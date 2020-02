Guía VAVEL MLS 2020: Montreal Impact 2020, nuevo e ilusionante proyecto

Montreal Impact inicia un nuevo proyecto, después de la renovación total en el área deportiva del club, realizado cambios tanto en la Dirección Deportiva como en la Dirección Técnica. La franquicia canadiense quiere iniciar esta nueva etapa con la idea de crear una identidad que le sirva para ser reconocido dentro del soccer estadounidense, y sobre todo, lo coloque entre los mejores a medio-largo plazo. Desarrollar un equipo y un modelo de juego desde las categorías inferiores hasta el primer equipo que permita a una de las franquicias con más Homegrown Players en sus filas dar continuidad a este tipo de jugadores. Pero sobre todo, tendrán que superar la baja de un futbolista que ha sido muy importante en los últimos años como Ignacio Piatti. Para que esta idea se ponga en marcha, la entidad escogió a un entrenador que al igual que muchos de estos jugadores, comienza a dar sus primeros pasos en su cargo y mantendrán un crecimiento parejo en este tiempo. Thierry Henry, un viejo conocido de la MLS ha sido el elegido para guiar los designios del equipo en este proyecto, ya que sus ideales para la formación y el desarrollo casan a la perfección para el futuro del club. Es posible que en este primer año no se vean resultados, pero sí una imagen de lo que será un ‘Impacto’ futuro.

La pasada temporada de ‘Le Bleu-Blanc-Noir’ fue un tiovivo de sensaciones en las que a pesar de no lograr el objetivo de llegar a los PlayOff’s y vivir la destitución del entrenador, le dieron una alegría a su afición al levantar un título al final de la temporada. El proyecto de Garde comenzó lleno de confianza, apoyado en unos buenos resultados que les colocó entre los mejores de la competición. A pesar de no contar con alguno de sus mejores futbolistas como Piatti, el rendimiento del Impact se mantuvo con mayor número de encuentros en los que puntuó, por encima de los que cayó derrotado. Pero llegó el verano y con el ecuador de la temporada, el equipo entró en una negativa dinámica en la que los resultados no llegaban y eso hizo que fuesen perdiendo puestos en la clasificación. La crisis se mantuvo y a falta de un par de meses para el final de la temporada, el entrenador fue cesado y en su cargo se hizo con el equipo Wilmer Cabrera. Con el entrenador colombiano, la franquicia canadiense comenzó a dar otra imagen, volviendo a contar para clasificar a la post temporada y dando la sorpresa al proclamarse campeón de la Canadian Championship por encima de Toronto FC. Pero la dinámica positiva del título no ayudó a que el equipo lograse su objetivo de PlayOff’s, terminado con una de las temporadas más extrañas de su historia.

La franquicia canadiense no tocó muchas fichas en su plantilla a pesar de los cambios y el inicio de un nuevo proyecto. Aunque hubo muchas caras nuevas que se incorporaron al club para esta temporada que empieza, fueron las salidas las que acapararon todos los focos, con nombres importantes que abandonaron el club. Uno de los primeros movimientos se realizó con un cambio de fichas con Houston Dynamo en el que Romell Quito reforzó a los canadienses y Víctor Cabrera el que salió hacia Texas. Joel Waterman fue una de las sorpresas al promocionar de una liga recién creada como la Canadian Premier League, demostrando el buen nivel de la misma. Mientras Ballou Tabla y Zachary Brault-Guillard firman de manera definitiva tras un préstamo, Lassi Lappalainen y Orji Okwonkwo prolongaron su cesión gracias al acuerdo con el Bologna FC 1909. Uno de los últimos en llegar fue una promesa de San Lorenzo como Emanuel Maciel, como parte del acuerdo de colaboración entre ambos clubes. Pero hay cuatro nombres propios de jugadores que volverán al Impact tras haber realizado un buen 2019. Es en los futbolistas que abandonaron el club donde el Impact vio acabar una etapa dorada, con la salida de un jugador que la representaba, Ignacio Piatti. El argentino volvió a San Lorenzo después de seis años rindiendo a un nivel espectacular y siendo considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del equipo. Daniel Lovitz fue otro de los jugadores que abandonó el club para firmar por Nashville SC, mientras que el resto como Jeisson Vargas o Bacary Sagna, vieron sus contratos finalizados y por ello, dejaron la disciplina del Impact

Entrenador: Thierry Henry

Un técnico nuevo para un proyecto ilusionante, es lo que ha planteado Montreal Impact con la llegada de un clásico de la MLS en la última década. Thierry Henry vuelve a la competición norteamericana, aunque en esta ocasión lo hará como entrenador, para dirigir a un equipo que trata de reconstruirse y crear una identidad que le permita estar en la cabeza de los equipos canadienses en la MLS. El técnico francés, aún novato en los banquillos, buscará con ´Les onze montréalais’ el camino marcado por otros entrenadores que llegaron para lanzar su carrera y adquirir experiencia para un exitoso futuro entrenando en Europa. Desde el primer día que pisó Montreal, Henry expresó su idea para el equipo y lo que exigiría a sus jugadores para cumplir con los objetivos del club. Como gran representante de un fútbol de ataque y posesión, tratará que su equipo lleve la iniciativa y lidere los partidos, no perdiendo la posibilidad de variar el estilo si el partido o el rival lo requiere.

Henry en su presentación con el Impact (mediotiempo.com)

Thierry Henry es una de las caras más reconocidas de este deporte a nivel internacional, ya que su carrera como jugador estuvo llena de éxitos en todos los equipos que jugó. Sus primeros años como profesional los pasó en el AS Monaco donde demostró su gran potencial e hizo que la Juventus confiase en su juego. Pero su presencia en el equipo italiano sólo fue de un año, tras lo que llegó su fichaje por el Arsenal FC en donde el francés hizo historia. El considerado como mejor jugador en la historia del club marcó una época dorada para los ‘Gunners’ con una gran cantidad de títulos y sobre todo goles. Volvió a cambiar para incorporarse al FC Barcelona, antes de llegar por primera vez a la MLS de la mano de New York Red Bulls. Tras finalizar su etapa como jugador, pasaron unos años hasta que, como técnico se unió al staff de la Selección Nacional de Bélgica. En 2018 le llegó su primer banquillo como Head Coach dirigiendo a un AS Monaco en horas bajas, pero esta experiencia resultó infructuosa.

Jugadores a seguir

Sorpresa. Lassi Lappalainen

impactmontreal.com

El extremo se ha consolidado como el enésimo ‘traspaso’ exitoso en el acuerdo de colaboración entre el Bologna y el club canadiense. El Impact se ha convertido en el equipo perfecto para que jóvenes futbolistas del equipo italiano adquieran una mayor experiencia. Lappalainen llegó en los últimos meses de la pasada temporada, y desde el primer partido en el que anotó un doblete, dejó muestras de la importancia y trascendencia para el equipo en ese momento y para el futuro, permitiendo a estos extender su préstamo por una temporada más. En total fueron cinco goles y una asistencia en 11 partidos disputados, demostrando ser un jugador desequilibrante y con una gran capacidad de ser decisivo. Además de su desborde y velocidad, destaca por una gran habilidad técnica que acompaña con buenos números en goles y asistencias que ya ha demostrado, dándole un gran margen de crecimiento debido a su juventud.

Regreso. Ballou Tabla

cbc.ca

Su primera experiencia en el fútbol europeo no fue lo que se esperaba para el extremo canadiense. Ya fuese por la presión de jugar en el FC Barcelona o por no terminar de amoldarse al modelo de juego del equipo, el futbolista volvió al Impact para continuar creciendo, y en un futuro buscar una nueva experiencia en Europa. Porque nivel tiene. El jugador demostró en el año en el que estuvo en la MLS su gran potencial y eso fue algo que llamó la atención de varios clubes. Con capacidad para ser resolutivo en ambas bandas, Ballou Tabla destaca como un extremo veloz y potente que aprovecha a la perfección las espaldas de la defensa. Es un jugador muy dinámico que en poco tiempo es capaz de cambiar el sino de un partido. En carrera y con espacios es prácticamente imparable, lo que le permite generar un gran número de ocasiones con equipos que juegan muy adelantados. Es un puñal.

MVP. Orji Okwonkwo

impactmontreal.com

El nigeriano fue la gran sorpresa de la pasada temporada en el Impact, con un rendimiento que le llevó a ser galardonado con el MVP. Sorprendió que a pesar de su juventud se echase a sus espaldas la responsabilidad ofensiva del equipo, colocándose entre los mejores anotadores y uno de los mayores generadores de peligro. Fueron en total ocho goles y dos asistencias con las que se ganó el respeto de la organización y eso provocó que los canadienses prolongasen por una temporada más su cesión desde el Bologna, incluyendo una opción de compra. Pese a encontrarse más cómodo como extremo derecho aprovechando sus aptitudes, es muy común verle entrar por el carril central o en el extremo contrario, trazando diagonales sobre la portería rival. Con su velocidad y olfato goleador, Okwonkwo busca constantemente las espaldas de los defensas rivales para sacar ventaja de su juego. Un gran extremo de gran futuro.

Once Inicial

El nuevo proyecto de Henry sorprende por el poco movimiento de jugadores realizado. A pesar de los malos resultados obtenidos en liga, el entrenador francés ha confiado en el grueso del grupo que logró el título copero y eso se verá representado en el once que disponga cada semana. Bajo su mandato, se verá un equipo que quiere el balón, pero no sólo para ganar estadística en el control, sino para buscar la manera de hacer daño al rival, hacerle correr. Buscará aprovechar la velocidad y frescura de sus jugadores de ataque para tratar de sorprenderlos. Formarán con un 1-4-3-3 donde la portería será protegida por el veterano Evan Bush, acompañado por una línea defensiva formada por Zachary Brault-Guillard en banda derecha, Jukka Raitala por la izquierda, completada por Rudy Camacho y Rod Fanni como centrales. El centro del campo estará combinado por jugadores de un claro corte defensivo y otros con un gran toque de balón con el que tratar de llevar la iniciativa. Mientras que Samuel Piette será el mediocentro de corte más defensivo, acompañado del joven Mathieu Choinière y un Saphir Taïder, quien tendrá que marcar la diferencia. El ataque quedará para los dos jugadores con mayor progresión del equipo en los extremos como Orji Okwonkwo por la derecha y Lassi Lappalainen por la izquierda, quedando la delantera para Bojan Krkic. Sin embargo, estos jugadores no serán inamovibles ya que otros como Ballou Tabla o Romell Quioto contarán con muchos minutos en la rotación.

Carlos Aviles (VAVEL.com)

Datos de la Franquicia

Nombre: Montreal Impact

Apodo: 'Les onze montréalais’, ‘Le Bleu-Blanc-Noir’, IMCF

Fundación: 2010

Propietario(s): Joey Saputo

Conferencia: Este

Estadio: Saputo Stadium (20.801 espectadores)

Títulos: -

Competición Canadian Championship Título 4 Temporada 2008, 2013, 2014, 2019

Plantilla Temporada 2020

Núm Nombre Pos PJ G A Est 1 Evan Bush PT 184 0 0 23 Clement Diop PT 19 0 0 41 James Pantemis PT 0 0 0 4 Rudy Camacho DF 35 1 0 Int 5 Luis Binks DF 0 0 0 Int 7 Rod Fanni DF 29 1 0 15 Zachary Brault-Guillard DF 13 0 1 16 Joel Waterman DF 0 0 0 22 Jukka Raitala DF 84 1 4 Int 24 Karifa Yao DF 0 0 0 HG 26 Jorge Corrales DF 36 0 1 6 Samuel Piette CC 70 0 4 8 Saphir Taider CC 65 16 15 DP, Int 14 Amar Sejdič CC 1 0 0 17 Ballou Tabla CC 25 2 2 HG 19 Steeven Saba CC 0 0 0 Int 27 Clément Bayiha CC 11 0 1 HG 28 Shamit Shome CC 33 1 1 GA 29 Mathieu Choinière CC 22 0 1 HG -- Jeremy Kelly CC 0 0 0 -- Emanuel Maciel CC 0 0 0 Int 9 Bojan Krkić DC 8 3 0 Int 18 Orji Okwonkwo DC 28 8 2 Int 11 A. Jackson-Hamel DC 72 15 4 HG 21 Lassi Lappalainen DC 11 5 1 Int 30 Romell Quioto CC 76 15 17 37 Maxi Urruti DC 202 50 31

DP: Designated Player

HG: Homegrown Player

GA: Generation adidas

Int: International Slot

Jugadores Franquicia

Saphir Taïder El centrocampista se erigió como el líder del equipo en la pasada temporada. Un capitán sin brazalete que dirigió al conjunto canadiense en una temporada muy difícil, siendo el mejor futbolista. No fue solo por liderar la tabla de goleadores y asistentes, con nueve y siete respectivamente, sino porque ante la ausencia de algunos de los mejores futbolistas del equipo por algunas semanas, llevó la manija del juego del equipo, acompañándolo con las cifras anteriormente señaladas. En esta nueva etapa que comienza en el equipo, cobrará aún mayor importancia en el desarrollo del equipo, que apoyará el juego en su experiencia en el fútbol europeo. Taïder es un mediocentro muy completo que puede jugar en varias posiciones de la zona de creación, aunque su mayor rendimiento lo da en el ‘box-to-box’ aprovechando sus aptitudes físicas y técnicas. Esto le permite tener tan buenos números en goles y asistencias. 27 Años Bologna FC 1909 $1,400,000.04

Homegrown Players

Los Homegrown Players del Montreal Impact han sido durante la historia de la MLS los que más oportunidades y minutos han gozado desde su irrupción. Si es que es verdad que, a diferencia de otros clubes, llegan mucho más formados y con más experiencia jugando en el filial, lo que les ha facilitado que el salto al primer equipo no sea tan diferente. Son los casos de Jackson-Hamel y o Ballou Tabla que actualmente cuentan como los jugadores que más confianza se han ganado. El segundo de ellos es el valor más importante de la academia ya que hace unos años firmó por una de las canteras más importantes a nivel mundial como es la del FC Barcelona, pero tras no acoplarse a su juego vuelve al Impact para continuar una progresión que le ha colocado como uno de los mayores proyectos del fútbol canadiense.

Con la llegada del nuevo técnico, los Homegrown Players tendrán en esta temporada una nueva oportunidad de demostrar que están perfectamente preparados para tomar la alternativa y ser importantes en el equipo. Quitando de la ecuación a los dos atacantes señalados anteriormente, los ojos están puestos en Choinière. El centrocampista está en ese momento en el que los minutos de descuento no son suficientes y necesita tomar un rol más importante en el equipo. Lo que sí es seguro es que a lo largo de la temporada se verá la incorporación de más jugadores formados en la academia.

Jugador Edad Contrato Minutos Salario A. Jackson-Hamel 26 2014 2.794 $175,000.08 Ballou Tabla 20 2017 1.273 $70,250.04 James Pantemis 23 2018 0 $70,250.04 Mathieu Choinière 21 2019 763 $86,390.04 Clément Bayiha 20 2019 469 $67,125.08 Karifa Yao 19 2019 0 $60,466.39

Equipación

LOCAL VISITANTE

VAVEL.com

Estadio

El orgullo del equipo canadiense. Encuadrado en el Olympic Park de Montreal junto con varias instalaciones deportivas, el Stade Saputo es el estadio en el que la franquicia canadiense disputa sus encuentros de local, desde que estos llegasen a la MLS en 2012. Se trata de un estadio único en Canadá ya que hasta el momento sólo este es específico para la disputa del soccer, hasta que los equipos de la Canadian Premier League. Actualmente, solo el Impact utiliza el estadio de manera de manera constante para sus partidos, aunque en el pasado hubo más equipos que disputaron sus encuentros aquí.

Stade Saputo durante un encuentro del Impact (impactmontreal.com)

El Stade Saputo abrió sus puertas en la temporada 2008 como piedra angular del proyecto de la franquicia para llegar a la MLS unos años después. El aforo inicial fue de 13.034 espectadores, aunque con la posible expansión del equipo a la máxima competición del soccer estadounidense se proyectó un aumento hasta los 20.081 actuales. Situado en el Olympic Park, se levantó en el lugar donde se encontraba la pista de entrenamiento de los JJOO 1974. Una de las características principales se encuentra en uno de sus fondos. Una campana como mayor símbolo de Montreal, la cual se la conoce como ‘Ciudad de los Mil Campanarios’, y que tañen cada vez que su equipo anota un gol. El nombre del estadio pertenece al propietario del equipo, el empresario de productos lácteos, Joey Saputo.

El estadio estuvo a un nivel muy bajo en afluencia de público, en parte causante por la extraña temporada que vivió el equipo, siendo el tercer año consecutivo con la media de aforo decayendo. Una asistencia media de 16.170 espectadores donde el 401 Derby ante Toronto FC fue el encuentro con más espectadores, unos 19.619; mientras que el que menos público llevó a sus gradas fue ante Real Salt Lake con 11.966 espectadores.

Mascota

Aunque no sea muy conocida para el público en general, Tak-Tik es muy querido por los aficionados del Impact, a los cuales acompaña desde hace algunos años. Su aspecto similar a un dibujo animado le permite ser muy querido por los 'pequeños' de la casa. Viste una camiseta del equipo y unos pantalones con unos dibujos en forma de balones de fútbol.

Suele verse a Tak-Tik en los partidos que el Impact disputa como local en el Stade Saputo animando a los aficionados. También suele aparecer en eventos de club a lo largo de la temporada o fiestas privadas. Sobre todo ayuda en eventos en beneficio de la Comunidad.

Tak-Tik (impactmontreal.com)

Rivalidades

401 Derby

Montreal Impact forma parte de la única rivalidad que existe a día de hoy entre equipos canadienses dentro de la MLS. Conocido como 401 Derby o Canadian Classique, enfrenta a 'Les onze montréalais' ante el Toronto FC, en una rivalidad que lleva disputándose desde los años 70. La denominación de este enfrentamiento viene de la carretera que separa a ambas ciudades, conocida como Ontario Highway 401. Para dirimir el campeón se tienen en cuenta las victorias entre ambos equipos durante la temporada, con trece para el conjunto del Impact.

Fechas: 13/03/20 y 22/08/20.

Montreal ganó el Canadian Championship a Toronto FC (sportsnet.ca)

Calendario Temporada 2020

W L/V RIVAL W L/V RIVAL 1 L New England Revolution 18 V New York Red Bulls 2 V FC Dallas 19 V Atlanta United FC 3 V Minnesota United FC 20 L Philadelphia Union 4 V Orlando City SC 21 L Columbus Crew SC 5 V Philadelphia Union 22 V DC United 6 L Houston Dynamo 23 V New York City FC 7 V New England Revolution 24 L Sporting Kansas City 8 L Orlando City SC 25 L New York Red Bulls 9 V Columbus Crew SC 26 V Real Salt Lake 10 L Chicago Fire FC 27 L Toronto FC 11 L San Jose Earthquakes 28 L Atlanta United FC 12 V Seattle Sounders FC 29 V FC Cincinnati 13 L Colorado Rapids 30 L DC United 14 V Vancouver Whitecaps FC 31 L New York City FC 15 V Toronto FC 32 V Inter Miami CF 16 L Inter Miami CF 33 V Chicago Fire FC 17 L Los Angeles FC 34 L FC Cincinnati

Últimas cinco temporadas