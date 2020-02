Guía VAVEL MLS 2020: Atlanta United FC 2020, campeón por obligación 

A pesar de no haber podido ganar el título más importante en el soccer de Norteamérica, Atlanta United FC se mantiene como la mejor franquicia de la Major League Soccer en los últimos años, y eso que sólo lleva tres temporadas en disputa. ‘The Five Stripes’ ganó casi todos los títulos en un año en el que iniciaba un nuevo proyecto, gracias en parte a mantener una importante base del mejor equipo de 2018. Fue la capacidad de adaptación de los jugadores un nuevo modelo de juego en tan poco tiempo fue la clave para lograr dos títulos tan importantes como la Lamar Hunt U.S. Open Cup y la Campeones Cup. Tres campeonatos importantes en tres años, pero sobre todo una potente imagen de equipo que ha traspasado las fronteras de la CONCACAF. Pero el equipo quiere más. Es uno de los proyectos más ambiciosos de la MLS y lo conseguido hasta el momento nunca es suficiente, por ello, es en este año cuando Frank De Boer tendrá que demostrar su capacidad para dar una vuelta de tuerca al equipo y volver a ser ese incontestable equipo que dominó la liga en 2018.

La temporada de Atlanta fue claramente de menos a más, pasando de dudar de las posibilidades al equipo a pelear por todos los títulos, consiguiendo levantar dos trofeos. La campaña no fue nada sencilla en sus primeros días, la llegada de un nuevo entrenador, con un nuevo modelo de juego y nuevas ideas, hizo que el equipo tardase en lograr su mejor versión. Esto hizo que sólo ganasen un partido de los primeros seis, cayeron eliminados en la CONCACAF Champions League y los primeros nubarrones aparecieron sobre el proyecto. Sin embargo, el equipo comenzó a funcionar con el paso de las semanas y las victorias fueron llegando poco a poco, permitiéndoles coger confianza y escalar puestos en la clasificación. Mediada la temporada, las lesiones y el cansancio aparecieron y eso tuvo repercusión en los resultados, viviendo una etapa en la que victorias y derrotas se fueron intercalando. Fue en el último tramo del año cuando ‘The Five Stripes’ ofreció su mejor nivel y eso permitió asentarse entre los mejores en la competición local, mientras que se proclamaba campeón de la Campeones Cup y de la U.S. Open Cup. Llegó su clasificación a los MLS Cup PlayOff’s en la que superó con bastante solvencia las primeras rondas ante New England Revolution y Philadelphia Union, pero su aventura finalizó ante Toronto FC. Pese a que contaban con el factor campo y se adelantaron en el marcador, dos acciones aisladas permitieron a los canadienses llevarse la eliminatoria.

Durante la off season en equipo realizó un gran número de movimientos en la plantilla, muchos de ellos jugadores importantes, que dejarán un once muy diferente al visto hasta ahora. La defensa fue la parte del equipo que más se reforzó, firmando de manera definitiva a un jugador que ya perteneció en el pasado al equipo como es Anton Walkes desde el Portsmouth FC. A este se le unieron también para reforzar el lateral Brooks Lennon llegado desde Real Salt Lake y Fernando Meza firmado de Club Tijuana. El ataque también recibió jugadores de refresco como el extremo Manuel Castro que llega a préstamo de Estudiantes de La Plata, para ser un futbolista que ofrezca al entrenador otras opciones. En cuanto a las salidas, jugadores muy queridos por los aficionados e importantes para los aficionados. Michael Parkhurst, el primer capitán del equipo, se retiró tras 15 temporadas al máximo nivel. A este le siguieron algunos jugadores que sorprendieron con su salida como Julian Gressel a DC United por más de $1 millón en Allocation Money, cantidad similar a la que pagó Columbus Crew SC por hacerse con Darlington Nagbe. Otra de las salidas que causó gran impacto fue la de Leandro González Pírez a Club Tijuana, dejando al equipo sin la defensa titular con la que ganó el título hace dos temporadas.

Entrenador: Frank De Boer

La primera experiencia de De Boer en la MLS era una empresa harto complicada, que el holandés consiguió resolver con cierta solvencia. La difícil tarea de coger un equipo campeón, implementar un nuevo estilo de juego y mantener su éxito, era un importante reto que De Boer aceptó y consiguió. A pesar de las dificultades en las primeras semanas y el período de adaptación, el trabajo realizado comenzó a tener sus resultados en la parte final de la temporada, concediéndole dos nuevos títulos a sus vitrinas. Con la dirección de un entrenador ‘escuela Ajax’, el club buscó crear un proyecto muy similar al del conjunto holandés tanto a nivel formativo como deportivo. La promoción y consolidación de jóvenes jugadores, más implantación de ese ‘fútbol total’, tan característico del equipo holandés, fue la piedra angular de esta ambiciosa idea. Con el técnico ‘ajaccied’ se pudo ver un equipo dominante con el balón y muy ofensivo, que trataba llevar la iniciativa en los encuentros y con un juego muy vistoso. Con el modelo de juego ya instaurado, en este año llega el difícil momento de perfeccionarlo, y mejorar algunos aspectos con los que dominar nuevamente el soccer.

De Boer dando órdenes en un encuentro (mlssoccer.com)

Frank de Boer es una de las caras más reconocidas del fútbol holandés en la pasada década, es uno de los últimos técnicos salidos de la academia del AFC Ajax, en donde desarrolló gran parte de su carrera tanto de jugador como entrenador. Formado en las categorías inferiores del equipo de la capital, De Boer debutó como profesional en 1988, manteniéndose 11 años hasta que dio un salto importante en su carrera al firmar por el FC Barcelona. En el conjunto ‘culé’ mantuvo un gran nivel de juego lo que le llevó a lucir el brazalete de capitán y lograr varios títulos en un momento en el que el equipo vivía una etapa de transición. Terminó su carrera deportiva jugando en equipos de ligar menores como el Galatasaray o Rangers. Tras su retirada volvió al conjunto de origen para entrenar en las categorías inferiores hasta que en 2010 dio un paso adelante para dirigir al primer equipo. Con él, ‘de Godenzonen’ volvió a repetir los mismos éxitos que como jugador, consiguiendo varios títulos ligueros y promocionando a muchos de los mejores jugadores holandeses de la actualidad. Posteriormente pasó por Inter de Milan y Crystal Palace sin demasiado éxito.

Jugadores a seguir

Tapado. Matheus Rossetto

Un fichaje para nada mediático como los que está acostumbrado hacer Atlanta United FC, pero del cual se espera una gran aportación, siendo más importante de lo que se cree. Con Atletico Paranaense tuvo un papel crucial en el gran año donde el conjunto ‘carioca’ logró pelear por títulos importantes, incluso llegando a proclamarse campeón en alguno de ellos. Ya no por su aportación en goles o asistencias, sino por su trascendencia en el juego ofensivo, que ofreció muchas salidas y ocasiones a sus compañeros. Su aportación a su nuevo equipo estará limitada por el momento y el sistema con el que juegue el entrenador, dependiendo de sus necesidades. Rossetto se siente muy cómodo escoltado por dos compañeros para así aparecer entre líneas donde hace mucho daño. Sus llegadas desde segunda línea y visión de juego lo convierten en un gran fichaje para ‘The Five Stripes’.

Desafío. Emerson Hyndman

No todas las oportunidades importantes llegan desde el fútbol europeo. El centrocampista estadounidense ha preferido mantenerse en la MLS para ser un jugador importante, que quedarse en el fútbol europeo, buscando minutos en equipos de un nivel medio-bajo. Porque sí, Hyndman continuará en Atlanta para ser uno de los pilares fundamentales de un equipo campeón. Su capacidad de mejora y sus buenas actuaciones en la pasada temporada han hecho que los de a Georgia se hiciesen con el pase definitivo del jugador. El texano será esa pieza en el engranaje del centro del campo del equipo que el entrenador necesita para ocupar gran parte del terreno de juego. Es un jugador con un físico muy potente que le permite aparecer tanto en acciones defensivas como ofensivas, un ‘box-to-box’ formado en el fútbol que fomenta ese estilo. Su técnica y visión de juego le convierten en un jugador muy peligroso en las inmediaciones del área.

Muro. Miles Robinson

mlssoccer.com

Muchos criticaron la decisión, pero Atlanta acertó al mandar al jugador dos temporadas a un equipo inferior para adquirir experiencia como profesional. A su vuelta, Robinson se ha convertido en el central de garantías y en el proyecto de jugador que destacó en Syracuse y que le hizo ir convocado con la Selección Nacional. Desde el primer encuentro ofreció un gran rendimiento que le colocó en el XI Titular y ya nada ni nadie consiguió sacarle de esa posición. Su complexión atlética y potente físico le permitió salir ganador de innumerables enfrentamientos contra otros atacantes, lo que, sumado a su inteligencia, le colocó entre los defensores más efectivos. Esto le hizo finalista al mejor defensor y seleccionado para el MLS Best XI 2019. Además de sus aptitudes defensivas, demostró una gran salida de balón lo que complementó con su poderío en el juego aéreo para las acciones a balón parado.

Atlanta United FC 2020

Si hay algo que en lo que apenas veamos cambios será en el modelo de juego. A pesar que en momentos de necesidad el De Boer realice alguna variación en el sistema, el 1-3-5-2 será algo innegociable. El control de la pelota y la velocidad de las acciones continuará tratando de aprovechar la superioridad técnica de los jugadores de atraque. La portería se mantendrá para Brad Guzan, confirmando la titularidad después de su renovación en esta pretemporada. La línea de tres centrales estará formada de derecha a izquierda por Franco Escobar, Miles Robinson y Fernando Meza. Por delante, serán carrileros por la derecha Anton Walkes y Brooks Lennon por la izquierda, teniendo que tener presencia tanto en ataque como en defensa, basculando según las necesidades del equipo. En el centro del campo Eric Remedi y Emerson Hyndman con una posición más retrasada y ‘Pity’ Martínez con libertad de movimientos para aparecer por cualquier zona del ataque. El ataque será para dos de los futbolistas más determinantes de la plantilla como Ezequiel Barco como segundo delantero y Josef Martínez como delantero referencia.

Datos de la Franquicia

Nombre: Atlanta United FC

Apodo: ‘The Five Stripes’, ATLUTD

Fundación: 2014

Propietario(s): Arthur Blank

Conferencia: Este

Estadio: Mercedes-Benz Stadium (42.500 espectadores)

Títulos: 1 (2018)

Competición MLS Cup Campeones Cup U.S. Open Cup Título 1 1 1 Temporada 2018 2019 2019

Plantilla Temporada 2020

Núm Nombre Pos PJ G A Est 1 Brad Guzan PT 173 0 0 13 Brendan Moore PT 0 0 0 25 Alec Kann PT 27 0 0 2 Franco Escobar DF 55 5 4 4 Anton Walkes DF 21 2 0 6 Fernando Meza DF 0 0 0 Int 11 Brooks Lennon DF 89 3 11 12 Miles Robinson DF 46 0 0 19 Edgar Castillo DF 48 3 10 21 George Bello DF 3 1 0 HG 32 George Campbell DF 0 0 0 HG -- Patrick Nielsen DF 0 0 0 5 Eric Remedi CC 47 1 3 8 Ezequiel Barco CC 49 8 8 DP 9 Mattheus Silva CC 0 0 0 Int 10 Gonzalo 'Pity' Martínez CC 34 5 11 DP, Int 18 Jeff Larentowicz CC 448 40 25 20 Emerson Hyndman CC 17 1 3 23 Jake Mulraney CC 0 0 0 Int 29 Mo Adams CC 31 1 1 31 Luiz Fernando CC 0 0 0 Int -- Manuel Castro CC 0 0 0 Int 7 Josef Martínez DC 92 82 12 DP, Int 14 Adam Jahn DC 106 12 2 -- Phillip Goodrum DC 0 0 0

DP: Designated Player

HG: Homegrown Player

GA: Generation adidas

Int: International Slot

Jugadores Franquicia

Ezequiel Barco El atacante está ante la qué podría ser su última temporada en la MLS y a su vez su consagración para dar el salto definitivo a Europa. Aunque sus números no fueron los esperados, igualó registros a su primera temporada en Estados Unidos, aunque disputó muchos menos partido. Esto fue a causa de la celebración de la Copa del Mundo Sub-20 en la que Barco tuvo un grandísimo impacto y llevó a muchos clubes europeos a colocarle en la lista de futuribles. Esa responsabilidad y madurez con al que llevó a Argentina a quedar entre las mejores será la que los aficionados del equipo esperan que asuma y realice la mejor temporada hasta el momento. Desde el extremo derecho demuestra un gran desequilibrio y descaro para buscar al rival y encarar portería. Con el balón en los pies un auténtico peligro y su velocidad le permiten aprovechar a la perfección los espacios. 2020 será su año 20 Años CA Independiente $1,425,000 Gonzalo 'Pity' Martínez El ‘Pity’ Martínez, que loco que está. El centrocampista argentino es capaz de lo mejor y lo peor. O no aparece en un par de partidos, teniendo un rendimiento muy bajo, o es capaz de desequilibrar en los siguientes con un magnífico juego. Llegó al equipo la pasada temporada y le costó varias semanas entrar en la dinámica, siendo las últimas jornadas cuando el jugador demostró un gran nivel de juego y el rendimiento que de él se esperaba. Martínez es ese jugador desequilibrante que tendrá que marcar las diferencias en un equipo que aspira a ganarlo todo, y para ello necesitará minutos. Sin embargo, el trabajo es algo innegociable para su entrenador y si quiere tener la continuidad deseada, se verá obligado a mantener una regularidad y mostrar el juego desplegado en River. Desborde, técnica individual e imaginación para un futbolista que tendrá que romperla en este año. 26 Años CA River Plate $900,000 Josef Martínez No le llamen Josef Martínez, llámenle gol. El delantero del Atlanta United mantiene un nivel de juego espectacular desde su primera temporada en la competición y solo las lesiones han conseguido pararle. Es el delantero más en forma de los últimos años y eso lo acreditan sus más de 70 en tres temporadas, pero, sobre todo, su MVP logrado en 2018 tras una campaña excelsa. Estos números han permitido que incrementase su valor y que algunos clubes europeos tratasen de firmarlo, pero el jugador ha repetido que objetivo es triunfar en la MLS. Es un delantero voraz, su cifra goleadora nunca es suficiente y la portería es su único objetivo. Da igual las circunstancias en las que se encuentre o los rivales que haya alrededor, como el balón llegue a sus pies, el gol está prácticamente asegurado. Además de su innato olfato goleador, aprovecha a la perfección su físico con una potencia y fuerza que le permite rivalizar con los defensores más contundentes. 26 Años Torino FC $3,058,333.33

Homegrown Players

Pese a ser una franquicia joven, Atlanta United FC tuvo presente desde un primer momento el desarrollo de los jugadores formados en la academia y ya en su primer año firmó a un Homegrown Player como Andrew Carleton. Tras ellos han venido firmas de más jugadores de categorías inferiores, pero hasta el momento no han tenido gran presencia en el equipo. Sin embargo, es sorprendente que con la llegada de un técnico que durante su carrera ha fomentado la presencia de este tipo de jugadores en el primer equipo, en Atlanta no están teniendo continuidad. Las ambiciones de salir campeón, el alto nivel de los jugadores o la falta de experiencia de los jóvenes, hayan sido posiblemente las causas por las que la presencia de estos no haya sido regular.

En esta nueva temporada llegó George Campbell como nuevo Homegrown Player, aunque es muy posible que pase la gran parte del año jugando con el segundo equipo de la USL. La salida de otros jugadores como Carleton o Kunga dejará al recién llegado y a Bello como las únicas opciones por el momento. Pero hay que confiar, De Boer es un técnico que descubre el talento y puede que de su mano Bello pueda irrumpir en el once o algún jugador más pueda promocionar.

Jugador Edad Contrato Minutos Salario George Bello 18 2018 177 $79,000 George Campbell (N) 18 2020 0 ¿?

N: Nuevo HGP

Equipación

LOCAL VISITANTE

Estadio

Una de las imágenes más potentes que ha exportado la MLS en los últimos años ha sido la del Mercedes-Benz Stadium. El estadio en el que juegan sus partidos como local el equipo de Atlanta y el ambiente que en ellos se viven le ha convertido en un referente ya no nacional sino también a nivel mundial. Catalogado como de nueva generación, es utilizado también por el conjunto matriz de estos en la National Football League (NFL), Atlanta Falcons. Posee un techo retráctil y el video marcador que rodea todo el estadio, características que lo convierten en único. Su majestuosidad ha hecho que en apenas dos años haya recogido dos de los eventos más importantes en ambos deportes (soccer y fútbol americano), como fue el MLS All-Star 2018 y la Super Bowl LII en 2019.

Mercedes-Benz Stadium (mercedesbenzstadium.com)

El plan de apertura para el estadio era que desde la primera jornada de la MLS 2017 acogiese los encuentros de Atlanta United FC, sin embargo, retrasos en la construcción que fueron acumulándose hicieron que este se diese en el mes de septiembre. La capacidad para los partidos de la MLS será de unos 42.500 espectadores, aunque para los partidos de los Atlanta Falcons será de unos 71.000. Para eventos especiales como la Super Bowl o una FIFA Copa del Mundo, el aforo se verá ampliad hasta los 83.000 espectadores. Pero el éxito del equipo en la competición y la acogida de este deporte en la ciudad ha provocado que el aforo supere considerablemente los 70.000 espectadores en algunos encuentros, logrando récords de asistencia. El estadio lleva el nombre de la empresa automovilística Mercedes-Benz, que adquirió los derechos de explotación para los siguientes años.

El Mercedes-Benz Stadium fue el estadio que promedió la mejor entrada de toda la competición, llevando una media de 52.509 espectadores por encuentro. El partido que más aficionados acogió fue el enfrentamiento ante Los Angeles Galaxy con 72.548 espectadores. El encuentro que menos aficionados llevó fue ante Toronto FC con 42.537 espectadores.

Calendario Temporada 2020

W L/V RIVAL W L/V RIVAL 1 V Nashville SC 18 L Montreal Impact 2 L FC Cincinnati 19 L DC United 3 L Sporting Kansas City 20 V New England Revolution 4 V Chicago Fire 21 L DC United 5 V FC Cincinnati 22 V Los Angeles Galaxy 6 L Portland Timbers 23 V Inter Miami CF 7 V Orlando City SC 24 L New York City FC 8 L Real Salt Lake 25 V Minnesota United FC 9 V Philadelphia Union 26 L New England Revolution 10 V New York Red Bulls 27 L Los Angeles FC 11 L Inter Miami CF 28 L Orlando City SC 12 L Toronto FC 29 V Montreal Impact 13 V San Jose Earthquakes 30 L New York Red Bulls 14 V Houston Dynamo 31 V Toronto FC 15 V New York City FC 32 L Chicago Fire 16 L Philadelphia Union 33 L Columbus Crew SC 17 V Columbus Crew SC 34 V DC United

