la League One y AFC Wimbeldon está último en la misma liga, por lo que ambos llegan con dinámicas muy diferentes, con los locales con una ligera ventaja.

Bromley vs. Bristol Rovers (20:45 // Courage Stadium // BT Sports 1): Ambos llegan con muy buen pie, con el Bromley en puestos de ascenso hacia el futbol profesional mientras que el Bristol acumula varios resultados positivos, por lo que se espera un duelo muy caliente.

Peterborough United vs Stevenage FC (20:45 // London Road Stadium): Peterborough se situa en puestos de ascenso a Championship, mientras que Stevenage es el colista de League Two, por lo que los locales tienen una gran ventaja

Eastleigh vs. Stourbridge (20:45 // Silverlake Stadium): Eastleigh, a pesar de haber ganado sus últimos partidos, se coloca en 16ª posición en Conference, mientras que Stourbridge está en media tabla en Southern Central, por lo que será un duelo igualado.

Rochdale AFC vs. Wrexham (20:45 // Spotland Stadium): Rochdale actualmente está en puestos de descenso en league One con una mala racha y Wrexham también está en puestos de descenso pero en Conference, por lo que llegan con dinámicas similares, aunque Rochdale tiene un nivel un poco superior al Wrexham.

Exeter City vs. Cambridge United (20:45 // St James Park): Exter se ubica quinto en League Two con resultados dispares, mientras que Cambridge está en media tabla en la misma liga con una racha de resultados lamentable, por lo que los locales llegan mejor preparados.

Swindon Town vs. Cheltenham Town (20:45 // County Ground): Swindon es el actual líder de la clasificación de la League Two, mientras que Cheltenham está sexto en la misma liga, puede ser un partido muy igualado entre dos equipos muy potentes de la cuarta división.

Gillingham FC vs. Sunderland (20:45 // Priestfield Stadium): Gillingham se coloca 14º en League One con una buena racha mientras que el Sunderland se coloca noveno en la misma liga, aunque hace varios partidos que no reconoce la victoria, por lo que los locales van un poco más motivados para este encuentro.

Bradford City vs. Shrewsbury Town (20:45 // Valley Parade): El Bradford se ubica en la tercera posición en league Two con una dinámica positiva y el Shrewsbury se ubica en mitad de tabla en League One también con buenos resultados, por lo que se espera un partido muy igualado.

Burton Albion vs. Salford City (20:45 // Pirelli Stadium): Albion se ubica en la posición 15ª de League One con una serie de resultados regular y el Saldford está 12º en league Two con una racha similar. El partido puede balancearse hacia los locales

Miércoles 20

Lincoln City vs. Ipswich Town (20:45 // Sincil Bank Stadium): Lincoln se situa en la 17ª posición de League One con una dinámica regular, mientras que Ipswich se coloca en puestos de ascenso directo en la misma liga con una buena dinámica, por lo que los visitantes llegan mejor a Lincoln.

Wycombe Wanderers vs. Tranmere Rovers (20:45 // Adams Park): Wycombe es el lider actual de League One, con una dinámica muy buena de resultados, mientras que Tranmere está en 18ª posición en la League One sin mucho éxito en estos últimos partidos, por lo que los locales llegan con mucha ventaja.

Newport County vs. Grimsby Town (20:45 // Rodney Parade // BBC Wales): Newport se coloca noveno en League Two con una dinámica regular en resultados, en cambio, Grimsby está el 18º en la misma liga, y en los últimos partidos no ha conocido victoria. Se presenta un partido igualado, quizá se incline hacia el Newport por jugar en casa.

Darlington FC vs. Walsall (20:45 // Blackwell Meadows // BT Sport 1): Darlington llega en media tabla en National League North con una dinámica regular de resultados, mientras que Walsall se ubica a un paso del descenso en League Two con una racha negativa salvo algún partido en otras competiciones. Duelo tedioso en el que no se tiene claro ganador.