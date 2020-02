Guía VAVEL MLS 2020: Chicago Fire FC 2020, resurgir de sus cenizas

De cero. Chicago Fire FC comienza una nueva era en la que quiere dejar de ser un equipo segundón y colocarse entre los mejores del Este. Para ello ha sufrido un reinicio total en todos los ámbitos del club, que comenzó el año pasado con la llegada del nuevo propietario Joe Mansueto, que desde el primer día mostró sus iniciativas para llevar a cabo este cambio. Un nuevo nombre europeizado, una nueva imagen corporativa, su vuelta al Soldier Field y el proyecto de un nuevo estadio y sobre todo, un nuevo escudo que mantiene la historia de la ciudad. También su estructura deportiva ha sufrido cambios y se le ha entregado el proyecto a una dupla que ya en Europa consiguió llevar a un equipo modesto a colocarse entre los grandes. Parece que con todos estos cambios y al igual que ocurriese con la ciudad en el Gran Incedio de 1871 (reflejado en el escudo), el equipo quiere resurgir de sus cenizas con la esperanza de un futuro mejor. Esta temporada será complicada, lo saben, pero el futuro parece prometedor.

La temporada de Chicago Fire fue un claro síntoma del dicho: “remar para quedarse en la orilla”. En un año muy difícil en la que llegaban confiados de poder hacer grandes cosas, el equipo se dio de bruces contra una situación inesperada y aun así, tuvieron opciones de clasificar para los MLS Cup PlayOff’s. El inicio fue bastante dubitativo con resultados intermitentes, pero con un buen montante de puntos que les permitió colocarse en los primeros puestos de la Conferencia Oeste. Las victorias y el buen juego permitieron confiarse por fin en las opciones del equipo. Sin embargo, en el segundo tercio de la temporada los malos resultados y las derrotas se convirtieron en la tónica general, cubriendo de dudas el equipo y llegándole a convivir con viejos fantasmas del pasado. Solo una victoria en doce encuentros, fue un pésimo bagaje que le dejó en la cuerda floja el proyecto para el momento vital de la temporada. Llegaron así a la última parte de la temporada donde todo cambió nuevamente y la esperanza volvió aparecer. El equipo comenzó a funcionar y lo que antes eran derrotas ahora se convirtieron en victorias y el Fire entró de lleno en la pelea por la post temporada, pero finalmente, el lastre acumulado hasta el momento les dejó a tres puntos de clasificar y dar por finalizada otra mala temporada.

Durante la off season el Fire FC se mantuvo activo desde el inicio hasta más allá del inicio de la temporada, reforzándose de poco a poco y anunciando futbolistas cada semana. El inicio de un nuevo proyecto le llevó a realizar un gran número de cambios en la plantilla, aunque estos han servido para ajustar ciertas posiciones. Uno de los primeros en firmar fue el español Álvaro Medrán, elegido para dirigir el juego del equipo desde el centro del campo. También cerró las tres plazas de Designated Players con jugadores importantes para la plantilla. El primero de ellos fue con el delantero Robert Berić que firmó desde AS Saint-Étienne y tendrá la responsabilidad del gol, después de conseguir grandes números en Europa. El otro es el joven Ignacio Aliseda, procedente Defensa y Justicia de la liga argentina. El último ha sido Gastón Giménez que fichó desde Vélez Sarsfield, aunque se incorporará a lo largo del mes de marzo cuando acabe la Superliga Argentina. También firmó a jugadores con experiencia en la MLS como el guardameta Bobby Shuttleworth, el defensor Wyatt Omsberg que llegó en un intercambio con Minnesota United FC y Elliot Collier que vuelve al equipo. En el capítulo de salidas, fueron muchos los jugadores importantes que abandonaron el club, dejando claro el cambio de ciclo. Bastian Schweinsteiger fue el nombre más significativo, quien decidió retirarse tras años jugando al máximo nivel en los que se convirtió en uno de los mejores jugadores del fútbol alemán. Nemanja Nikolić, el mejor delantero de los últimos años en el Fire también dejó la plantilla para firmar por Fehérvár FC. Otro jugador importante en salir fue Dax McCarty quien reforzó a un recién llegado como el Nashville SC. Pero junto a ellos, otros futbolistas vieron como su presencia en el Fire FC terminó, encontrando acomodo en diferentes ligas por todo el planeta fútbol.

Entrenador: Raphaël Wicky

Con esta nueva etapa que se abre en el Fire FC, el dueño tuvo claro lo que necesitaba para dirigir al equipo. Un entrenador joven, sangre fresca y nuevas ideas que permitiesen comenzar el proyecto desde la base y cimentar un futuro éxito conforme a los guiones que se escriben actualmente en el soccer estadounidense. Ante este planteamiento, y una larga búsqueda, dos representantes del fútbol suizo fueron los elegidos para dirigirlos. Raphaël Wicky, uno de los entrenadores con mayor progresión del fútbol ‘helvético’, ha sido el elegido para dirigir a la franquicia en esta nueva etapa, después de conocer en profundidad el trabajo que se hace en el soccer en las categorías inferiores. La idea de fomentar el trabajo de cantera y promocionar a jóvenes valores ha sido la piedra angular en el trabajo del técnico en sus equipos y es lo que más atrajo al club para tomar la decisión de su incorporación.

Raphaël Wicky con los USYNT (si.com)

Raphaël Wicky es una figura emergente en el fútbol suizo desde que inició su etapa en los banquillos hace ya más de una década y que vivirá una segunda etapa en el soccer estadounidense. Como jugador fue uno de los representantes más importantes del combinado suizo que jugó en equipos europeos de renombre como el Werder Bremen o Hamburger SV en Alemania. También tuvo un paso efímero por el Atlético de Madrid cuando estos se encontraban en la segunda división, antes de terminar su carrera en el desaparecido Chivas USA. Fue entonces cuando dio el salto a los banquillos, dirigiendo a equipos de categorías inferiores de clubes como FC Thun, Servette o FC Basel. En este último club tuvo un mayor impacto, sacando a algunos de los mejores jugadores que ahora sorprenden en Europa y eso le fue galardonado con la dirección del FC Basel. Su figura continuó creciendo ya que, a pesar de no ganar ningún título, colocó al equipo en el marco internacional al conseguir su mejor clasificación en la UEFA Champions League. En el inicio del pasado año, gracias a su trabajo en el desarrollo de jóvenes jugadores, fue contratado por U.S. Soccer para dirigir al combinado Sub-17, con quienes disputó varios torneos internacionales.

Jugadores a seguir

Futuro. Djordje Mihailovic

usatoday.com

El mejor jugador salido de la academia del Fire en los últimos años está ante la mejor oportunidad para demostrar las esperanzas que están puestas en su proyección y su juego. La primera temporada que el futbolista de origen balcánico pudo jugar en su totalidad le sirvió para tomar medida a la competición y conocer las exigencias de la misma; por lo que este 2020 será un punto de inflexión en la carrera del futbolista. Importante para el futuro del equipo y de la selección estadounidense con quienes ya ha debutado, Mihailovic es un centrocampista muy versátil que puede jugar en varias posiciones del centro del campo hacia el ataque, gracias a sus capacidades, disciplina e inteligencia en su juego. Sin embargo, su mayor aportación llega desde la mediapunta en donde sus asistencias y goles desde segunda línea le dan al equipo buen número de puntos.

Fútbol. Álvaro Medrán

diariolagrada.com

El primer fichaje del Fire es un claro movimiento de lo que quiere el equipo para esta nueva etapa que comienza. Con el beneplácito de Paunovic, que lo conoce de su paso por el fútbol español, Medrán es una gran incorporación para reconstruir el centro del campo del equipo, además de la pieza clave que el técnico lleva buscando en las últimas temporadas y que se adapta a la perfección al estilo de juego que este ha querido desarrollar. Su paso por una de las mejores canteras del fútbol mundial como es la del Real Madrid y el rendimiento demostrado en los quilos que ha jugado, cuando las lesiones le han dejado, permitirá al Fire dar un salto de calidad. Es un mediocentro con gran conocedor del juego, muy bueno tácticamente y con salida de balón. También aportará un buen número de goles con su preciso golpeo desde la frontal y su definición en el libre directo.

Trabajo. Przemysław Frankowski

usatoday.com

El extremo es de esos jugadores que no llama la atención, pero mantiene un rendimiento constante durante la temporada. Llegó la pasada temporada y dejó una muy buena impresión, ayudando al equipo con cinco goles y nueve asistencias en los 31 partidos disputados. Para este nuevo año el futbolista polaco tomará aún mayor importancia ya que, con un equipo con muchas caras nuevas, su experiencia servirá para ayudar para a que la transición en el proyecto no sea tan radical. Su versatilidad le permite jugar como extremo por ambos costados, sabiendo adaptarse con las necesidades y exigencias de cada puesto. Pero no sólo en ataque Frankowski mantiene un alto rendimiento, en defensa también ayuda a sus compañeros, aprovechándose de su capacidad física para aparecer en las diferentes fases del juego. Como extremo, atacar los espacios y aprovecharse de su velocidad para asistir y anotar son sus principales aptitudes.

Once inicial Chicago Fire FC 2020

El Fire FC verá una versión muy diferente en esta nueva temporada. La llegada de un nuevo técnico como Wicky, dará al equipo una gran experiencia al más alto nivel del fútbol europeo, tratando de crear una identidad y un equipo que se mantenga durante los próximos años. Este año se verá un equipo muy dinámico y divertido sobre el terreno de juego, que buscará de manera constante la portería rival. Atendiendo a lo visto en los anteriores equipos del técnico, será un juego muy veloz y ofensivo en el que el balón apenas se mantendrá bajó el control de un jugador durante mucho tiempo. El equipo jugará con un 1-4-2-3-1 en el que el Kenneth Kronholm será el encargado de defender la portería. Por delante, una línea de cuatro formada por Boris Sekulić en el lateral derecho, Jonathan Bornstein en el izquierdo, y como centrales se situarán Johan Kappelhof y Francisco Calvo. El centro del campo será para dos jugadores muy distintos en sus quehaceres, pero con un control exquisito del balón. Álvaro Medrán será el encargado en la distribución del juego y la salida de balón, mientras que Gastón Giménez se encargará de la faceta más defensiva. Por delante, los extremos serán para Przemysław Frankowski por la derecha e Ignacio Aliseda en la izquierda, dejando a Djorde Mihailovic como mediapunta. El gol será para uno de los fichajes estrella del equipo, Robert Berić, quién llega con buenos números del fútbol europeo.

Carlos Avilés (VAVEL.com)

Datos de la Franquicia

Nombre: Chicago Fire

Apodos:'Men in Red', 'El Fire', ‘Fire FC’, ‘CF97’

Fundación: 1997

Propietario(s): Joe Mansueto

Conferencia: Este

Estadio: Soldier Field (61.500 espectadores)

Títulos:

Competición MLS Cup Supporters' Shield U.S. Open Cup Título 1 1 4 Temporada 1998 2003 1998, 2000, 2003, 2006

Plantilla Chicago Fire FC 2020

Núm Nombre Pos PJ G A Est 1 Bobby Shuttleworth PT 191 0 0 18 Kenneth Kronholm PT 20 0 0 24 Connor Sparrow PT 0 0 0 32 Gabriel Slonina PT 0 0 0 HG 3 Jonathan Bornstein DF 142 9 10 4 Johan Kappelhof DF 125 0 10 5 Francisco Calvo DF 83 8 6 Int 20 Wyatt Omsberg DF 0 0 0 25 Nicholas Slonina DF 0 0 0 HG 36 Andre Reynolds II DF 54 5 8 -- Miguel Navarro DF 0 0 0 Int -- Boris Sekulić DF 83 8 6 Int 10 Álvaro Medrán CC 0 0 0 Int 11 Przemysław Frankowski CC 31 5 9 Int 13 Brandt Bronico CC 56 2 8 14 Djordje Mihailovic CC 54 5 9 HG 16 Michael Azira CC 132 1 4 22 Mauricio Pineda CC 0 0 0 HG 33 Jeremiah Gutjahr CC 8 0 1 HG -- Luka Stojanović CC 0 0 0 Int -- Gastón Giménez CC 0 0 0 DP, Int -- Ignacio Aliseda CC 0 0 0 DP, Int 9 C.J. Sapong DC 276 71 26 21 Fabian Herbers DC 71 7 10 27 Robert Berić DC 0 0 0 DP, Int 28 Elliot Collier DC 16 1 1 Int

Jugadores Franquicia

Robert Berić La corriente traída en los últimos años por la franquicia de la ‘Ciudad de Viento’ que le ha llevado a firmar grandes futbolistas de Europa del Este ha hecho que fichen a un gran delantero al que cargarle la responsabilidad del gol. El ariete esloveno ha asegurado goles en todos los equipos que ha jugado, aunque en el Rapid Wien consiguió su mejor registro (33 goles en 49 encuentros), que le valió para llegar a una liga más competitiva como la Ligue 1. Berić se ha convertido en el nuevo delantero de equipo y eso conllevará la presión añadida de sus predecesores que estuvieron a un nivel muy alto. De rendir a su mejor nivel, el esloveno será capaz de superarlos con creces. Es un rematador, siempre se encuentra en la posición idónea para, con una facilidad aplastante, mandar el balón a guardar. En el remate de cabeza es un jugador inapelable, aprovechando su altura para superar con facilidad a los defensores. 28 Años AS Saint-Étienne ¿?¿?¿?¿?¿? Gastón Giménez Uno de los fichajes más importantes del Fire FC reforzará un centro de campo que se quedó huérfano tras la salida de los dos mediocentros titulares en estos años atrás. El argentino ha sido uno de los mejores jugadores diga en los últimos años, lo que le ha lleva a ser llamado por el combinado ‘albiceleste’. En su nuevo equipo se complementará a la perfección con el otro mediocentro (Álvaro Medrán), repartiéndose ambos las diferentes funciones para esta posición, siendo Giménez el encargado de la faceta defensiva, desplegando su poderío físico y su capacidad para anticipar la acción del rival. Su buena técnica con el balón y visión de juego le permitirán apoyar la salida de balón, dando así más opciones al equipo. Su importancia en el desarrollo de la temporada estará ligada a su liderazgo, ya que es un jugador que aportará su experiencia a una plantilla muy joven. 28 Años CA Vélez Sarsfield ¿?¿?¿?¿?¿? Ignacio Aliseda El último Designated Player del equipo llegó tras una negociación relámpago en la que el dejó el equipo de Defensa y Justicia para buscar en la MLS una experiencia que le permita dar el salto al fútbol europeo. Aliseda es una gran apuesta por parte de la franquicia ya que se trata de un jugador desconocido que, en pocos partidos con su anterior club, dejó una buena imagen del tipo de jugador que puede llegar a ser. Fueron sólo diez partidos en los que anotó un gol, pero su desparpajo le permitió ser observado ya por algunos de los mejores clubes de argentina. Su presencia en el Fire FC aportará frescura al extremo izquierdo con un jugador muy incisivo y de juego directo, siempre que recibe el balón busca la portería rival, aprovechando su velocidad y habilidad para el regate. Aunque con su juventud todavía tendrá que mejorar en muchas de las facetas, sobre todo la defensiva. 19 Años CSD Defensa y Justicia ¿?¿?¿?¿?¿?

Homegrown Players

Desde la aparición de Victor Pineda en 2010, 13 han sido los Homegrown Players que han pasado por el Chicago Fire FC, con distinta suerte para estos. Actualmente son seis los jugadores que forman parte del primer equipo, aunque solo uno de ellos tiene una presencia activa. Desde que comenzaron a subir futbolistas de las categorías inferiores, estos han tenido una presencia muy diferente, con futbolistas acumulando muchos minutos y otros que apenas tuvieron presencia. De entre todos ellos es Djordje Mihailovic el canterano que más confianza tiene en el club, siendo el que más minutos a disputado y el único en debutar con los USMNT. Todo un ejemplo para los jóvenes que van a empezar a llegar y buscar su sitio en el Fire FC.

Para la presente campaña, los Homegrown Players son una duda dentro del equipo. Mientras que Mihailovic tiene minutos asegurados, el resto de los futbolistas tendrá que esperar minutos y sobre todo convocatorias. Los jóvenes hermanos Slonina o Reynolds II estarán participando en entrenamientos con el equipo, pero jugando con el filial. Aun así, es muy posible que de vez en cuando estos futbolistas entren en la dinámica y disputen algún amistoso o partido de poca trascendencia.

Jugador Edad Contrato Minutos Salario Djordje Mihailovic 21 2017 2.827 $114,600 Jeremiah Gutjahr 22 2019 502 $56,250 Andre Reynolds II 18 2019 0 $64,250 Gabriel Slonina 15 2019 0 $74,800 Nicholas Slonina (N) 18 2020 0 ¿? Mauricio Pineda (N) 22 2020 0 ¿?

N: Nuevo HGP

Equipación Chicago Fire 2020

LOCAL VISITANTE

VAVEL.com

Estadio

Nueva temporada, nueva casa, aunque está no será de estreno. El Fire volverá de manera temporal al Soccer Field donde ya jugase hasta 2005, antes de trasladarse al Toyota Park. En este majestuoso estadio de fútbol americano, la franquicia de Illinois vivió sus primeros y mejores años, y hasta que anuncien y construyan el esperado estado específico en el downtown, tratarán de repetir estos éxitos. Además de a vuelta del soccer, en este estadio juegan sus partidos como locales los Chicago Bears desde 2003 que hasta este año fueron los únicos en darle vida todas las semanas. La antigüedad del mismo ha hecho que se disputen varios torneos de diferentes deportes, entre los que se encontró la Copa del Mundo de fútbol de 1994, que fue el preludio a la MLS, y en el que se disputaron cinco encuentros.

Soldier Field en un encuentro de los USMNT (mlssoccer.com)

El Soldier Field lleva en pie casi un centenar de años, desde que abriese sus puertas en octubre de 1924. En sus primeros años fue utilizado para albergar varios eventos, aunque pronto comenzó a a acoger a equipos de todo tipo de deportes, con mayor protagonismo para el fútbol americano. Fue construido con una capacidad para 74.280 espectadores, aunque con las diferentes reformas de las últimas décadas, el aforo ha disminuido hasta los 61.500, convirtiéndolo en el tercer estadio más pequeño de la NFL. En sus primeros años se le conoció como Municipal Grant Park Stadium pero en 1925 se le cambió el nombre a Soldier Field en honor de los soldados estadounidenses que cayeron en combate. Para la ceremonia oficial con su nuevo nombre, el estadio acogió la XXIV edición del Army-Navy Game.

Mascota

La mascota más veterana de la MLS se encuentra en Chicago Fire. Desde la fundación del equipo en 1998, Sparky ha sido quien ha enarbolado la bandera del equipo en todo estos años, apoyando a os jugadores en los buenos y malos momentos. Se trata de un dálmata como claro símbolo de la relación del equipo con el cuerpo de bomberos (reconocida mascota en los parques), que tiene en las características ‘manchas’ de esta raza un detalle con forma hexagonal como símbolo a los balones clásicos. La habilidad con el balón demostrada por Sparky le permitió convertirse en parte del equipo desde el primer año. Es un embajador de club en eventos convirtiéndose en una de las mascotas más reconocibles en la ciudad de Chicago, además del fan número uno del Chicago Fire Kids Club.

Sparky saluda a los aficionados (chicago-fire.com)

Calendario Chicago Fire FC 2020

W L/V RIVAL W L/V RIVAL 1 V Seattle Sounders FC 18 L Orlando City SC 2 V New England Revolution 19 L New York City FC 3 V Orlando City SC 20 L Philadelphia Union 4 L Atlanta United FC 21 L DC United 5 L New York Red Bulls 22 V Colorado Rapids 6 V New York City FC 23 V FC Cincinnati 7 L Columbus Crew SC 24 L Toronto FC 8 L Los Angeles FC 25 L San Jose Earthquakes 9 V FC Dallas 26 L Los Angeles Galaxy 10 L Inter Miami CF 27 V New York Red Bulls 11 V Montreal Impact 28 V Minnesota United FC 12 L FC Cincinnati 29 V Vancouver Whitecaps FC 13 L Portland Timbers 30 L Sporting Kansas City 14 L New England Revolution 31 V DC United 15 V Columbus Crew SC 32 V Atlanta United FC 16 V Toronto FC 33 L Montreal Impact 17 V Inter Miami CF 34 V Philadelphia Union

Rivalidades

Brimstone Cup

La franquicia de Chicago es uno de los equipos que participa en una de las semanas grandes de la MLS, la Rivalry Week. A pesar de sus años en la competición, el equipo sólo tiene un enfrentamiento importante durante la temporada, la Brimstone Cup.

La rivalidad se originó en 2001 entre un grupo de aficionados por parte de ambos equipos, Section 8 de Chicago e Inferno de Dallas. La denominación de esta rivalidad nació de una cita de la Eneida de Virgilio que contiene el nombre de ambos equipos (cuando los texanos eran conocidos como Dallas Burn): “The more the kindled combat rises higher, The more with fury burns the blazing fire". (Cuanto más alto se eleva el combate, con más furia arde el fuego ardiente). En 19 ocasiones, siete de ellas han ido para el conjunto del Fire, siendo al última de ellas en la pasada temporada.

Fecha: 02/05/20

Chicago superó a Dallas con una goleada (usatoday.com)

