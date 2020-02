Entrevista. Álvaro Medrán: “Venir a la MLS no es un paso hacia atrás”

Prácticamente, desde el inicio de la Major Leagur Soccer muchos han sido los jugadores llegados desde el fútbol español los que se han único a la competición. Desde que José Luis Morales firmase por New England Revolution en 2004, convirtiéndose así en el primer futbolista español en llegar a la MLS, muchos han sido los compatriotas que han continuado con este camino.

Entre los que han llegado durante este tiempo, hay nombres muy conocidos como Aitor Karanka (Colorado Rapids), Miguel Ángel Ferrer Mista (Toronto FC), fueron algunos de los nombres más conocidos durante estos primeros años. Pero en los últimos años ha surgido una corriente en la que han aparecido futbolistas surgidos del sistema académico que, tras completar buenas actuaciones con sus programas, se ganaron un contrato en la MLS. Ignacio Maganto (Los Angeles Galaxy), Jon Bakero (Chicago Fire) o más recientemente Miguel Berry (Columbus Crew SC), son algunos de los ejemplos.

Morales, el primer español en la MLS (us.as.com)

En este tiempo, muchos de estos jugadores han tenido un gran protagonismo, llegando a terminar campeones. El primero de ellos fue Uri Rosell quien levantó la MLS Cup con Sporting Kansas City en 2013, para que Víctor Vázquez fuese el segundo en conseguirla en 2017 y en 2019, Víctor Rodríguez se convirtiese en el tercer español en proclamarse campeón. Pero fue en 2016 cuando un jugador logró el máximo galardón a nivel individual como el Landon Donovan MLS MVP, David Villa.

Más allá de esos títulos, en 2019 el fútbol español cobró protagonismo con las grandes actuaciones de jugadores como Carles Gil, Víctor Rodríguez o Alejandro Pozuelo, que tuvieron un papel importante en sus equipos.

El buen rendimiento de estos jugadores ha llevado a cada vez más jugadores españoles buena la MLS como una buena opción y nuestro protagonista ha sido el último en llegar. Álvaro Medrán se convirtió en el primer fichaje para la temporada 2020 de Chicago Fire FC y tratará de aprovechar el crecimiento de la MLS para recuperar sensaciones y volver a ser un futbolista importante.

El futbolista cordobés se formó en varios clubes españoles para vivir sus últimos años en la cantera del Real Madrid. Con el conjunto ‘merengue’ debutó en el año 2014, participando en la FIFA Copa del Mundo de Clubes que ganaron ante San Lorenzo. Sólo dos encuentros fueron los que disputó con el primer equipo, pasando la mayoría de la temporada en el Real Madrid Castilla. Su progresión le llevó a firmar por el Getafe CF donde permaneció una campaña, rindiendo a un gran nivel y haciendo que clubes importantes de España lo firmasen.

Su siguiente paso lo dio en el Valencia CF donde solo permaneció una temporada, viviendo dos cesiones en las dos siguientes campañas. Primero fue en el Deportivo Alavés de la primera división donde disputó 21 encuentros, pero en 2018/19 fue el Rayo Vallecano quien acogió a préstamo al jugador. Esta serie de cesiones y la falta de continuidad en su club de origen, hicieron que el futbolista terminase su contrato con los ‘ches’ al finalizar la temporada 2019, permitiéndole firmar por el Fire FC a las pocas semanas.

VAVEL tuvo la oportunidad de charlar unos minutos con el futbolista español, contestando algunas de las preguntas sobre lo que espera de su estancia en el Chicago Fire FC.

Pregunta. Primero de todo es bienvenido a la MLS. ¿Cómo le surgió la oportunidad de firmar?

Un placer. El Fire firmó a un a un trabajador que coincidió conmigo en el Alavés y que conocía mi situación en España. Apenas tenía continuidad en el equipo, no gozaba de minutos y me presentó una posibilidad de venir. Fue ya (Veljko) Paunovic quien en firme me invitó a conocer Chicago, y durante un fin de semana pude conocer al presidente, vi al equipo durante un partido y me enseñaron el proyecto. A las dos semanas ya había firmado.

P. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención para aceptar la oferta?

Era una oportunidad diferente a lo que había tenido en los últimos años. Necesitaba un cambio en lo que había vivido hasta el momento, sobre todo, vivir una nueva experiencia tanto cultural como deportiva que me permitiese salir de mi país, conocer una nueva cultura, otro estilo de fútbol. Eso va a ser muy positivo para mí.

Creo que la MLS esta creciendo mucho, cada temporada es mucho mejor que la anterior y eso va a ser muy positivo para mí.

P. ¿Qué es lo que conocía del equipo y la competición?

Conocía poco. Sé que la pasada temporada estaba en el equipo (Bastian) Schweinsteiger, (Nico) Gaitán o (Aleksandar) Katai, y que las últimas temporadas no han sido nada fáciles. Desde España se ven algunos resúmenes, las noticias más importantes, además que con el cambio horario es difícil de seguir muchos partidos.

P. El Fire FC es un equipo que está resurgiendo de sus cenizas, que quiere superar una época muy dura y comenzar una nueva etapa desde cero. Un nuevo estadio, una nueva identidad, un nuevo entrenador. ¿En estos primeros días cual ha sido su primera impresión del club?

Quieren hacer un equipo diferente, meterse en PlayOff’s e intentar ganar la liga. Con el nuevo propietario el club ha cambiado de arriba abajo y la verdad es que está siendo algo positivo. Hay cosas que se están haciendo para mejorar y eso es algo que nos viene bien. Casi todos somos nuevos, nos estamos adaptando al club y conociéndonos, tenemos que pasar por este periodo, pero con paciencia todo irá bien.

P. En esta pretemporada, ¿os ha hablado el entrenador de cómo quiere que sea su equipo y el estilo de juego?

Claro. El entrenador está preparando al equipo para que el día 1 esté lo mejor posible de cara a ese partido. Quiere que tengamos el balón, que no tengamos miedo ante una posible pérdida, un equipo que combine. Que se vea un equipo rápido en el ataque y que mantenga la presión alta en salida de balón de su rival. Un estilo que a mí me gusta mucho.

P. ¿Qué es lo que Álvaro Medrán puede aportar a este nuevo Chicago Fire FC?

Siempre he dicho lo mismo. Soy un jugador de equipo, que le gusta combinar, desde bajar para recibir el balón hasta llegar al área rival. Aportar lo máximo al equipo. No voy a aportar desborde porque no soy un jugador de ese estilo. Pero lo primero de todo será ponerme a tono ya que llevo un tiempo sin competir y la falta de ritmo se nota.

P. ¿Cuáles son sus objetivos para esta nueva temporada?

Lo primero de todo es intentar jugar lo máximo posible que es para lo que realmente vine. Intentar aportar mucho al equipo para que estos consigan éxitos, que al final acabarán repercutiéndome en lo individual.

P. Después de conocer la MLS desde dentro, ¿cuál es su opinión sobre el crecimiento que está viviendo la competición?

Es un poco diferente a lo que se ve en España. Ya desde las reuniones que hemos tenido con la liga y asociaciones, se ve que están avanzando poco a poco pero muy bien. Hasta el momento, todos los equipos a los que nos hemos enfrentado me han gustado mucho y va a ser bonito. Por lo que me habían comentado y lo poco que he visto es una liga muy atractiva de ver, muy ofensiva, mucho ida y vuelta de una portería a otra…

P. ¿Crees que en España se tiene desconsideración sobre la MLS debido al desconocimiento sobre ella?

Al final es lo que hemos hablado antes y lo mismo que me pasaba a mí. Como no vemos los partidos, no se conoce como es la liga, no se sabe el nivel de los jugadores. Pero al final es una liga bastante competitiva, muy física y sobre todo, se están firmando cada vez mejores jugadores, lo que permite mejorar el nivel de las plantillas y eso hará que sea más conocida.

P. ¿Habló con algún futbolista que ya haya estado o esté en la MLS antes de firmar por Chicago para pedirle consejo y opinión?

La verdad es que antes de firmar no hablé con ninguno. Como era algo que me apetecía lo tuve claro desde un primer momento, sabía que era una buena oportunidad. Pero sí que cuando firmé hablé con (Alejandro) Pozuelo, al cual nos une algún amigo en común; también con Bojan (Krkić). Me hablaron muy bien de la liga, sabía que iba a ser muy bueno para mí, así que contento.

P. El Chicago Fire FC será su primera experiencia fuera del fútbol español, ¿cómo afronta este reto?

Bien, bien, con ganas. Tenía ganas de vivir una experiencia diferente y al final el fútbol me ha traído hasta aquí. Como te comenté antes, llevaba un tiempo parado y volver a sentir esta sensación es importante.

P. Se formó en uno de los equipos más importantes a nivel mundial como el Real Madrid, con quienes llegó a jugar varios partidos. ¿Cuál es el recuerdo que tiene de esa etapa en el conjunto ‘merengue’?

Muy buena. Estar ahí con los mejores jugadores del mundo, convivir con ellos el día a día te hacen crecer muchísimo. Pero me quedé con un sabor agridulce ya que la temporada comenzó muy bien, pero sufrí mi primera lesión de gravedad y eso me llevó a acabar con una sensación así. Eso sí, nadie me quita lo mucho que disfruté, lo fácil que me lo hicieron los compañeros y la verdad es que guardo un buen recuerdo

P. Alejandro Pozuelo, Carles Gil, Uri Rosell, Ilie Sánchez y Víctor Rodríguez son algunos de los futbolistas españoles que han tenido un papel principal en sus equipos y todos ellos centrocampistas, ¿crees que el fútbol español sería una gran aportación para el crecimiento del soccer?

En España se caracteriza en estos últimos años por tener centrocampistas de toque, creativos y esos están viniendo aquí, rindiendo a un gran nivel. Al ser una liga de ida y vuelta, tener un jugador que sepa controla el ritmo de los partidos marca la diferencia. Ojalá pueda seguir este camino.

P. A pesar del éxito de estos jugadores, otros muchos españoles aún se resisten a llegar a la MLS porque lo ven como un paso hacia atrás en su carrera, y prefieren jugar en segunda división o de suplentes en equipos de primer nivel. De lo que has podido conocer hasta el momento, ¿crees que esa opinión está unida al desconocimiento?

Sí, porque al final lo que se escucha desde España es que vienen los jugadores grandes a ganar mucho y a retirarse, dando la impresión de que el nivel de la liga es inferior. Pero también te digo que conozco muchos jugadores que quieren venir aquí, vivir la experiencia. Ese pensamiento que se tiene va a cambiar de aquí a poco ya que la liga está creciendo muchísimo, se verán más partidos, llegará a más sitios y eso hará que cada vez más jugadores quieran venir aquí. No creo que venir a la MLS sea un paso atrás, sino desconfianza. Hasta que no llegas y no sabes lo que hay. Una vez lo conoces, estoy seguro que les ocurra lo mismo que a mí, que quieran quedarse por muchos años.