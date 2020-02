Guía VAVEL MLS 2020: Nashville SC 2020, nueva sintonía llega a la MLS 

En 2016 la creación de nuevas franquicias estaba prácticamente a la orden del día. Tantas competiciones en juego y el crecimiento del soccer, hacía que cada vez apareciesen más y más equipos que querían ser parte de un deporte en auge en el país. Sin embargo, hubo muy pocos que desde el primer momento en el que vieron la luz, se supo que su camino los llevaría a la máxima división del soccer, y eso es lo que le ocurrió a Nasvhille SC. Nació con el claro objetivo de llegar a la Major League Soccer y tras dos temporadas, el apoyo de las instituciones y la capacidad de crecimiento de ese mercado, hizo que la competición aceptase la llegada de la primera franquicia en el estado de Tennessee. Para su primer año, la franquicia de la ‘Sound City’ no va a realizar grandes desembolsos o crear proyectos transatlánticos como algunas de las últimas franquicias en incorporarse a la competición. Para ello han conformado una plantilla bastante experimentada en la MLS, con jugadores que conocen a la perfección la liga y que para dar los primeros pasos serán de buena ayuda. Realizar un buen papel es su único objetivo, los PlayOff’s, un sueño.

Con la experiencia adquirida durante los dos años en la USL, Nashville quiere tener una buena transición hasta asentarse en la MLS que le permita no sufrir, ni caer tópicos de los primeros años de muchos equipos. No estuvo entre los mejores en los momentos más importantes de la temporada, pero sí consiguió realizar una buena regular season en la que finalizó segundo de la Conferencia Este, cayendo en la semifinal de conferencia en el pasado año.

La nueva franquicia ha querido desmarcarse de los guiones tomados por los últimos equipos en expansión de la Major League Soccer en cuanto a la formación de su plantilla. Ya antes incluso de terminar su participación en la USL, tenía firmados a algunos jugadores que llegaron con un contrato en la MLS para la temporada 2020. Para tratar de realizar una transición entre competiciones no muy complicada, el equipo se ha reforzado con jugadores con bastante experiencia al máximo nivel del soccer estadounidense, sobre todo en posiciones vitales. Nombres como McCarty, Anibaba, Willis o Accam son algunos de los más significativos en una plantilla y sobre los que recaerá el peso del equipo. Sin embargo, hubo uno que irrumpió con fuerza y lo hizo en los últimos días. Walker Zimmerman pasó a formar parte de Nashville por una cantidad récord en Allocation Money. Esto no quiere decir que no haya dado importancia a la juventud, ya que ha firmado a varios de estos para encontrar un equilibrio en la plantilla. En cuanto a los fichajes llegados allende de sus fronteras, destacar la presencia de un solo jugador llegado del fútbol europeo como es Hany Mukhtar (con contrato de Designatd Player) o un gran número de jugadores centroamericanos que darán experiencia internacional al equipo.

Entrenador: Gary Smith

Un entrenador ganador vuelve a la Major League Soccer. Desde que se formase el club hace un par de años, la directiva tuvo claro que el inglés sería el entrenador perfecto para dirigir el equipo en su primera etapa en la USL y la posible llegada a la MLS. Con la confirmación del ’ascenso’ del Nashville SC al primer escalafón del soccer estadounidense, Smith fue anunciado para continuar al frente del equipo, gracias al éxito logrado en su anterior etapa en el soccer estadounidense, levantando la MLS Cup con Colorado Rapids. Con su elección, buscaban un técnico ganador que plasmase a la perfección la idea de club, con experiencia en la competición y un amplio historial en el desarrollo de jóvenes promesas como base de la plantilla. Sus equipos destacan por una sólida defensa que apenas recibe goles y un ataque muy compensado en el que no existe un goleador por encima del resto, sino que la responsabilidad anotadora recae en todos los jugadores.

Gary Smith el día de su presentación (mlssoccer.com)

Gary Smith se formó en las mejores academias del fútbol londinense como el Arsenal FC o Fulham FC, siendo con este equipo con quienes llegó a debutar como profesional. Pero en busca de minutos y confianza el jugador buscó salida en equipos de competiciones con menor nivel como Enfield FC o Wycombe Wanderers FC, entre otros, quedándose estancado en su carera. Tras una grave serie lesiones de difícil recuperación, se retiró con 28 años y comenzó su etapa como entrenador, dirigiendo al Wimbeldon FC. Los siguientes años los pasó desarrollando equipos juveniles de diferentes conjuntos ingleses hasta que en 2007 fue contratado como parte del cuerpo técnico del Arsenal como scouter. Al año siguiente retomó su carrera en los banquillos al confiársele la dirección de Colorado Rapids a quienes llevó a lo más alto en 2010 al conquistar la MLS Cup. Volvió a Inglaterra para dirigir al Stevenage FC de la English League One para posteriormente regresar a Estados Unidos para hacerse cargo del desparecido Atlanta Silverback de la North American Soccer League (NASL). En 2017 fue contratado por Nashville SC para su primera temporada en la USL, con vistas a la lograda expansión a la MLS.

Jugadores a seguir

Killer. Daniel Ríos.

noti-america.com

El ‘azteca’ llegó al inicio del pasado año con un claro objetivo. Su rol sería el de delantero titular cuando el equipo llegase a la MLS, pero necesitaba un año para aclimatarse al juego desarrollado por el equipo, para rendir al máximo nivel cuando llegasen a la competición. Eso le convirtió en el primer fichaje en la historia de la franquicia y durante el último año ha demostrado ser no sólo uno de los mejores jugadores del equipo, sino también de la USL, en la que se colocó como el segundo mejor goleador de la competición anotando 21 goles. Daniel Ríos es uno de esos jugadores que el fútbol mexicano dejó escapar y que desde muy joven llega a Estados Unidos para continuar su carrera y ganarse un hueco como profesional. Un delantero rematador, no le verás apoyando la jugada o cayendo a las bandas, su posición está en el área que es donde mayor peligro genera. A un toque o realizando un control, cualquier balón que caiga a sus pies será gol.

Desborde. Randall Leal

espn.com

El extremo será uno de los pocos futbolistas del equipo que apenas cuente con experiencia en el fútbol estadounidense, pero responde perfectamente a lo que el equipo está buscando. Confiará el ataque a futbolistas desequilibrantes y con experiencia a nivel internacional como Leal, que ya es un fijo en la selección costarricense y jugó durante unas temporadas en Bélgica. El futbolista será uno de los pilares fundamentales del equipo en expansión en el ataque, ya que aportará un gran número de posibilidades en el ataque ya que puede jugar como extremo o mediapunta. Sin embargo, su llegada responde a la necesidad de ocupar el extremo izquierdo con un jugador desequilibrante y con una buena punta de velocidad que ataque los espacios. A pesar de ser diestro cerrado, su posición de partida desde la izquierda le permite aprovechar las diagonales para encarar portería y generar mayor peligro.

Fichaje. Walker Zimmerman

angelsonparade.com

No hay duda de que el fichaje que rompió todos los esquemas fue el del central estadounidense, además de hacerlo por una cantidad récord. El tener un jugador como Zimmerman en la línea defensiva es un seguro para cualquier equipo y más para uno que aspira a ganar todos los títulos en juego. Liderazgo, experiencia y contundencia son las características que han permitido al jugador ser elegido entre los mejores defensores de la competición, asegurándose su presencia entre los finalistas a este reconocimiento y seleccionado para el Best XI 2019. Pero no sólo los de Tennessee se aprovecharán del buen momento de forma por el que pasa el central, la selección estadounidense ha encontrado un pilar para el futuro. Destaca por una buena salida de balón que combina a la perfección con su velocidad e inteligencia para estar siempre en el sitio indicado para recuperar el balón o detener el ataque del rival.

Once Inicial

Ante las dificultades de un equipo que inicia en la Major League Soccer, el nuevo equipo de la ‘Music City’ dispondrá un once de experiencia en la competición, para tratar de sacar los mejores resultados posibles. Los once primeros héroes que serán recordados en los libros de historia dispondrán sobre el terreno de juego con un 1-4-2-3-1, con un Joe Willis en la portería gracias a su mayor experiencia en la competición. La defensa de cuatro será para Eric Miller y Daniel Lovitz en banda derecha e izquierda respectivamente, con la veteranía de Anibaba y la experiencia del fichaje estrella, Walker Zimmerman. Es muy posible que en esta posición también cuenten con minutos jugadores como Romney o Beckeless. La sala de máquinas será para dos futbolistas de amplia experiencia en la competición como son Dax McCarty y Anibal Godoy, con el primero para ayudar en la salida de balón y el segundo para entregar músculo y defensa. La línea de tres mediapuntas será Randall Leal por la izquierda y David Accam por la derecha, teniendo este presencia en la finalización; quedando el carril central para el primer Designated Player del equipo, Hany Mukhtar. La responsabilidad del gol será para Daniel Ríos que es uno de los pocos futbolistas que se mantiene en el once desde la anterior etapa del equipo en la USL.

Carlos Avilés (VAVEL.com)

Datos de la Franquicia

Nombre: Nashville SC

Apodo: ‘The Boys in Gold’, 'Sound City'

Fundación: 2017

Propietario(s): John Ingram, Zygmunt Wilf, Mark Wilf, Leonard Wilf

Conferencia: Este

Estadio: Nippert Stadium (69.143 espectadores)

Títulos: -

Plantilla Temporada 2020

Núm Nombre Pos PJ G A Est 1 Joe Willis PT 113 0 0 13 Alejandro Zendejas PT 1 0 0 -- Elliot Panicco PT 1 0 0 2 Daniel Lovitz DF 125 1 11 3 Jalil Anibaba DF 219 6 14 4 Dave Romney DF 84 3 6 5 Miguel Nazarit DF 0 0 0 Int 15 Eric Miller DF 115 0 13 16 Ken Tribbett DF 23 2 1 18 Jack Maher DF 0 0 0 GA 23 Taylor Washington DF 0 0 0 25 Walker Zimmerman DF 148 13 3 55 Brayan Beckeles DF 0 0 0 94 Jimmy Medranda DF 96 5 5 6 Dax McCarty CC 361 20 58 8 Randall Leal CC 0 0 0 Int 10 Hany Mukhtar CC 0 0 0 DP, Int 20 Aníbal Godoy CC 101 5 7 21 Derrick Jones CC 26 0 0 22 Matt LaGrassa CC 0 0 0 27 Tah Brian Anunga CC 0 0 0 Int -- Tanner Dieterich CC 0 0 0 7 Abu Danladi DC 67 11 6 9 Dominique Badji DC 129 32 16 11 David Accam DC 124 40 18 14 Daniel Ríos DC 0 0 0 19 Alan Winn DC 0 0 0

DP: Designated Player

HG: Homegrown Player

GA: Generation adidas

Int: International Slot

Jugadores Franquicia

Hany Mukhtar El centrocampista tiene el orgullo de ser el primer Designated Player en la historia de la franquicia y además el primer fichaje de un futbolista europeo. Con la llegada del centrocampista alemán, el equipo se ha asegurado un futbolista que ha rendido a un gran nivel en los equipos que ha jugado, logrando títulos y reconocimientos individuales, como el trofeo al mejor jugador de la liga danesa en 2017/18. En sus años en el fútbol europeo, el jugador ha disputado más de un centenar de encuentros en los que anotó 30 goles y dio un número similar de asistencias. Mukhtar es un centrocampista ofensivo muy versátil que también puede jugar como interior o incluso de extremo. Su habilidad y visión de juego le permiten ser un gran asistente, compaginándolo a la perfección con llegada al área y goles. Un valor importante para el nuevo equipo que de seguro responderá a la confianza puesta en su juego. 24 Años Brøndby IF ¿?¿?¿?¿?¿?¿

Equipación

LOCAL VISITANTE

VAVEL.com

Estadio

El equipo de Nashville no será diferente a muchas de las franquicias que iniciaron su andadura en la Major League Soccer jugando sus partidos en un estadio de fútbol americano, hasta que se construya su propio hogar. En esta ocasión será en 2022 la fecha en la que Nashville SC estrene su nuevo estadio. Hasta ese momento, jugarán sus encuentros en el monumental Nissan Stadium que hace las veces de hogar de los Tenessee Titans de la National Football League y los Tigers de la Tenesse State University de la NCAA. El estadio es la sede también de un evento post temporada de la NCAA conocido como Franklin American Mortgage Music City Bowl en el que se enfrenta a un representante de la Southeastern Conference ante un equipo de la Atlantic Coast Conference.

El Nissan Stadium acogiendo un partido de la Copa Oro (nashvillepost.com)

Este estadio fue uno de los últimos que se construyó en el Siglo pasado como parte del proyecto que llevó a la franquicia de Houston Oilers a Tenessee. Fue con la apertura de este nuevo estadio cuando el conjunto de la NFL pasó a llamarse Tenesse Titans como parte de la construcción de la nueva franquicia de fútbol americano en la ‘Music City’. Abrió sus puertas con una capacidad para 67.700 espectadores, aunque con el paso de las temporadas y varias reformas, este se ha visto aumentado hasta los actuales 69.143. Situado en el centro de la ciudad y a la orilla del Cumberland River, fue inaugurado en 1999 después de que se tuviese que retrasar su construcción por un tornado que azotó el centro de Nashvile y destruyó varias grúas. El estadio lleva el nombre del fabricante de automóviles Nissan, que tiene su sede en el sur de la ciudad, que en 2005 firmó un contrato para los siguientes 20 años. Como parte del acuerdo de patrocinio, se colocó una camioneta Nissan Titan 2016 junto al marcador del estadio.

Calendario Temporada 2020

W L/V RIVAL W L/V RIVAL 1 L Atlanta United FC 18 V Los Angeles Galaxy 2 V Portland Timbers 19 L Portland Timbers 3 V Toronto FC 20 V New England Revolution 4 L Columbus Crew SC 21 L Real Salt Lake 5 L Seattle Sounders FC 22 L Los Angeles FC 6 L Sporting Kansas City 23 L San Jose Earthquakes 7 L DC United 24 L Minnesota United FC 8 V New York City FC 25 L Houston Dynamo 9 L Inter Miami CF 26 V Colorado Rapids 10 L FC Dallas 27 L Vancouver Whitecaps FC 11 L Philadelphia Union 28 V FC Dallas 12 V Vancouver Whitecaps FC 29 V Real Salt Lake 13 V Houston Dynamo 30 V Orlando City SC 14 V FC Cincinnati 31 L Colorado Rapids 15 V Minnesota United FC 32 V Sporting Kansas City 16 V San Jose Earthquakes 33 L Los Angeles Galaxy 17 V Los Angeles FC 34 V Seattle Sounders FC

