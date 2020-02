Guía VAVEL MLS 2020: Los Angeles FC 2020, conquistar el soccer

Remar para quedarse en la orilla. Los Angeles FC dominaron la Major League Soccer durante la pasada temporada con mano de hierro, pero en el momento más importante de la misma, fallaron. El actual campeón de la MLS Supporters´Shield es conocedor de su superioridad con el resto de los equipos y sólo necesita dar ese paso adelante en los partidos importantes para alcanzar su más ansiado premio, la primera estrella en el escudo. El ambicioso proyecto inicial de los californianos es claro, ser campeones y crear una dinastía que les permita dominar este deporte. Tras conquistar LA, el siguiente paso es la MLS. Para este 25 aniversario de la competición estadounidense, los ‘Black & Gold’ quieren a ver honor a su mote y escribir su nombre con letras de oro, convirtiéndose en campeones. Para ello se han reforzado con futbolistas de mayor nivel para darle profundidad a su plantilla y lograr llegar a la parte importante de la temporada en plenitud de forma y con la lección aprendida.

Pese al final, la temporada 2019 fue histórica para LAFC ya que se convirtió en el mejor equipo en 24 años de la Major League Soccer durante una temporada regular. Equipo con más puntos (72), mayor número de victorias (21), menor números de derrotas (4), mayor registro goleador a favor (82 goles) y mayor diferencia de goles (+48) fueron los números que lo alzaron al trono del soccer, en temporada regular. La épica temporada de los californianos quedó marcada desde el primer encuentro, mostrando una gran superioridad en la que acumularon victorias hasta perder sus primeros puntos en la octava jornada, algo que no volvería ocurrir hasta bien mediada la temporada. Ya no fueron sólo victorias, el juego desplegado y las goleadas a sus rivales hacían presagiar que no tendrían ningún competidor y que el título de campeón estaba en su mano. En la etapa estival de la competición, cuando muchos de los equipos bajan su ritmo, LAFC mantuvo su dominio e incluso mejoró resultados, sumando victoria tras victoria, salvo algún leve tropezón. En la parte final de la temporada regular, con el título bajo el brazo, el rendimiento del equipo disminuyó levemente y eso los llevó a acumular un gran número de empates y sobre todo la única derrota como local ante Minnesota United FC. Pese a ello se aseguraron la MLS Supporters´Shield y un puesto de privilegio en la post temporada. Iniciaron los MLS Cup PlayOff’s con un domino exultante, logrando un echo histórico al ganar su primer enfrentamiento ante LA Galaxy, llegando este en las semifinales. En la final de conferencia se enfrentó a Seattle Sounders FC y ante todo pronóstico, cayeron derrotados en un partido donde no consiguieron mostrar la imagen tan apabullante del resto de la temporada.

Haber quedado campeones de liga regular, no fue suficiente para los angelinos y estos se movieron con bastante presteza en la primera ventana de incorporaciones. Pese a que ha firmado pocos futbolistas, estos llegaron en los primeros días de la off season, queriendo dejar la plantilla prácticamente definida antes de comenzar con la pretemporada. El primer fichaje en anunciarse fue el del centrocampista Francisco Ginella que llega tras completar una buena participación con la selección uruguaya en la Copa del Mundo Sub-20 del pasado año. Otra llegada fue la del ecuatoriano José Cifuentes que firmó desde Universidad Católica a cambio de más de tres millones de dólares. En este año firmó también a su primer Homegrown Player de la historia, pero este llegó desde otro equipo, teniendo que esperar todavía al primero que salga desde su propia academia. En las semanas previas al inicio de la temporada, llegó la sorpresa con el fichaje de Bradley Wright-Phillips. Parecía que muy pocos jugadores saldrían del equipo campeón, sin embargo, hubo dos pilares de la defensa que abandonaron el equipo de manera sorprendente. El primero fue Tyler Miller que reforzó Minnesota United FC, después de que estos decidiesen no renovarle su contrato y a pocos días del inicio de la competición, fue Walker Zimmerman el que abandonó el equipo por un traspaso récord a Nashville SC. También abandonaron el club los veteranos Steven Beitashour y el centrocampista Lee Nguyen, que fue seleccionado en el MLS Expansion Draft 2019.

Entrenador: Bob Bradley

El matrimonio formado entre el primogénito de la saga de los Bradley y la competición estadounidense de soccer no pasa desapercibido para nadie. Hablar del técnico en la MLS es hacerlo de éxito. Con él, los equipos que ha dirigido han conseguido llegar al éxito o realizar las mejores temporadas de su historia, siendo estos en sus primeros años. Bradley ha conseguido crear un equipo ganador, una plantilla que funciona a las mil maravillas y que sus jugadores se complementan a la perfección. Un modelo de juego construido sobre lo que Luís Aragonés llamaba ‘pasillo de seguridad’, un futbolista fijo en el once en cada posición y a partir de ahí un buen número de piezas que puedan ser alteradas sin que el juego del equipo se resienta. El histórico técnico conoce el camino de la victoria, un recorrido que ya ha logrado con equipos de un nivel más bajo del que ahora tiene en sus manos y sólo tiene que tocar las piezas necesarias para culminar lo que comenzó en 2019, su segundo anillo como entrenador.

Bob Bradley es uno de los entrenadores estadounidenses más reconocidos a nivel internacional. Su etapa como seleccionador del combinado de las ‘barras y estrellas’ y los títulos logrados en la MLS le han permitido ganarse este puesto, además de un sitio en el National Soccer Hall of Fame donde entró en 2014. Su carrera en los banquillos comenzó en 1981 al unirse al programa universitario de Ohio Bobcacts, tras lo que llegó su incorporación como Assistant Coach a Virginia Cavaliers. Continuó una década más entrenando en la NCAA de la mano de los Princenton Tigers como preludió a su primera gran oportunidad. En 1998 fue elegido como técnico de un equipo en expansión como Chicago Fire con quienes logró proclamarse campeón de la MLS Cup, convirtiéndose en el hasta ahora, único equipo en 24 años de competición en conseguirlo. Tras unos años dirigiendo a algunos equipos de la MLS, se incorporó a la USSF donde se le encargó el trabajo de técnico de la Selección Nacional de los Estados Unidos. Vivió la última etapa dorada del combinado norteamericano con quienes logró la Copa Oro 2007 y el subcampeonato de la Copa Confederaciones. Tras entrenar a la selección egipcia, comenzó entonces un periplo por varios clubes europeos como el Stabæk, Le Havre y el último de ellos, Swansea City. En 2017 dejó el Viejo Continente para hacerse cargo de Los Angeles FC en el ambicioso proyecto de estos.

Jugadores a seguir

Apuesta. Francisco Ginella

El club angelino ha visto en el fútbol uruguayo un filón del que sacar oro puro para el equipo. A las llegadas de Rossi y Fernandez hay que sumarle en esta temporada la del mediocentro Francisco Ginella, que en poco más de un año como profesional, dejó muy buenas impresiones. Si el acierto que ha tenido la franquicia californiana con este tipo de jugadores hasta el momento, de seguro Ginella triunfará. En un principio llega con un rol secundario, pero su participación durante la temporada será muy alta, lo que le permitirá disputar un gran número de encuentros para mantener su crecimiento. La llegada del uruguayo aportará un jugador diferente al centro del campo ya que posee una gran habilidad con el balón y un conocimiento del juego superior a muchos de los futbolistas de su edad. Pese a que su explosión llegó como volante central, su pasado como 9 le permite llegar al área, aportando goles y asistencias. Si continúa su crecimiento es posible que pronto se le vea con la selección mayor ‘charrúa’.

Cerebro. Eduard Atuesta

Hablar del mediocentro colombiano es hacerlo del centrocampista de la competición. Sus acciones no aparecerán en los highlights, no será el futbolista más mediático, no venderá camisetas, pero los angelinos tienen en el ‘cafetero’ la pieza clave para que el equipo funcione como lo ha hecho hasta ahora. Su rendimiento en la pasada temporada fue de un nivel tan excelso que logró ser recompensando con su selección para el MLS Best XI 2019. Hablar de Atuesta es hacerlo de la ‘aduana’ del equipo, todos los balones tienen que pasar por él, un centrocampista de de esos de ‘dame el balón que yo reparto el juego’. Sus capacidades y versatilidad le convierten en un jugador muy completo, capaz de ocupar una gran parte del terreno de juego y recuperar balones, ayudar en salida de balón gracias a su facilidad en el pase y una visión de juego que le permite asistir a sus compañeros (11 asistencias en 2019).

Sorpresa. Latif Blessing

El descubrimiento de la pasada temporada en la franquicia angelina fue el posicionamiento de Latif Blessing como mediocentro, algo que dotó al equipo de un abanico de posibilidades tanto en ataque como en defensa. Llegó como extremo, pero el entrenador encontró una serie de cualidades que le llevaron a colocarle en el centro del campo y ya nadie de ahí le movió, acoplándose a su nuevo rol desde el primer encuentro. Con Blessing apareció la figura de ‘un 10 defensivo’, un jugador capaz de recuperar el balón en cualquier zona del campo y asistir a un compañero para que este anote. Su velocidad en la conducción facilitó en ataque las transiciones rápidas para coger al equipo rival en el repliegue y aprovechar los espacios creados en la defensa. Sumado a su movilidad, le convierten en un mediocentro que cubre mucho terreno de juego, un jugador muy completo y totalmente inventado.

Once Inicial

Haber sido el mejor equipo de la temporada regular provocará que apenas se vean cambios en el once más utilizado por el entrenador. La única variante que tendrá que hacer si quiere mejorar los resultados, será la de aumentar las rotaciones dentro del equipo. LAFC tiene una amplia y solvente plantilla y eso tendrá que servir para dar descanso durante algunos encuentros a los jugadores más utilizados. El estilo será algo innegociable, control de balón, velocidad en las transiciones y una presión intensa en la zona de creación, con un sistema de 1-4-3-3. La portería cambia de dueño en esta temporada y será Kenneth Vermeer quien se encuentre bajo palo, con una defensa formada por Tristan Blackmon en el lateral derecho, el centro de la misma para Dejan Jakovic y Eddie Segura, quedando el lateral izquierdo para Diego Palacios. En el centro del campo se podrán ver un gran número de variaciones ante el buen nivel de los jugadores, aunque los titulares serán Marc-Anthony Kaye como el más defensivo de los tres, Eduard Atuesta tendrá libertad de movimientos para aparecer en todas las zonas del campo y Latif Blessing que aprovechará su velocidad y capacidad física para ayudar en labores tanto ofensivas como defensivas. La última línea, la formada por los delanteros y los extremos, será la más peligrosa del equipo y la que más puntos dará. La dupla uruguaya estará en las bandas con Brian Rodríguez por la derecha y Diego Rossi por la izquierda, dejando la delantera para el mejor jugador de la pasada temporada, el Landon Donovan MLS MVP, Carlos Vela.

Datos de la Franquicia

Nombre: Los Angeles FC

Apodo: ‘Black & Gold’, LAFC

Fundación: 2014

Propietario(s): Larry Berg, Brandon Beck, Bennett Rosenthal

Conferencia: Oeste

Estadio: Banc of California Stadium (22.000 espectadores)

Títulos:

Competición Supporters' Shield Título 1 Temporada 2019

Plantilla Temporada 2020

Núm Nombre Pos PJ G A Est 1 Kenneth Vermeer PT 0 0 0 Int 23 Pablo Sisniega PT 0 0 0 40 Phillip Ejimadu PT 0 0 0 2 Jordan Harvey DF 335 12 21 4 Eddie Segura DF 36 1 1 Int 5 Dejan Jakovic DF 121 1 0 6 Danilo Silva DF 20 0 0 Int 12 Diego Palacios DF 2 0 0 Int 13 Mohamed El-Munir DF 41 1 2 Int 27 Tristan Blackmon DF 30 1 4 7 Latif Blessing CC 92 14 14 8 Francisco Ginella CC 0 0 0 Int 11 José Cifuentes CC 0 0 0 Int 14 Mark-Anthony Kaye CC 52 6 13 15 Alejandro Guido CC 0 0 0 19 Bryce Duke CC 0 0 0 HG 20 Eduard Atuesta CC 57 5 13 9 Diego Rossi DC 68 29 17 DP 10 Carlos Vela DC 61 50 29 DP, Int 17 Brian Rodríguez DC 9 0 1 DP, Int 26 Adrien Perez DC 13 1 0 66 Bradley Wright-Phillips DC 215 117 30 99 Adama Diomandé DC 45 22 11 Int -- Danny Musovski DC 0 0 0

DP: Designated Player

HG: Homegrown Player

GA: Generation adidas

Int: International Slot

Jugadores Franquicia

Carlos Vela Tres letras, M-V-P. No hay género de duda que el delantero mexicano es en estos momentos el mejor jugador de la Major League Soccer. No sólo el mejor, sino también es el más determinante ya que gracias a sus goles (31), sus asistencias (15) y en general, su transcendencia en el juego del equipo, ayudó a los angelinos a realizar la mejor temporada en la historia de la MLS. Cada vez que Carlos Vela pisaba el césped en cualquiera de los estadios, algo sucedería, ya fuese por su magia o efectividad en el juego, este sería protagonista. Su espectacular rendimiento quedó demostrado acaparando un gran número de reconocimientos individuales como máximo goleador en la historia de la competición durante una temporada, MLS Bota de Oro 2019, MLS Best XI 2019 y por supuesto, Landon Donovan MLS MVP 2019. ‘Cracklitos’ lo tiene todo y sólo le falta una cosa para hacer historia en la MLS, el anillo de campeón que este año se convertirá en una obligación. 31 Años Real Sociedad $6,300,000 Brian Rodríguez Apenas ha disputado siete encuentros en los que no logró anotar ningún gol, ni conceder asistencias, pero se encuentra entre los futbolistas con mayor progresión de la Major League Soccer y eso ha hecho que equipos europeos se fijen en él. Pero el uruguayo es consciente que necesita crecer como futbolista antes de dar firmar por un equipo europeo, y la competición estadounidense es el mejor lugar para ello. Firmado al final de la pasada temporada como Designated Player, Brian Rodríguez es la última perla salida de la cantera de Peñarol, de donde ya apareció otra estrella del equipo como Diego Rossi. Se trata de un jugador que puede actuar como extremo o delantero, aunque es la primera de las posiciones en la que su rendimiento es mayor, gracias a su velocidad y uno contra uno. Su capacidad de llegar a puerta con diagonales o llegando al segundo palo le permite tener buenos registros goleadores. 19 Años CA Peñarol $1,039,800.08 Diego Rossi Pese a lo que parecía una de las salidas más seguras del equipo, después del interés en verano de varios clubes europeos, la franquicia angelina logró retener a uno de los tres mejores jugadores. Considerado como el futbolista joven con mayor progresión de la MLS, el delantero ha sabido adaptarse a una posición como al de extremo izquierdo (aunque puede moverse por todo el frente del ataque) y desde ahí, anotar un gran número de goles, mejorando incluso los números de los delanteros titulares de su equipo. En total finalizó la temporada con 17 goles y siete asistencias que le sirvieron para colocarse entre los mejores goleadores. Pese a llegar como delantero, Rossi ha sabido adaptar su juego al de extremo para tener llegada desde la banda y buscar constantemente la portería rival con diagonales. Aprovecha su verticalidad en la conducción y habilidad con el balón para encarar a los centrales o buscar espacios en los que aparecer para generar peligro. 22 Años CA Peñarol $1,052,000.08

Homegrown Players

LAFC abre un nuevo capítulo en su historia con la llegada del primer Homwgrown Player a la franquicia, aunque con una gran diferencia con la gran mayoría de los equipos de la MLS, este no promociona desde su propia academia. El llevar apenas tres años de vida, las categorías inferiores de los angelinos no han dado hasta el momento jugadores para el prime equipo, lo que llevó a estos a tener que hacerse con los Homegrown Rights de Bryce Duke desde Real Salt Lake.

El centrocampista formado en la Barça Academy de Arizona se incorpora al conjunto angelino, aunque en este primer año es posible que cuente con pocos minutos en la rotación y participe en encuentros de menor trascendencia.

Jugador Edad Contrato Minutos Salario Bryce Duke (N) 19 2020 0 ¿?

N: Nuevo HGP

Equipación

LOCAL VISITANTE

Estadio

Los Angeles FC juegan sus partidos en uno de los estadios más reconocidos en la MLS, el Banc of California Stadium y eso que este sólo lleva un par de años desde que abrió sus puertas. El ambiente que se viven en todos los encuentros en el que los ‘Black & Gold’ juegan sus encuentros como local lo ha llevado vivir unos encuentros inigualables y eso ha sido tenido encuentra por varias organizaciones deportivas. La primera de ellas fue el Comité Olímpico que la pre seleccionó como sede para los encuentros de fútbol si Los Angeles fuese elegida para acoger los Juegos Olímpicos en 2026. En este año, fue elegido también para recibir el MLS All-Star 2020 en el que los mejores jugadores de la MLS se enfrentarán a los mejores de la Liga MX. Fuera del fútbol, el pasado año recibió Fornite Pro-Am, donde jugadores de profesionales del famoso videojuego disputaron un torneo.

Con el downtown de LA a escasas millas, el estadio abrió sus puertas en las primeras semanas de competición de la temporada 2018, con una capacidad para 22.000 espectadores. Se encuentra muy cerca del centro de la ciudad, a poca distancia del conocido Staples Center. Concretamente, su situación le coloca como parte del Exposition Park, donde se situaba el antiguo Loa Angeles Memorial Sports Arena en el que se disputaron los Juegos Olímpicos de 1962. Los derechos de explotación del nombre son del Banc of California, una de las entidades bancarias más importantes del Estado.

En la pasada temporada, el conjunto californiano consiguió llenar el estadio durante todos sus partidos por segundo año consecutivo. Durante todos los partidos en los que el LAFC jugó como local, los aficionados respondieron llenando el mismo cada jornada, haciendo que los 22.000 espectadores que acudían se quedasen en una cifra muy corta.

Calendario Temporada 2020

W L/V RIVAL W L/V RIVAL 1 L Inter Miami CF 18 L Colorado Rapids 2 L Philadelphia Union 19 V Minnesota United FC 3 L Portland Timbers 20 V New York Red Bulls 4 V FC Dallas 21 V Nashville SC 5 V Vancouver Whitecaps FC 22 V Seattle Sounders FC 6 L Real Salt Lake 23 L Seattle Sounders FC 7 L Chicago Fire FC 24 L New England Revolution 8 L Sporting Kansas City 25 V FC Cincinnati 9 V San Jose Earthqukes 26 V Atlanta United FC 10 L Los Angeles Galaxy 27 V Los Angles Galaxy 11 L New York City FC 28 L Vancouver Whitecaps FC 12 L Houston Dynamo 29 V Portland Timbers 13 V Colorado Rapids 30 L FC Dallas 14 L Minnesota United FC 31 V Houston Dynamo 15 V Montreal Impact 32 L DC United 16 L Nashville SC 33 L San Jose Earthquakes 17 V Sporting Kansas City 34 V Real Salt Lake

Rivalidades

El Trafico

Los Angeles ha necesitados dos temporadas para lograr fijar la vista de muchos aficionados al fútbol cuando los equipos de esta ciudad se ven las caras. La historia de unos (Los Angeles Galaxy), frente al poderío actual de otros (Los Angeles FC) es lo que ha vestido a ‘El Trafico’ como una de las rivalidades más importantes de la MLS. Este nombre se decidió entre los aficionados de ambos equipos como característica más importante de la ciudad californiana. Fue en la pasada temporada cuando los ‘Black & Gold’ logró su primera victoria ante su rival en la historia de estos enfrentamientos.

Fechas: 16/05/20 y 23/08/20.

Últimas cinco temporadas

Temp. Temp. Regular Récord Temp. (V-D-E) MLS PlayOff´s U.S. Open Cup CONCACAF Champ. League 2015 No Participó ----- ----- No Participó No Participó 2016 No Participó ----- ----- No Participó No Participó 2017 No Participó ----- ----- No Participó No Participó 2018 3º Oeste, 5º Total 16-9-9 Knockout Round (Real Salt Lake 2-3) Semifinales No se clasificó 2019 1º Oeste, 1º Total* 21-4-9 Final Conferencia (Seattle Sounders FC 1-3) Cuartos de Final No se clasificó

*Ganador Supporters´Shield