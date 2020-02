Guía VAVEL MLS 2020: Philadelphia Union 2020, órdago por la MLS

Posiblemente estemos ante la mejor versión de los ‘Zolos’ desde su expansión a la MLS. El Philadelphia Union llevaba un tiempo rondando los puestos altos de la clasificación, asentándose en los PlayOff’s, pero fue en la pasada temporada cuando de una vez por todas, el proyecto de Curtin llegó a su cénit. Alcanzado este punto, es hora de darle continuidad y seguir con el duro trabajo que se ha realizado hasta el momento, porque el equipo ha sentado las bases de algo que en el futuro puede llegar a permitirles levantar un título que tantas veces se le ha escapado de entre las manos. Con una de las mejores academias de la competición, el técnico ha conseguido ayudar a estos jugadores a no solo llegar al primer equipo, sino también participar de forma activa. Firmar jugadores es muy fácil, pero promocionar a los jóvenes, ayudarlos a crecer y que sean importantes está al alcance de muy pocos equipos. Si con ello consigues levantar títulos, el éxito será el doble.

2019 será recordado como la mejor temporada del Union en su historia, ya que logró llegar hasta las semifinales de conferencia, tras finalizar en la tercera posición en el Este. Desde el inicio de la campaña, ‘The U’ sorprendió con un juego alegro y efectivo que dejó las primeras impresiones de lo que sería un gran año. Fueron siete victorias en las primeras semanas que les aupó a lo más alto de la clasificación y se colocó en unos puestos de PlayOff’s que ya no abandonarían en todo el año. Las sensaciones que dejó el equipo durante este prometedor inicio les ayudó a afrontar el resto de la temporada con una confianza que, a pesar de algunos resultados negativos, no perdieron. Conocida como la parte más exigente del año, la etapa estival de la MLS dejó una serie de resultados contradictorios en los compaginaron victorias con derrotas, aunque la confianza en sus posibilidades fue algo que no varió. Estaban lanzados, parecía que por muchos golpes que recibiesen en forma de derrota, la clasificación para los PlayOff’s estaba totalmente asegurada. Con el primer puesto del Este casi imposible, el Union pasó unas últimas semanas de transición en las que trató de mantener el puesto de privilegio para iniciar la post temporada como local. Iniciaron los MLS Cup PlayOff’s doblegando a Red Bulls en el tiempo extra con un partidazo, pero llegó la semifinal de conferencia en donde su participación finalizó, cayendo derrotado ante Atlanta United FC en un partido en el no dieron su imagen de temporada regular.

El Union ha encontrado finalmente el camino del éxito, pero todavía les queda un paso adelante. Esto los ha llevado a realizar unos pocos ajustes en el equipo, consolidando algunas piezas y reforzando otras posiciones que estuvieron ’cojas’ el pasado año. Uno de los primeros ‘refuerzos’ fue la incorporación de manera definitiva de Jamiro Monteiro, después de haber pasado cedido la temporada anterior. El centrocampista brasileño fue uno de los mejores jugadores en la mejor temporada histórica del equipo y eso le bastó para firmar de manera definitiva con los de Pensylvannia. Señalar también la llegada de Matej Oravec para reforzar la posición de mediocentro defensivo que quedó vacía tras la salida de Medunjanin y el fichaje del magia y creatividad del ‘Brujo’ Martínez desde Zulia FC. En el capítulo de salidas, el Union dejó marchar a varios jugadores que fueron importantes en el desarrollo de la pasada temporada como Auston Trusty y Fafá Picualt, que reforzaron Colorado Rapids y FC Dallas respectivamente, dejando más de $1 millón en TAM de 2020. La salida más llamativa fue la del mexicano Marco Fabián, que en su única temporada en el equipo no rindió a lo esperado por su bagaje y se vio superado por un Homegrown Player que lo mandó al banquillo y posteriormente fuera del equipo.

Entrenador: Jim Curtin

El trabajo bien hecho siempre tiene su recompensa y el técnico estadounidense es la viva imagen de la constancia y la perseverancia. Desde su llegada al equipo, se ha dudado de las posibilidades del Union con el ‘Colorado’ Curtin, pero en esta última temporada se ha demostrado que dejando trabajar y con las piezas deseadas, el técnico estadounidense está capacitado para conseguir sus objetivos. Se hizo cargo de un ambicioso proyecto en el que conjugaban varios aspectos de un club, sobre todo aquellos relacionados con temas deportivos (modelo de equipo, estilo de juego, desarrollo de la academia), con unos resultados que empiezan a verse y un futuro prometedor. En este tiempo ha conseguido instaurar una idea de juego basado en el control de la pelota, aunque en momentos lo compagina con rápidas transiciones. Sin embargo, lo más importante ha sido el gran paso dado en la promoción de futbolistas formados en las categorías inferiores, que desde hace unas temporadas atrás han ido adquiriendo un rol importante en el equipo, confirmando así que se trata de la academia con mayor éxito de la MLS.

Jim Curtin durante un encuentro con el Union (usatoday.com)

Jim Curtin es un técnico muy joven, perteneciente a la última generación de entrenadores del soccer estadounidense que está siguiendo un desarrollo acorde con el crecimiento del deporte en el país norteamericano. Ha estado muy ligado al soccer de Pennsylvania tanto de futbolista como entrenador, jugando para los Villanova Wildcats en la universidad. Fue elegido por Chicago Fire en el MLS SuperDraft de 2001, permaneciendo ocho temporadas como un futbolista indiscutible para la defensa y logrando varios títulos. Posteriormente pasó a formar parte de los ya desaparecidos Chivas USA, pero se retiró tras dos años en el club. Sin apenas tiempo de descanso, Curtin inició su etapa como entrenador en la academia de Philadelphia Union a la vez que se formaba para ello. En 2012 dio un salto de en su carrera para incorporarse al conjunto ‘emelesero’ como Assistant Coach donde posteriormente fue promocionado a entrenador interino tras la destitución de John Hackwoth, dos años después. Al finalizar la temporada, la directiva confió en Curtin dándole las riendas de los ‘Zolos’ de manera definitiva y entregándole un proyecto que lleve al equipo a ganar su primer título.

Jugadores a seguir

Perla. Brenden Aaronson

courierpostonline.com

En siete meses, el centrocampista pasó de debutar en la MLS a ser convocado con la Selección Nacional de los Estados Unidos. No hay mejor frase que resuma la temporada del Homegrown Player, que llegó al primer equipo sin hacer mucho ruido y terminó siendo un futbolista importante en la mejor temporada del Union en la MLS. Aunque su impacto en el equipo haya importante para el desarrollo de la misma, su edad hace que todavía tenga que mejorar varias facetas del juego, sobre todo lo que se cierne en su zona de influencia, las inmediaciones del área. Aaaronson es un jugador con una gran visión de juego y habilidad con el balón en tres cuartos de campo hacia adelante, pero necesita imprimir mayor intensidad a sus acciones y mejorar en una faceta, el último pase. Es un futbolista aún joven y sobre el cual no tiene techo conocido, que tendrá que ir dando pequeños pasos para mostrar ser uno de los mayores valores de la Academia.

Superación. Kacper Przybylko

mlssoccer.com

El delantero es un todo un ejemplo de superación y de constancia. Conocido como ‘Kacper, the Friendly striker’ (Kacper, el delantero amable), de amistoso no tiene nada. En su primera temporada al completo con el Union ha demostrado ser un grandísimo delantero, dejando atrás las lesiones que le llevaron a plantearse la retirada. Con trabajo y de manera silenciosa, Przybylko se convirtió en el máximo goleador del equipo con 15 goles y cuatro asistencias, ocupando así una posición que durante varias no encontraron un futbolista resolutivo y que aportase eso tan importante como es el gol. Es en su capacidad para jugar en diferentes posiciones del ataque lo que le ayudó a tener un rápido impacto en el equipo, ya que puede actuar como delantero o acompañando a un compañero como segundo punta. Oportunismo en el área y olfato goleador le permite ser una referencia en el ataque.

Kaisser. Mark McKenzie

prosoccerusa.com

El líder de la defensa con 20 años, sí, no es broma. El Homegrown Player será en esta temporada el jefe de la línea defensiva, después de la salida de su compañero. Irrumpió en el equipo hace un par de temporadas teniendo un impacto casi de inmediato, que le valieron para hacerse con un sitio en el once inicial. Sin embargo, en la pasada temporada no pudo ofrecer su mejor versión a causa de una lesión y la disputa de la Copa del Mundo Sub-20 que disputó con los USMYNT. McKenzie es uno de los jugadores con mayor progresión de la academia del Union, que le ha permitido comenzar a ser seguido también por la selección mayor. Es un central con una gran presencia física que aprovecha para mostrar contundencia en las acciones defensivas, además de para presentar un buen efectivo en ataque para las acciones a balón parado.

Once inicial Philadelphia Union 2020

El Union parece haber encontrado un proyecto exitoso que les permita competir con los grandes clubes de la MLS. Muchos años de trabajo han tenido su recompensa y eso provocará que el técnico apenas realice cambios en su once titular, manteniendo al grueso de futbolistas con los que consiguió una de las mejores temporadas de su historia. Manteniendo un 1-4-4-2, acumulará centrocampistas formando en rombo en esa zona del campo y así tener mayor control de la pelota, siendo de esa manera ellos los que lleven la iniciativa. La portería continuará siendo cosa de Andre Blake, acompañado por una defensa en la que Ray Gaddis se posicionará como lateral derecho, con el centro de la misma formada por Mark McKenzie y Jack Elliott, dejando el costado izquierdo para Kai Wagner. En centro del campo será para Matej Oravec como mediocentro más defensivo, acompañado de Alejandro Bedoya y Jamiro Monteiro. El cuarto será Brenden Aaronson que contará de una mayor libertad para moverse por todo el frente del ataque. La delantera la compondrán dos futbolistas que ya el año pasado dejaron muy buenas impresiones con Andrew Wooten como un segundo punta, dejando la responsabilidad del gol a Kacper Przybylko.

Carlos Avilés (VAVEL.com)

Datos de la Franquicia

Nombre: Philadelphia Union

Apodo: 'The U', 'Zolos', 'DOOP'

Fundación: 2008

Propietario(s): Keystone Sports & Entertainment, LLC

Conferencia: Este

Estadio: Talen Energy Stadium (18.500 espectadores)

Títulos: -

Plantilla Philadelphia Union 2020

Núm Nombre Pos PJ G A Est 1 Matt Freese PT 6 0 0 HG 12 Joe Bendik PT 176 0 0 18 Andre Blake PT 127 0 0 3 Jack Elliot DF 83 6 1 4 Jack McKenzie DF 28 0 0 HG 5 Jakob Glesnes DF 0 0 0 Int 15 Oliver Mbiazo DF 4 0 0 Int 27 Kai Wagner DF 30 0 8 Int 28 Ray Gaddis DF 208 0 9 32 Matthew Real DF 6 0 1 HG 78 Aurellien Collin DF 194 17 6 2 Warren Creavalle CC 161 5 7 8 José Andrés Martínez CC 0 0 0 Int 10 Jamiro Monteiro CC 28 4 9 DP, Int 11 Alejandro Bedoya CC 106 12 14 DP 13 Cole Turner CC 0 0 0 HG 21 Anthony Fontana CC 13 2 1 HG 22 Brenden Aaronson CC 30 3 2 HG 24 Matej Oravec CC 0 0 0 25 Ilsinho CC 106 19 18 7 Andrew Wooten DC 0 0 0 14 Jack de Vries DC 0 0 0 HG 17 Sergio Santos DC 19 4 1 Int 20 Michee Ngalina DC 1 0 0 Int 23 Kacper Przybyłko DC 26 15 4 Int

DP: Designated Player

HG: Homegrown Player

GA: Generation adidas

Int: International Slot

Jugadores Franquicia

Alejandro Bedoya Este es su momento. El Union es suyo. No se puede entender el equipo sin el mediocentro estadounidense y eso es algo que se llevaba esperando desde su llegada. Se echó la responsabilidad sobre sus hombros y más allá de portar el brazalete de capitán, se convirtió en el faro de un equipo que busca su lugar en una conferencia cada vez más caníbal. Bedoya fue la definición perfecta de líder dentro del terreno de juego, teniendo presencia las fases tanto defensivas como ofensivas de un partido, gracias a su capacidad de entendimiento del juego y su ‘box-to-box’. Aunque su aportación ofensiva decayese en beneficio de su ayuda defensiva y la salida de balón, sus apariciones desde segunda línea para aprovechar su buen disparo le permitieron anotar y asistir en los mismos números, cuatro en cada. Veteranía, experiencia y liderazgo en un jugador que se mantendrá como el faro de un equipo joven que quiere hacer grandes cosas. 32 Años FC Nantes $1,266,250 Jamiro Monteiro El mediocentro brasileño se encuentra entre esos jugadores infravalorados por las aficiones, pero siempre importantes para sus entrenadores. Jugadores son los que su trabajo, el equipo no funcionaría, un juego que no se ve, pero que es incluso más importante que el gol. Por ello, el Union decidió incorporarlo de manera definitiva y fírmale un contrato como Designated Player. Desde su llegada de asentó en el once inicial y se hizo importante en el mejor Unión de su historia, haciendo y deshaciendo en el centro del campo a su antojo. El equilibrio en su juego para aparecer en defensa como en ataque permitió que lograse buenas estadísticas con cuatro goles y nueve asistencias, gracias a sus llegadas desde segunda línea. En defensa saca provecho de su capacidad física para recuperar balones en cualquier parte del campo y ayudar con la salida de balón. Un obrero del fútbol. 26 Años FC Metz $671,200

Homegrown Players

A nadie se le puede escapar que la academia de Philadelphia Union es una de las mejores en la MLS y eso se ha visto reflejada temporada tras temporada en la llegada de Homegrown Players al primer equipo. Cada año, el equipo permite progresar al Union un par de jugadores que poco a poco y a pesar de su juventud, comienzan a contar con minutos para tener una transición más sencilla y puedan rendir al máximo nivel lo antes posible. Ejemplos como Mark McKenzie o Brenden Aaronson, aprovecharon la oportunidad que se les dio y con trabajo y frescura, lograron hacerse con un puesto en el once titular. Otros jugadores no han tenido el mismo impacto y su presencia se remite a la mera rotación durante toda la temporada. En el Union no descartan que alguno de los jugadores promocionados en este año tenga un impacto similar al de los anteriormente nombrados, y mantengan el alto nivel de los Homegrown Players llegados a los ‘Zolos’.

La participación en esta temporada para los futbolistas de la academia tendrá una similitud a lo visto en el pasado año. Aaronson se mantendrá como esa pieza diferencial en el ataque, aportando su frescura y desparpajo en tres cuartos de campo hacia adelante. Continuará sumando minutos y muy posiblemente eso le permita asentarse en los USMNT. McKenzie será otro jugador importante en la temporada como líder en al defensa, después de renovar su contrato con el club. El resto de jugadores tendrá que esperar desde la banca parar tener participación en el equipo, en donde Fontana puede ser un buen revulsivo en el centro del campo.

Jugador Edad Contrato Minutos Salario Anthony Fontana 20 2018 217 $78,677.60 Matthew Real 20 2018 303 $57,225 Mark McKenzie 21 2018 2.376 $82,225 Brenden Aaronson 19 2019 1.846 $98,309.48 Matt Freese 21 2019 437 $77,650.08 Cole Turner (N) 18 2020 0 ¿? Jack de Vries (N) 17 2020 0 $120,556.25

N: Nuevo HGP

Equipación Philadelphia Union 2020

LOCAL VISITANTE

VAVEL.com

Estadio

Con el desembarco de Philadelphia Union en la Major League Soccer, estos trajeron un estadio multifuncional que acogió eventos deportivos como partidos de lacrosse o rugby, pero que con el paso de los años ha cambiado para ser exclusivamente para soccer. En un inicio se dudó sobre su situación, pero finalmente se proyectó en la ciudad de Chester, a las afueras de ‘Philly’. Entre los eventos más importantes, el Talen Energy Stadium ha acogido en este tiempo destaca el MLS All-Star 2012 en el que se enfrentó y ganó al Chelsea FC que llegaba como campeón de la UEFA Champions League. Desde esa misma temporada, recibe también de manera anual la Army-Navy Cup en la que se enfrentan los dos programas universitarios del ejército, Army Black Knights y Navy Midshipmen, siendo elegido este estadio como campo neutral al considerarse como punto intermedio entre ambos campus.

Talen Energy Stadium (parklandsoccer.org)

Este estadio abrió sus puertas a mediados de 2010 a causa de algunos retrasos en la construcción, obligando al equipo a disputar los primeros partidos de su historia en la MLS en el Lincoln Financial Field. Posee un aforo para acoger a 18.500 espectadores aunque con posteriores reformas este se amplía a los 26.000 para recibir conciertos musicales. Desde un primer momento y ante las posibilidades de equipo, se diseñó para continuar aumentando su capacidad hasta los 30.000 espectadores. Fue construido a orillas del rio Delaware y a la sombra del Commodore Barry Bridge, dejando una de las postales más conocidas en la MLS. El nombre del estadio, Talen Energy viene de la empresa con ese mismo nombre, que firmó el patrocinio durante los siguientes 11 años. Como parte del acuerdo, la empresa se comprometió a proporcionar energía sostenible al estadio durante este periodo.

Philadelphia Union fue uno de los pocos equipos que incrementó su asistencia al estadio en referencia a temporadas anteriores, algo que marcó el buen momento del equipo. Con una media de 17.110 espectadores, el encuentro que tuvo mayor presencia en sus gradas fue ante Los Angeles FC con 19.145 espectadores. Por el otro lado, fue el enfrentamiento ante FC Cincinnati el que mejor aforo tuvo con 12.890 espectadores.

Mascota

La mascota del Union es Phang. Una serpiente que consiguió cumplir su sueño de jugar al fútbol, después de ser resultado de un extraño experimento con una caja ACME. Sí, Phang tiene una historia y gracias a ella se convirtió en uno de los miembros más queridos del equipo. Se dice que su bisabuelo fue la serpiente que posó para que Ben Franklin la dibujase.

Al igual que la totalidad de las mascotas en todos los deportes estadounidenses, Phang acudirá a lo largo de la temporada a eventos en representación del club, ya sea solo o en compañía de jugadores.

Phang en su presentación (bizjournals.com)

Calendario Philadelphia Union 2020

W L/V RIVAL W L/V RIVAL 1 V FC Dallas 18 L Real Salt Lake 2 V Los Angeles FC 19 V Atlanta United FC 3 L San Jose Earthquakes 20 L Vancouver Whitecaps FC 4 L DC United 21 V Montreal Impact 5 V Portland Timbers 22 V Chicago Fire FC 6 V Inter Miami CF 23 L Toronto FC 7 L Montreal Impact 24 L New England Revolution 8 L Los Angeles Galaxy 25 V Orlando City SC 9 L New York City FC 26 L Inter Miami CF 10 V Columbus Crew SC 27 V New York City FC 11 L FC Cincinnati 28 V Toronto FC 12 L Atlanta United FC 29 V DC United 13 V Nashville SC 30 L Orlando City SC 14 L Sporting Kansas City 31 V New England Revolution 15 V Colorado Rapids 32 V FC Cincinnati 16 L Columbus Crew SC 33 L New York Red Bulls 17 V New York Red Bulls 34 L Chicago Fire FC

Últimas cinco temporadas