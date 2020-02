Guía VAVEL MLS 2020: FC Dallas 2020, los ‘Hoops’ se hacen mayores

La franquicia de FC Dallas es el ‘mirlo blanco’ del soccer estadounidense gracias al éxito de un modelo deportivo, que poco a poco ha empezado a implantarse en los diferentes equipos de la competición. Los ‘Hoops’ localizaron ese objetivo antes que nadie y desde años atrás han trabajado un modelo de club que comienza a dar sus primeros frutos. De la mano de un conocedor de la estrategia organizativa y deportiva de los texanos como es ‘Luchi’ Gonzalez, la franquicia formó un proyecto ambicioso con los jugadores formados en su academia como eje principal. Los Homegrown Players están teniendo un papel principal en el equipo, y con la juventud y ambición, ya han conseguido el primer paso que es el de afianzar su puesto en PlayOff's y ahora viene lo más difícil, posicionarse como uno de los candidatos al título. El tiempo y la progresión de los jugadores decidirán las opciones para el equipo de hacer historia con su filosofía.

La franquicia texana vivió una temporada acorde al juego del equipo. Con un estilo alegre y ofensivo, los resultados durante la temporada variaron hasta el punto en el que las victorias estuvieron casi al mismo punto que las derrotas. La poca fiabilidad del equipo en defensa, pero su alto poder ofensivo provocaron estos resultados, aunque eso no les quitó la posibilidad de clasificar a los PlayOff's. El inicio de la temporada fue bastante prometedor, ya que consiguieron un buen número de victorias, demostrando un juego muy alegre y efectivo, aunque esto también les pasó factura contra equipos de un nivel mayor al suyo. Conforme fue transcurriendo el año, el equipo no terminó de consolidar un juego que le permitiese lograr un mayor número de victorias, pero sí se mantuvo siempre en los puestos de acceso a la post temporada. Llegando al tramo final de la temporada regular, el equipo continuó encadenando resultados positivos, pero las derrotas hicieron que se tuviese que jugar la presencia en los PlayOff’s en las últimas jornadas, certificando su pase en el último partido. Con todo en juego, se enfrentó en la Knockout Round al que a la postre fue el campeón de la MLS, Seattle Sounders y en un emocionante partido lleno de goles que se decidió en la prórroga a favor de los ‘escarlatas’, eliminando a los texanos.

En esta temporada el equipo texano no ha estado muy activo en la ventana de incorporaciones ya que apenas se ha reforzado con cinco futbolistas. La confianza en los jugadores y la continuidad en el proyecto de ‘Luchi’ ha permitido dejar al grueso de futbolistas de plantilla y realizar escasos retoques. El fichaje más significativo es el del delantero Franco Jara que ocupará esa posición en la que los ‘Hoops’ llevan años esperando un jugador de garantías. El argentino ocupará la plaza que quedaba libre como Designated Player, pero no se incorporará al club hasta la apertura de la ventana de incorporaciones estival. Otros nombres que se unen al equipo son los del brasileño Thiago Santos procedente de Plameiras o el experimentado atacante Fafá Picault, que fue traspasado desde Philadelphia Union. Varias han sido los jugadores que han abandonado la disciplina texana, los cuales apenas gozaban de minutos, ya fuese por no rendir al nivel esperado o por no terminar de acoplarse. El paraguayo Cristian Colmán fue uno de los jugadores que no respondió a la exigencia sometida a un futbolista como él y con un contrato como DP, que le llevaron al Barcelona SC. Otro de los que tampoco terminó de rendir fue Dominique Badji que tratará de ser importante en Nashville SC, mientras que Jacori Hayes fue traspasado a Minnesota United FC a cambio de una tercera ronda del MLS SuperDraft 2021.

Entrenador: 'Luchi' Gonzalez

El técnico estadounidense ha conseguido algo que parecía muy difícil, dando una vuelta de tuerca más al ambicioso proyecto de los texanos. La línea continuista que se buscó con la llegada de ‘Luchi’ Gonzalez supuso un reto complicado, apostando por un modelo muy arriesgado en el que los jóvenes jugadores tomarían mayor importancia en el equipo. Sin embargo, que mejor director que aquel que conoce a estos jugadores desde hace varios años y ha trabajado con ellos en todas las categorías. El estadounidense fue hasta el pasado año el Director Técnico de la Academia y eso le daba un conocimiento del equipo y de las capacidades de los jugadores para lograr sacar el mejor rendimiento a estos. Para esta segunda temporada al frente del equipo, las aspiraciones serán aún mayores, y además de consolidar a los Homegrown Players de la primera plantilla, será muy posible que de entrada a nuevos valores que refuercen el equipo.

'Luchi' Gonzalez durante un entrenamiento (americansoccernow.com)

El ‘Profe’ Luis Gonzalez es un técnico que a pesar de no contar con mucha experiencia en los banquillos, su conocimiento del juego tras su paso por equipos de diferentes pases, le ha servido para estos momentos. Su carrera comenzó a darse a conocer en la universidad cuando sus actuaciones con SMU Mustangs le permitieron ganar el trofeo MAC Hermann Trophy 2001. Esto le abrió el camino como profesional que inicio en San Jose Earthquakes, para tras un año salir a jugar al fútbol europeo de la mano del Bodens BK sueco y posteriormente viajar a Sudamérica para firmar por Sporting Cristal de Perú. Volvió a Estados Unidos para jugar en Colorado Rapids, Miami FC, finalizando su carrera en Minnesota Thunder. En 2012 se unió a la academia de FC Dallas donde dirigió a equipos de varias categorías, ganando títulos ligueros con los Sub-17 y Sub-19, entre los que se encuentran cuatro Campeonatos Nacionales de la USSDA. Posteriormente aceptó el cargo de Director de la Academia de FC Dallas, donde ha permanecido los últimos años, llevando a esta a una de sus mejores etapas.

Jugadores a seguir

Líder. Paxton Pomykal

No es muy normal que un equipo aspirante a salir campeón dependa de un jugador y que este tenga apenas 20 años. Pero ocurre, y este es el caso de Paxton Pomykal, que en un año se ha echado al FC Dallas a sus espaldas y la los USNYNT (Sub-20), erigiéndose como líder y futbolista más determinante. Ya fuese como mediapunta (donde mejor rinde) o incluso de interior, el estadounidense jugó a un gran nivel, dejando claro que su futuro en el fútbol está encaminado a triunfar en Europa. Manejaba la perfección los tiempos del partido, apoyándose en su manejo de la pelota e inteligencia para dirigir al equipo. Es un jugador muy peligroso con libertad de movimientos, que es cuando realmente explota sus mejores aptitudes, asistiendo y anotando con sus llegadas desde segunda línea. Su proyección le ha colocado ya como uno de los mejores jugadores de los USMNT con los que ya debutó.

Cerebro. Edwin Cerrillo

Apenas ha necesitado una docena de partido en el primer equipo para demostrar que es un mediocentro de proyección y capacitado para jugar al más alto nivel. El centrocampista fue una de las irrupciones más notables del conjunto texano en durante la temporada, tomando el control del centro del campo y plasmando a la perfección sobre el ‘verde’ la idea de juego de su entrenador, con solo 19 años. Con Cerrillo en el campo, Dallas tiene un mayor control de la pelota, lo que posibilita manejar los tiempos del partido a la perfección y saber en qué momento imprimirle mayor o menos ritmo al juego. Su inteligencia y habilidad para el pase le permite tomar la mejor decisión sin cometer apenas riesgos y ayudar así al equipo a llevar la iniciativa en los partidos. Con el futbolista de sangre mexicana, los texanos y la Selección Nacional se aseguran un valor en clara progresión.

Superación. Jesús Ferreira

Tener un padre como ídolo del equipo en el juegas no ayuda a nadie; sin embargo, Jesús está logrando derribar esa puerta y empezar a ser conocido por él mismo y no como el hijo de. Sin embargo, hay algo que lleva en la sangre y que es herencia directa del MVP de 2000, el gol. Si hay algo por lo que destaca el joven delantero es que en el área es un ‘Matador’, algo claramente confirmado con los ocho goles y seis asistencias que logró con apenas 19 años. El delantero ha irrumpido en esta temporada haciéndose con un puesto en el once titular, gracias a las múltiples posibilidades que da en el ataque, ya sea como delantero centro o incluso extremo. No es un delantero que destaque por una gran velocidad o una habilidad innata con el balón, es un jugador muy inteligente que sabe aprovechar los espacios que el mismo genera a la perfección, un oportunista.

Once Inicial

El camino marcado la pasada temporada tendrá su continuidad en la presente campaña donde la juventud continuará siendo la base del equipo y la frescura de su juego determinará muchos de los resultados logrados. Los texanos serán uno de los equipos que mayores variantes realice en el onde durante la temporada, ya que tiene un gran número de jugadores que pueden asumir perfectamente la titularidad sin que el equipo se resienta en las rotaciones. Volverá el 1-4-3-3 en el que la portería será defendida por Jesse Gonzalez, con una defensa en la que tampoco verán cambios, teniendo en los laterales a Reggie Cannon y Ryan Hollinghsead (por derecha e izquierda respectivamente) y el centro de la defensa para Matt Hedges y Reto Ziegler. El centro del campo será para Bryan Acosta como mediocentro más defensivo, dejando a Brandon Servania y Paxton Pomykal con libertad de movimientos y la responsabilidad en el ataque. En esta posición se verán las primeras rotaciones, con jugadores como Cerrillo, que contarán con minutos importantes. En el ataque Michael Barrios será un jugador fijo como extremo derecho, acompañado de Jesús Ferreira como extremo izquierdo, quedando la delantera para Franco Jara, aunque hasta su llegada el puesto será para Zdeněk ‘La Cobra’ Ondrášek.

Datos de la Franquicia

Nombre: FC Dallas (como Dallas Burn)

Apodo:‘Toros’, ‘Hoops’, ‘Burn’

Fundación: 1995

Propietario(s): Clark Hunt, Dan Hunt

Conferencia: Oeste

Estadio: Toyota Stadium (20.500 espectadores)

Títulos:

Competición Supporters' Shield U.S. Open Cup Título 1 2 Temporada 2016 1997, 2016

Plantilla Temporada 2020

Núm Nombre Pos PJ G A Est 1 Jesse Gonzalez PT 104 0 0 HG 14 Jimmy Maurer PT 15 0 0 30 Kyle Zobek PT 0 0 0 2 Reggie Cannon DF 63 3 4 HG 3 Reto Ziegler DF 62 9 1 Int 4 Bressan DF 19 1 1 Int 12 Ryan Hollingshead DF 151 12 9 24 Matt Hedges DF 253 17 10 26 John Nelson DF 9 0 0 GA 27 Eddie Munjoma DF 0 0 0 HG 29 Bryan Reynolds DF 10 0 1 HG -- Nkosi Burgess DF 0 0 0 5 Thiago Santos CC 0 0 0 Int 8 Bryan Acosta CC 27 3 1 DP, Int 11 Santiago Mosquera CC 53 9 7 DP, Int 18 Brandon Servania CC 19 2 3 HG 19 Paxton Pomykal CC 34 2 5 HG 21 Michael Barrios CC 165 30 41 23 Thomas Roberts CC 6 0 0 HG 33 Edwin Cerrillo CC 13 0 1 HG 7 Jesús Ferreira DC 36 9 6 HG 9 Fafà Picault DC 91 22 13 13 Zdeněk Ondrášek DC 18 7 2 Int 16 Ricardo Pepi DC 7 0 0 HG 17 Francis Atuahene DC 1 1 0 GA 22 Ema Twumasi DC 3 0 0 GA 31 Dante Sealy DC 0 0 0 HG -- Franco Jara DC 0 0 0 DP, Int

DP: Designated Player

HG: Homegrown Player

GA: Generation adidas

Int: International Slot

Jugadores Franquicia

Santiago Mosquera El futbolista colombiano se encuentra en un momento complicado ya que no ha conseguido responder a las expectativas puestas sobre él, después de entregársele un contrato como Young Designated Player. En los dos años en el equipo texano estaba llamado a ser un futbolista determinante, sin embargo ha visto como chavales salidos de la academia del Dallas le han superado. En esta nueva campaña, Mosquera deberá tomar el ‘toro por los cuernos’ y hacerse con un sitio en el once titular a base de goles, asistencias y determinación. El delantero puede aportar algo diferente al entrenador gracias a su versatilidad para jugar en varias posiciones del ataque, y que a su vez ayudará a él mismo a mejorar su rendimiento. Sin embargo, es por banda izquierda, con diagonales hacia la portería rival donde su juego genera mayor peligro con su verticalidad y buen uno contra uno. 25 Años Millonarios FC $591,400.04 Bryan Acosta La fuerza y el músculo de FC Dallas tuvo una buena participación con el equipo la pasada temporada. Llegó con el cartel de futbolista importante y respondió a la perfección, dominando el centro del campo y sobre todo mejorando el balance defensivo del equipo. Con, gracias a la experiencia adquirida en una liga muy rocosa y dura como la segunda división española. ‘El Tambito’ es un jugador de brega, de cuerpo a cuerpo, un jugador que se desenvuelve a las mil maravillas en partidos complicados. En cuanto tiene la mínima oportunidad aparece descolgado desde segunda línea para buscar portería con su potente disparo. En esta nueva temporada la presencia de Acosta será más importante si cabe ya que su experiencia internacional, jugando al máximo nivel servirá como guía para los jóvenes futbolistas del equipo con los que compartirá y rivalizará posición. 25 Años CD Tenerife $650,000 Franco Jara Desde que se enfrentasen al delantero argentino hace poco más de un año, el presidente de los ‘Hoops’ tuvo como objetivo claro incorporarlo para su equipo y con él, firmar a un futbolista de garantías para una posición en la que llevan años sin encontrar un jugador resolutivo. Tras varios años jugando en clubes europeos, el futbolista villamierense encontró acomodo en Pachuca donde explotó como uno de los mejores delanteros de la CONCACAF, ayudando a su equipo a ganar títulos y mediar un gol por cada dos encuentros. Franco Jara se adapta a la perfección al modelo de juego de los texanos, pero sobre todo aportara su experiencia a un equipo repleto de jóvenes. El delantero ha destacado por ser un rematador que tiene en el interior del área su zona de mayor repercusión, sólo necesita un toque para mandar el balón al fondo de la red. Con la cabeza es un auténtico peligro para el rival. 31 Años CF Pachuca ¿?¿?¿?¿?¿?

Homegrown Players

Hablar de Homegrown Players es hacerlo de FC Dallas. La franquicia texana es el máximo exponente de la competición en este tipo de jugadores. Desde hace ya muchos años la filosofía de los ‘Hoops’ es la de formar futbolistas de la academia, darles continuidad en el primer equipo y que se conviertan en una pieza importante para estos y, sobre todo, para la selección de los Estados Unidos. Pero desde el año pasado, con la llegada de ‘Luchi’ Gonzalez al puesto de entrenador, su presencia se ha multiplicado. Actualmente es el equipo con más Homegrown Players en su plantilla de la competición, pero no sólo eso, todos tienen una participación activa en el equipo, lo que les ha permitido crecer y dar un salto de calidad. Eso ha llevado que muchos de ellos tengan incluso un papel activo con los USMNT como Paxton Pomykal o Reggie Cannon, reconocidos como jugadores por los pasa el futuro del soccer de las ‘barras y estrellas’. Otros como Brandon Servania o Jesús Ferreira están irrumpiendo con fuerza en el sistema.

En esta nueva temporada es muy probable que Dallas de oportunidades a más chicos, y se firme algún nuevo contrato de este tipo. Lo que es seguro es que los Homegrown Players volverán a llevar el peso del equipo teniendo un jugador en cada posición, y formando lo que el histórico entrenador español, Luis Aragonés, llamaba ‘Pasillo de Seguridad’. Si hay un nombre para apuntar será el de Pomykal. El mediapunta es el mejor jugador del equipo y es posible que con su progresión, estemos en el próximo jugador en dar el salto a Europa.

Jugador Edad Contrato Minutos Salario Jesse Gonzalez 24 2013 9.420 $231,500 Paxton Pomykal 20 2016 2.184 $104,999.96 Jesús Ferreira 19 2017 2.553 $70,250.04 Bryan Reynolds 18 2017 112 $70,250.04 Reggie Cannon 21 2017 5.202 $80,250 Brandon Servania 20 2018 1.226 $211,000.08 Thomas Roberts 18 2018 237 $137,999.92 Edwin Cerrillo 19 2019 930 $100,250.04 Dante Sealey 16 2019 0 $108,400.04 Ricardo Pepi 17 2019 71 $113,000.04 Eddie Munjoma (N) 21 2020 0 ¿?

N: Nuevo HGP

Equipación

LOCAL VISITANTE

Estadio

La franquicia texana mantiene su localía en el Toyota Stadium donde juega desde hace más de una década. En un principio este estadio fue levantado específicamente para el uso del soccer, pero con el paso de las temporadas han ido poco a poco acogiendo otro tipo de disciplinas como encuentros de fútbol americano. En cuanto al soccer, no sólo el equipo ‘emelesero’ disputa aquí sus encuentros como local, el North Texas SC de la USL1 también juega en él desde el pasado año. Desde 2018, el Toyota Stadium tuvo el honor de abrir sus puertas para albergar el ‘National Soccer Hall of Fame’, que acoge varios de los trofeos logrados por el combinado de las ‘barras y estrellas’ y reconocimientos a personalidades del soccer estadounidense.

Toyota Stadium en un encuentro de los USMNT (americansoccerstadiums.com)

Fue inaugurado en la temporada 2005 como uno de los primeros estadios específicos para el soccer, con un aforo para 20.500 espectadores, aunque con el paso de los años las diferentes reformas modificaron el mismo. La última de ellas sirvió para instalar el ‘HoF’. En el otro fondo, contrario a donde se encuentra el museo, el estadio posee una estructura similar a la de un escenario donde se llevan a cabo conciertos musicales. El patrocinio llega de la empresa automovilística japonesa que adquirió los derechos de todos los campos adyacentes, lo que se conoce como Toyota Soccer Center.

FC Dallas sigue siendo una temporada más uno de los equipos que peor entrada recoge. Ni los buenos resultados ni la ambición por un proyecto único han atraído a los aficionados. La media de asistencia fue de 14.867 espectadores donde el partido que mayor afluencia fue ante DC United con 19.096 aficionados. Por el contrario, el encuentro al que menos público asistió fue el que enfrentó a Vancouver Whitecaps FC con 11.911.

Mascota

Tex Hooper es más que la mascota del equipo, es su símbolo. Como figura más representativa de la franquicia y el país, un ‘longhorn’, es un personaje muy querido para los aficionados que cada semana se reúnen en el estadio. Es una de las mascotas más longevas de la competición, ya que acompaña al equipo desde la fundación de este en 1996. Su aspecto afable le permite ser muy querido por todos los aficionados que acuden cada semana que el equipo juega como local.

Tex Hooper animando a la aficion (rjy.photoshelter.com)

Como todas las mascotas en todos los deportes estadounidenses, Hooper acude a los partidos de su equipo durante la temporada, y asiste a eventos ya sea con jugadores o de manera individual, a eventos en representación del club. Una de las curiosidades de este ‘longhorn’, es que su lugar favorito para pasar las vacaciones es Pamplona (España).

Calendario Temporada 2020

W L/V RIVAL W L/V RIVAL 1 L Philadelphia Union 18 V FC Cincinnati 2 L Montreal Impact 19 V DC United 3 V New York City FC 20 L San Jose Earthquakes 4 V Seattle Sounders FC 21 L Los Angeles Galaxy 5 L Los Angeles FC 22 L Orlando City SC 6 V Portland Timbers 23 V Sporting Kansas City 7 V Minnesota United FC 24 V New York Red Bulls 8 V Colorado Rapids 25 L Real Salt Lake 9 L Chicago Fire FC 26 L Colorado Rapids 10 V Nashville SC 27 V Houston Dynamo 11 L Houston Dynamo 28 L Nashville SC 12 V Vancouver Whitecaps FC 29 V San Jose Earthquakes 13 L Sporting Kansas City 30 L Portland Timbers 14 V Real Salt Lake 31 V Los Angeles FC 15 V Inter Miami CF 32 L Seattle Sounders FC 16 L Columbus Crew SC 33 L Vancouver Whitecaps FC 17 L Minnesota United FC 34 V Los Angeles Galaxy

Rivalidades

Brimstone Cup

Los ‘Hoops’ disputan una rivalidad de lo más extraña con Chicago Fire. Creada por aficionados de ambos equipos en 2001 (Section 8 por los de Illinois y los ‘Inferno’ por los texanos), cuando a estos últimos se les conocían por Dallas Burn, por una cita de la Eneida de Virgilio en la que se encuentra el nombre de ambos rivales: “The more the kindled combat rises higher, The more with fury burns the blazing fire". (Cuanto más alto se eleva el combate, con más furia arde el fuego ardiente). En 10 ocasiones, Dallas ha logrado llevarse la victoria en la Brimstone Cup, siendo la última de ellas en 2018.

Fecha: 02/05/20.

Texas Derby

El enfrentamiento por excelencia de Dallas en cada temporada y que cobra mayor protagonismo durante la Rivalry Week, ese es el Texas Derby donde se ven las caras ante Houston Dynamo. Es además uno de los más llamativos ya que entra en disputa ‘El Capitán’. Una réplica de un cañón de la Guerra de la Independencia que el equipo que salga victorioso en cada temporada de esta rivalidad, se lo quedará en propiedad durante el siguiente año y lo podrá disparar en las ocasiones le venga en gana. Esta rivalidad comenzó a disputarse en la temporada 2006 y desde ese año, FC Dallas se ha quedado el cañón en siete ocasiones, la última de ellas el pasado año.

Fecha: 16/05/20 y 20/08/20.

'El Capitan' en el Toyota Stadium (bigsoccer.com)

Lamar Hunt Pioneer Cup

La Pioneer Cup posiblemente una de las rivalidades menos conocidas dentro del amplio espectro existente en la competición, aunque lleve el nombre de una figura histórica del soccer estadounidense. Ambos equipos que fueron propiedad de Lamar Hunt iniciaron esta rivalidad en 2007, aunque durante un par de años esta quedó apartada. Con su vuelta en 2010, este enfrentamiento ha tenido una clara superioridad de su rival, el Columbus Crew. Esto deja a los texanos con solo tres victorias, teniéndose que remontar a 2015 para ver la última.

Fecha: 17/07/20.

Últimas cinco temporadas

Temp. Temp. Regular Récord Temp. (V-D-E) MLS PlayOff´s U.S. Open Cup CONCACAF Champ. League 2015 1º Oeste, 2º Total 18-6-10 Final Conferencia (Portland Timbers 3-5) Quinta Ronda No se clasificó 2016 1º Oeste, 1º Total** 18-8-9 Semifinales Conferencia (Seattle Sounders FC 2-4) Campeón Cuartos de Final 2017 7º Oeste, 13º Total 11-10-13 No se clasificó Cuartos de Final Semifinal 2018 4º Oeste, 6º Total 16-9-9 Knockout Round (Portland Timbers 1-2) Octavos de Final Octavos de Final 2018 7º Oeste, 13º Total 13-12-9 Knockout Round (Seattle Sounders FC 3-4) Octavos de Final No se clasificó

*Ganador de la Supporters´Shield