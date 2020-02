Guía VAVEL MLS 2020: New York Red Bulls 2020, embestida hacia el título

Una fecha tan señalada como el 25 aniversario de la Major League Soccer, parece la más indicada para que New York Red Bulls cumpla con el objetivo que se marcó desde el mismo momento de su nacimiento, proclamarse campeón de la MLS Cup. Temporada tras temporada, la franquicia neoyorkina se ha postulado como candidato a lograr ser el mejor equipo de la competición, pero siempre ha fallado en su cometido. Para poner fin a esta odisea, el club adquirió la metodología de trabajo del Grupo Red Bull que tanto éxito ha tenido a nivel mundial. El fomentar los jugadores formados en la academia, la incorporación de jóvenes valores de diferentes partes del mundo y juntarlo todo con un entrenador como Armas, que conoce a la perfección la identidad y el modelo de franquicia, es sin lugar a duda la fusión perfecta para conseguir que de una vez por todas New York Red Bulls consiga su ansiada MLS Cup.

La pasada temporada no quedará guardada en los libros de historia de los Red Bulls. Fue un año muy difícil en el que las expectativas fueron muy altas, pero con el paso de las semanas, las esperanzas de poder lograr un título fueron diluyéndose a la vez que el juego del equipo. El inicio no fue para nada bueno, cayeron en la CONCACAF Champions League de manera muy dura ante el Santos Laguna y eso les dejó muy tocado. Las carencias del equipo y la falta de idea de juego provocaron que las derrotas se convirtiesen en la tónica general, haciendo vivir semanas muy duras en las que se llegó a dudar de la continuidad del entrenador y su metodología. Pero un rayo de esperanza apareció en las siguientes jornadas y hasta el ecuador de la temporada, lograron sumar varias victorias de manera consecutiva, reviviendo momentos ya conocidos para el club de otros años. Nada más lejos de la realidad, un espejismo. Desde ese momento, el juego del equipo se convirtió en una feria en la que no había idea, no se sabía a lo que se jugaba. Jugadores desaprovechados en posiciones extrañas y muy poca claridad. A pesar de ello, ya fuese por la calidad de algunos jugadores o por errores del rival, consiguieron sacar resultados que les mantuvo en la pelea por unos PlayOff’s que estaban complicándose. En las últimas semanas, a pesar de los malos resultados cosechados, consiguieron la clasificación in extremis con dos victorias de manera consecutiva, dando un halo de esperanza que terminó a la primera de cambio. Philadelphia Union logró superarlos en la primera ronda después de tener que remontar dos goles de desventaja, beneficiándose de la fragilidad defensiva mostrada por los Red Bulls durante toda la temporada.

Una temporada más, New York Red Bulls se ha mantenido fiel a su filosofía de incorporaciones y firmaron para el equipo a futbolistas llegados desde el equipo de la USL. Pero fue la presencia en el equipo por una temporada más de ‘Kaku’ Romero Gamarra el ‘mejor fichaje’ del equipo. En los últimos días de la pasada temporada se llegó a dudar de su continuidad, pero en ningún momento le jugador lo confirmó, comenzando así una tercera temporada como ’Bull’. Jared Stroud y Chris Lema han firmado desde el New York Red Bulls II, mientras que John Tolkin hace lo propio desde la academia. La franquicia anunció también la vuelta de Josh Sims a préstamo hasta junio, aunque se guardan una opción para firmarlo de manera definitiva. En el capítulo de bajas, dos históricos de la franquicia vieron como el club no renovaba sus contratos y dejaron el club tras años de éxitos. El mejor goleador, Bradley Wright-Phillips y el futbolista con más partidos a sus espaldas, Luis Robles. El RSC Anderlecht ‘pescó’ en el conjunto neoyorkino, adquiriendo a los dos laterales titulares del equipo por más de $2 millones, primero Amir Murillo y después Kemar Lawrence. También salieron del conjunto neoyorkino futbolistas aparecidos desde la academia que no fueron capaces de convencer al técnico y buscar su futuro en otras divisiones.

Entrenador: Chris Armas

Amargo sentimiento del técnico puertorriqueño por la temporada pasada en la que los resultados del equipo no fueron los esperados. Ya fuese por las largas lesiones de futbolistas importantes o por la falta de rendimiento de otros, el entrenador no consiguió consolidar un equipo y un modelo de juego en toda la temporada, terminando por dejarles fuera de la pelea por los títulos en las primeras rondas. Sin embargo, no puede perder las perspectivas de futuro, ya que el equipo demostró que rindiendo al 100% puede pelear con los mejores, dándole continuidad al trabajo realizado hasta el momento. La confianza en el proyecto de Armas se mantiene intacta ya que es el técnico perfecto para la plantilla que tiene bajo su mando y el proyecto de franquicia desarrollado por los Red Bulls. Apoyando en un modelo de juego con mayor control de la pelota e implementando la mejora en otras fases del partido, como la defensiva, el equipo tiene que dar un paso adelante en un Este muy disputado.

Armas continuará al frente de RBNY (usatoday.com)

Chris Armas es uno de los nombres propios de la Major League Soccer en los inicios de la competición. Como futbolista inició su carrera en la máxima competición del soccer estadounidense al ser seleccionado por Los Angeles Galaxy en el MLS Supplemental Draft, equipo en el que permaneció dos temporadas. En 1998 llegó el momento que cambió el destino del puertorriqueño al firmar por Chicago Fire, que en su temporada de expansión conquistaron la MLS Cup. Pese a este exitoso inicio, difícil de superar, el jugador continuó acumulando éxitos con el conjunto de la ‘Ciudad del Viento’, erigiéndose como el mejor mediocentro de estos primeros años en la liga. Tras diez años cambió el terreno de juego por el banquillo, incorporándose al staff técnico del Fire como Assistant Coach de Denis Hamlett, aunque a la temporada siguiente dejó el cargo para iniciar su formación como técnico. En su regreso a los banquillos lo hizo cuerpo técnico de Adelphi University hasta que en 2015 se incorporó a los New York Red Bulls. Con el cargo de segundo entrenador, se mantuvo a la sombra de sus predecesores hasta que le llegó la oportunidad de hacerse cargo de un equipo por primera vez, y fuese el difícil reto de hacerlo en la MLS.

Jugadores a seguir

El gol. Mathias Jørgensen

newyorkredbulls.com

Tras una temporada de adaptación jugando para el segundo equipo de los Red Bulls en la USL, el delantero está preparado para asumir un nuevo rol en el conjunto ‘emlesero’ y responder a la confianza que se puso en él con el desembolso realizado. Durante su estancia en los ‘Baby Bulls’, Jørgensen fue el mejor futbolista en el ataque, disputando más de una veintena de encuentros en los que anotó 11 goles y demostrando una progresión que le coloca con un futuro sin techo. La madurez demostrada en el primer año le permitirá ir entrando poco a poco en los planes de Armas y ganándose un sitio en una delantera que a día de hoy se encuentra sin un referente. El danés en un futbolista mentalmente muy fuerte, con actitud y trabajo; que aporta dinamismo e inteligencia al ataque, además de algo esencial para su equipo, el gol.

Motor. Cristian Casseres Jr.

balonazos.com

La responsabilidad del centro del campo neoyorquino no ha pesado para nada al joven medio venezolano. Tardó algunos partidos en hacerse con un sitio fijo en el once titular, pero en cuanto lo logró se convirtió en una pieza fundamental para el entrenador. Con un estilo de juego que casa a la perfección con la idea de los Red Bulls, Casseres Jr. ha demostrado una gran adaptación, desplegando su mejor juego y dejando la perspectiva de lo que está por venir. No es un mediocentro que destaque en el trabajo defensivo, aunque se encuentre ente los mejores recuperadores de la competición, o partícipe de manera constante en las acciones ofensivas, habiendo llegado a los tres goles y cuatro asistencias. Su presencia en el centro del campo es total, recupera balones, elabora juego e incluso llega a la frontal del área, gracias a su inteligencia y a su buena lectura de los partidos.

Muro. Aaron Long

ninetyminutesonline.com

La pasada temporada no fue sencilla para uno de los mejores centrales de los últimos años, que las lesiones y el bajo rendimiento, le impidieron demostrar el gran nivel que le llevó a la Selección Nacional de los Estados Unidos. Para este 2020 la confianza en recuperar su mejor versión será lo primero para el futbolista y sobre todo para el equipo, si quieren volver a pelear por el título. Long es un central que se ha hecho a sí mismo y que con trabajo y constancia llegó a lo más alto, siendo considerado como el mejor defensor de la competición. Es un líder. Domina a la perfección todos los conceptos defensivos, colocándole siempre en la mejor posición para desbaratar las ocasiones de su rival y estando muy atento para dirigir la línea. Combina a la perfección su físico para hacerle muy difícil de superar, atento para aparecer en las ayudas permanentes a compañeros y dominante en el juego aéreo.

Once Inicial

En esta temporada se verán muchos cambios en el once de los neoyorkinos, después de las salidas de jugadores titulares durante la off season. Pero además de estos cambios, el entrenador tendrá que utilizar sus mejores piezas y en las mejores posiciones, tratando de sacar así el mejor rendimiento de estos. Con un sistema de 1-4-2-3-1, continuarán dando importancia al control de la pelota, manteniendo el control de la misma en campo rival, a la par que mantiene una presión alta para una rápida recuperación. La portería será defendida por el recién llegado David Jensen, acompañado en la defensa por Mandela Egbo como lateral derecho, Rece Buckmaster en el lateral izquierdo, quedando como centrales Aaron Long y Tim Parker, repitiendo pareja por tercer año consecutivo. La sala de maquinas será para el experimentado Sean Davis al que le acompañará Cristian Casseres Jr., aunque en esta posición se vean variaciones con algunos de los recién llegados. La siguiente línea será para Josh Sims por banda derecha, Daniel Royer en la izquierda y el ‘Kaku’ Gamarra como el mayor generador del peligro en la mediapunta. La delantera tiene a tres jóvenes delanteros que se turnarán la responsabilidad del gol, siendo Mathias Jørgensen el que cuente con más minutos, ante las expectativas puestas en su fichaje.

Carlos Avilés (VAVEL.com)

Datos de la Franquicia

Nombre: New York Red Bulls

Apodo: ‘The Metros’, ‘Red Bulls’, ‘RBNY’

Fundación: 1995 (como New York Metrostars)

Propietario(s): Red Bull GmbH

Conferencia: Este

Estadio: Red Bull Arena (20.128 espectadores)

Títulos:

Competición Supporters' Shield Título 3 Temporada 2013, 2015, 2018

Plantilla Temporada 2020

Núm Nombre Pos PJ G A Est 1 David Jensen PT 0 0 0 Int 18 Ryan Meara PT 23 0 0 40 Kendall McIntosh PT 0 0 0 3 Amro Trek DF 41 2 1 Int 6 Kyle Duncan DF 17 1 3 15 Sam Nealis DF 9 1 1 26 Timer Parker DF 146 4 4 33 Aaron Long DF 97 6 4 33 Mandela Egbo DF 0 0 0 Int 47 John Tolkin DF 0 0 0 HG 91 Rece Buckmaster DF 7 0 0 -- Patrick Seagrist DF 0 0 0 8 Jared Stroud CC 0 0 0 10 Alejandro Gamarra CC 91 11 23 DP, Int 17 Ben Mines CC 1 1 0 HG 19 Alex Muyl CC 119 12 19 HG 20 Josh Sims CC 7 1 1 DP, Int 21 Omir Fernandez CC 18 2 2 HG 22 Florian Valot CC 16 3 6 23 Cristian Casseres Jr. CC 27 3 4 Int 27 Sean Davis CC 132 4 19 HG 77 Daniel Royer CC 101 39 19 80 Chris Lema CC 0 0 0 90 Marc Rzatkowski CC 56 4 16 Int -- Cherif Dieye CC 0 0 0 Int 25 Mathias Jørgensen DC 5 0 0 Int 42 Brian White DC 25 10 2 74 Tom Barlow DC 13 4 0

DP: Designated Player

HG: Homegrown Player

GA: Generation adidas

Int: International Slot

Jugadores Franquicia

Alejandro 'Kaku' Gamarra Su presencia en esta temporada es el mejor de los fichajes para los Red Bulls. Tras los rumores surgidos en las últimas semanas de competición en la pasada temporada, las dudas sobre su continuidad aparecieron, pero ‘Kaku’ se queda. El argentino es el mejor jugador de la plantilla de los neoyorkinos, pero su rendimiento no lo demostró. Tal vez fuese por jugar fuera de la posición en la que su aportación en la óptima o por falta de confianza del entrenador, el mediapunta estuvo lejos de su mejor nivel. ‘Kaku’ Gamarra es un futbolista que marca las diferencias, necesita tener libertad de movimientos en el ataque y sobre todo permanecer cerca de las inmediaciones del área. Con el balón en los pies no sabes lo que puede ocurrir, desborde y habilidad y determinación lo convierten en uno de los futbolistas más peligrosos de la competición. 25 Años CA Huracán $799,999.92 Josh Sims El extremo inglés regresa por otros seis meses al conjunto neoyorkino, después de haber vivido una primera experiencia el pasado año, también como cedido. La buena imagen demostrada en este tiempo ha hecho posible que pueda volver, aunque no solo el buen juego será suficiente, deberá tener una mayor presencia en el ataque con goles y asistencias. Josh Sims es un extremo clásico inglés, de esos que están en ‘peligro de extinción’, que juegan pegados a la línea de cal y que buscan constantes centros laterales para asistir a sus compañeros. Con la derecha como pierna dominante, juega en banda diestra para sacar provecho de sus aptitudes, aunque por requerimientos del partido pueda cambiar de banda para sorprender con diagonales. Velocidad, desborde y uno contra uno para un futbolista llamado a ser determinante en los Red Bulls. 22 Años Southampton FC $710,467.96

Homegrown Players

La franquicia neoyorkina es una de las que mejor cuida su academia y la que ha formado jugadores con mayor éxito en los últimos años. Los resultados han quedado demostrados en categorías inferiores y en los New York Red Bulls II, que con jugadores de la academia consiguió proclamarse campeón de la USL y llegar a fases finales en otros años. Los Homegrown Players surgidos de las categorías inferiores no son otros que Matt Miazga y Tyler Adams, que actualmente se encuentran triunfando en equipos europeos. Los Red Bulls siempre han dado oportunidades a este tipo de jugadores en su equipo y todos ellos han contado con la confianza del entrenador. Sin embargo, muchos no lograron el éxito con RBNY y ahora se encuentran esparcidos por muchos equipos de diferentes divisiones en la MLS. Tanto es así que se trata de la academia que más jugadores exportó.

A día de hoy, algunos se mantienen en el club, teniendo un papel principal como son David o Muyl y otros como Ben Mines u Omir Fernandez que han empezado a entrar en la dinámica. El ejemplo de Mines es el más esperanzador para el equipo ya que se trata de un futbolista que llegó al equipo con 17 años y poco a poco ha ido contando con minutos. En esta nueva temporada es posible que veamos a estos jugadores entrando en la dinámica del equipo y a otros que se incorporen desde el filial. La 'maquinaria taurina’ nunca para.

Jugador Edad Contrato Minutos Salario Sean Davis 27 2015 9.021 $327,500 Alex Muyl 24 2016 6.786 $127,750 Ben Mines 19 2018 90 $63,243.20 Omir Fernandez 21 2019 568 $95,000.04 John Tolkin (N) 17 2020 0 ¿?

N: Nuevo HGP

Equipación

LOCAL VISITANTE

VAVEL.com

Estadio

En New Jersey, a orillas del Passaic River se erige uno de los estadios más significativos no sólo en el soccer estadounidense, sino a nivel mundial. El Red Bull Arena es además de ser utilizado por el conjunto ‘emelesero’, la sede de muchos encuentros de carácter internacional gracias a su situación estratégica situación. El estadio ha sido utilizado para muchos eventos como MLS All-Star en 2001, encuentros de la International Champions League o incluso la sede final de la DANONE Nations Cup 2018. Sin embargo, en sus entrañas se vivió un momento histórico para el fútbol moderno con el primer partido en el que se utilizó el VAR (Video Assistant Referee) entre New York Red Bulls II y Orlando City B. A partir de esta temporada acogerá también encuentros de la New York City Rubgy League que dará el pistoletazo de salida en 2020.

Red Bull Arena en la previa de un encuentro (sportsbussinesdaily.com)

Abrió sus puertas en la temporada 2010 como el segundo estadio específico para el soccer con mayor aforo del país, después de unos años de retrasos a causa del terreno. El simbolismo tomado por el estadio que le ha dado tanta importancia es su diseño moderno y europeo que se asimila al Allianz Arena de München o el Wörthersee Stadion de Klagenfurt. Posee un aforo para albergar 20.128 espectadores. El nombre proviene de la empresa propietaria de la franquicia, Red Bull GmbH, que tiene asignada esta denominación a todos los estadios de los equipos que es dueña.

El estadio de los Red Bulls volvió a bajar por segundo año consecutivo en cuanto a su asistencia, debido en parte al extraño desarrollo de la temporada del equipo. Con una media de 17.280 espectadores, fueron cuatro los encuentros que tuvieron mayor afluencia de público, ‘vendiendo todo el papel’. El partido que menos aficionados atrajo a sus gradas fue el que enfrentó a Montreal Impact con 11.115 espectadores.

Calendario Temporada 2020

W L/V RIVAL W L/V RIVAL 1 L FC Cincinnati 18 V Vancouver Whitecaps FC 2 V Real Salt Lake 19 L Portland Timbers 3 V Minnesota United FC 20 L Montreal Impact 4 V Inter Miami CF 21 V Colorado Rapids 5 L Orlando City SC 22 L Seattle Sounders FC 6 V Chicago Fire FC 23 L Houston Dynamo 7 V Toronto FC 24 L Los Angeles FC 8 L New England Revolution 25 V New England Revolution 9 V DC United 26 L FC Dallas 10 L Columbus Crew SC 27 V Montreal Impact 11 V FC Cincinnati 28 L Chicago Fire FC 12 V Los Angeles Galaxy 29 L New York City FC 13 L Atlanta United FC 30 V Atlanta United FC 14 L DC United 31 L Inter Miami CF 15 V New York City FC 32 V Columbus Crew SC 16 L Philadelphia Union 33 V Philadelphia Union 17 V Orlando City SC 34 L Toronto FC

Rivalidades

Hudson River Derby

Esta rivalidad no necesito más que una temporada para convertirse en una de las más importantes dentro del panorama soccer de los Estados Unidos. Prácticamente desde la primera temporada de NYCFC en la MLS, su rivalidad con los Red Bulls se ha colocado como una de las más brillantes y disputadas, atrayendo el foco mediático del planeta fútbol al disputarse en la ciudad más conocida del mundo. El Hudson River Derby, como así se le conoce, tiene a la franquicia de New Jersey como la favorita ya que ha logrado la victoria en nueve ocasiones.

Fecha: 31/05/20 y 23/08/20.

Victoria de RBNY en el Hudson River Derby (abc7ny.com)

Atlantic Cup

La Atlantic Cup podría considerarse como la rivalidad más longeva de la MLS en la que los neoyorkinos se enfrentan a DC United. Desde 1996 estos equipos se han visto las caras en lo que por aquel entonces se conocía como I-95 Derby (carretera que separa ambas ciudades, New York y Washington), que posteriormente cambio a la acepción con la que se conoce actualmente. Fue desde 2002 cuando se dio este cambio y con él, llegó la entrega de un trofeo al ganador de este enfrentamiento. Desde su inicio, los neoyorkinos han logrado llevarse el trofeo en once ocasiones, siendo la última de ellas el pasado año.

Fecha: 26/04/20 y 23/05/20.

Últimas cinco temporadas

Temp. Temp. Regular Récord Temp. (V-D-E) MLS PlayOff´s U.S. Open Cup CONCACAF Champ. League 2015 1º Este, 1º Total* 18-10-6 Finales Conferencia (Columbus Crew SC 1-2) Cuartos de Final No se clasificó 2016 1º Este, 3º Total 19-9-9 Semifinales Conferencia (Montreal Impact 1-3) Cuartos de Final Cuartos de Final 2017 6º Este, 9º Total 14-12-8 Semifinales Conferencia (Toronto FC 2-2)** Finalista Cuartos de Final 2018 1º Este, 1º Total * 22-7-5 Finales Conferencia (Atlanta United FC 1-3) Dieciseisavos de Final Semifinales 2019 6º Este, 12º Total 14-14-6 Knockout Round (Philadelphia Union 3-4) Cuarta Ronda Cuartos de Final

*Ganador Supporters´Shield

**Ganador por valor doble de los goles