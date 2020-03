Lo que el COVID-19 se ha podido llevar

El COVID-19, como es lógico, lo ha parado todo. La economía, la política, la cultura y por supuesto, el fútbol. Con tal de frenar el avance del virus, se están tomando en las últimas horas todas las medidas habidas y por haber, pues vaya por delante la salud del conjunto de la sociedad. No obstante, no cabe duda de que la infección se ha convertido en un contratiempo colosal deportivamente hablando. El coronavirus no solo ha imposibilitado que las diferentes ligas mundiales puedan acabar en sus fechas establecidas, sino que ha variado el rumbo de muchos jugadores de la Premier League que estaban llamados a ir a la Eurocopa, torneo que no se jugará en el periodo estival de 2020 ante el colapso de partido que se vendrá en junio.

Y es que hay un axioma que puede estar extendido entre los futbolistas: los trenes solo pasan una vez. Muchos profesionales de la Premier League (liga que hablando de títulos le hizo sombra a la liga española la pasada campaña) pueden llegar a temer por que se les haya ido la oportunidad de su vida tras aplazarse el mayor torneo que congrega a las mejores selecciones de Europa, pues quién sabe si al curso siguiente revalidarán el nivel que los llegó a situar en la palestra de posibles convocados. Aquí, una lista de jugadores a los que le puede haber perjudicado severamente la suspensión de la EURO.

Adama Traoré

El español está siendo una de las sorpresas de la temporada. Ha terminado de explotar sus cualidades en Molineux. Sus actuaciones no están pasando desapercibidas para el cuerpo técnico de Luis Enrique, quien solicitó que se enrolara en su plantilla para una de sus convocatorias de la presente campaña. No obstante, una lesión le impidió viajar con La Roja. Traoré ha tenido un arduo camino, ya que ser canterano del Barça no es fácil. Viendo que en Can Barça no obtuvo réditos, se fue a Inglaterra a labrarse un futuro.

Diogo Jota

El Wolverhampton ha juntado en una poción la veteranía y la experiencia de Rubén de Neves o Moutinho con la juventud y el desparpajo de chicos como Diogo Jota que, junto a Raúl Jiménez, Pedro Neto o Adama, está guiando al equipo de la región de Birminghan por un sendero de buenos resultados. Hasta que el coronavirus dijo basta, la temporada de Diogo Jota era para calificarla de escandalosa. Acumula 12 goles entre Europa League y competición doméstica.

Dean Henderson

Cedido por el Manchester United, Dean Henderson está destinado a copar la portería de la selección inglesa en un futuro no muy lejano. Según pasa el tiempo, queda cada vez más claro que le puede arrebatar el puesto a Jordan Pickford, meta del Everton. No obstante, hay otro frente abierto para uno de los artífices de la gran campaña del Sheffield United: su regreso a Old Trafford. Existe cierta controversia que plantea un atractivo combate con De Gea.

Zinchenko

Aun sin ser uno de los hombres más desequilibrantes -y mucho menos regulares- de Guardiola, Zinchenko es un faro con su selección. Pese a su juventud, es un futbolista asiduo en las convocatorias de Shevchenko. El equipo amarillo, en un lapso de tiempo próximo, pasará a estar liderado por Zinchenko, Yarmolenko y compañía.

Rodri Hernández

Rodrigo Hernández es un viejo conocido para la afición española y por tanto todos están al tanto de lo que puede ofrecer. Por ese motivo, también todos están en vilo por que suene el teléfono que le dé la ocasión de atravesar el atlas futbolístico para jugar un campeonato de prestigio. Sabiendo que ha estado presente en partidos de clasificación, muy pocos discutían su presencia en la Eurocopa, pero el hombre más destacado del medio del campo del Manchester City tendrá que aguardar un año más y mantenerse en el sitio que se ha ganado.

Mason Mount

Como es de esperar, el mejor jugador que ha dado la cantera del Chelsea en años no se puede quedar sin ir a la Eurocopa. No obstante, es aquí donde tiene que empezar trabajar la madurez como profesional de esto si no quiere quedarse sin este premio. Se ha echado al equipo ‘Blue’ a la espalda y si entra en Champions, Mount tendrá mucha culpa de ello.

Tammy Abraham

Empezó la temporada como una exhalación. Arrasaba todas las defensas de la Premier, llegando a liderar la tabla de goleadores por un momento, pero el que ha sido el descubrimiento del Chelsea esta campaña -junto a Mount- se ha ido desinflando a lo largo de la temporada. Cuando no ha estado lesionado, se ja ido alternando la titularidad con Olivier Giroud. Aunque era difícil que no fuera a la Euro si se hubiera celebrado este verano, debe recuperar el nivel de la primera vuelta, por lo que es de las pocas sorpresas que puede agradecer el retraso del torneo.

Harry Winks

El Tottenham inquieta y no por su buen fútbol. Su repentino bajón de juego respecto a la pasada campaña es alarmante, pues estamos hablando del actual subcampeón de Europa. Se trajo a Mourinho para intentar asomar la cabeza, pero el percal está igual en Londres, donde echan de menos el rendimiento de jugadores como Dele Alli o Harry Kane -éste último por lesión. Sin embargo, hay un chico que ha mantenido con ilusión a la parroquia Spur: Harry Winks. El joven parece ser de los pocos que actúa con seriedad. Por ser uno de los que se ha atrevido a tirar del carro de Mou y por afrontar las adversidades con la actitud de todo un veterano -como la salida de Eirksen al Inter-, podría merecer ir con Inglaterra al máximo campeonato de selecciones europeas. Hay que recordar que ha estado presente como un chico importante en algunos partidos de clasificación.

Bruno Fernandes

El Manchester United ha sido el equipo que ha dado la nota en el mercado de traspasos de invierno en Inglaterra con la contratación de Bruno Fernandes. El portugués se ha adueñado del centro del campo del Solskjaer y junto a Matic, Fred o McTominay dirige las operaciones. Ha conferido creatividad e imprevisibilidad al juego ofensivo de Old Trafford. Como muestra está el derbi de Manchester, donde los ‘Reds’ se impusieron a los ‘Citizens’ por 2-0 con una exhibición del luso, que tuvo su día en tres cuartos de cancha.

Scott McTominay

Aunque no haya jugado todos los minutos que se esperaban de él -por lesión mayoritariamente-, el destino de Scott McTominay es ser la cabeza visible del centro neurálgico de Inglaterra. La suspensión de la Eurocopa, para un jugador que estaba recuperando regularidad, es un arma de doble filo, pues puede tanto asentarse como recaer.

Söyünçü

Ha sido la campaña del estallido del turco, que está supliendo a la perfección la marcha de Maguire al Manchester United. La de 2020 sí que habría sido su Eurocopa, ya que estuvo en la de Francia 2016, donde no jugó ni un minuto en ninguno de los tres partidos de la fase de grupos que jugó Turquía.

Chilwell

Es producto interior bruto del Leicester cien por cien. Junto a Ricardo Pereira en la otra banda, es el mejor lateral de la Premier League y por ello es acreedor de acudir a la Eurocopa, pero padece el mismo problema que muchos otros jóvenes que han despuntado esta temporada. Solo le queda ampararse a la regularidad para continuar en el punto de mira de Gareth Southgate.

James Maddison

En el Aberdeen dejó su sello, en el Norwich suscitó en el interés de gran parte de Gran Bretaña y en el Leicester ha implosionado como jugador. James Maddison es el timón del Leicester City en lo que a juego creativo concierne. Sus números arrojan veintiocho encuentros, seis tantos y tres asistencias en la Premier. Todo ello le ha hecho superar la barrera de la rumorología y esta a un paso de ir con su país. Pero ya se sabe, el COVID-19 tiene otros planes para Maddison y el oriundo de Coventry tendrá que aguadar inquieto al año siguiente.

Grealish

Entre tanto nubarrón siempre hay hueco para un rayo de luz celestial. Eso es Jack Grealish para el Aston Villa, el jugador que mantiene con esperanzas de salvarse a los de Villa Park. La situación clasificatoria no debería condicionar la llamada de Grealish con la selección, pues un mediocentro que se puede emplear por ambos extremos y que ha marcado siete tantos en el campeonato doméstico no se puede ignorar.