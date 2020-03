Harry Kane: "Amo al Tottenham, pero si no vamos en el mismo camino, no soy alguien que se quede allí"

A pesar de que el fútbol se haya tomado un descanso y las personas, se queden en sus casas para combatir la pandemia que está aquejando al mundo hoy en día, desde sus cuentas de Instagram se encuentra la posibilidad de seguir realizando entrevistas a los distintos protagonistas.

Esta vez, fue el turno de la estrella del Tottenham Hotspur, Harry Kane. El delantero de la selección inglesa no le escapó a ningún tema y, entre ellos, comentó sobre su futuro, el amor por Spurs y la relación que tiene con su nuevo entrenador, José Mourinho.

En sus primeras palabras con el reportero de Sky Sports, Jamie Redknapp, fue para hacer referencia a si su futuro está en el equipo del norte de Londres, a lo que Kane no fue certero en su respuesta, dejando la posibilidad de una posible partida del equipo que lo formó.

"Es una de esas cosas que no puedes decir que si y que no podría decir que no", fueron sus palabras. Luego, subrayó: "Amo al Tottenham y siempre los amaré, pero siempre he dicho que si siento que no vamos en la dirección correcta, no soy alguien que se quede allí por el hecho de quedarse".

Además, hizo referencia a sus objetivos no sólo como jugador de los Spurs, sino a los personales: "Soy un jugador ambicioso. Quiero convertirme en un jugador top". declaró el centrodelantero que ya ha demostrado estar entre los mejores.

El Tottenham que construyó Mauricio Pochettino a lo largo de los años, tuvo sus frutos como llegar a una final de Champions League, ocuparse en las primeras posiciones. De todas formas, no lo pudo coronar con títulos.

Y Harry Kane lo sabe: "Desde hace un par de años, tenemos un equipo fantástico, pero por alguna razón no lo hemos podido ganar títulos. Si nos miras desde fuera, notarás que tenemos equipo para ganarlos". A lo que agregó: "Eso es algo difícil de aceptar como jugador, quiero ganar en todo lo que hago, pero cuando nos acercamos y no lo logras, es difícil de aceptar".

Por último, el delantero de la Selección de Inglaterra contó como la es la relación con su nuevo entrenador, José Mourinho: "Es un hombre honesto. Te dice si estás haciendo las cosas bien o no, si le gustas o no. He construido una buena buena relación con él. Para mí es genial trabajar con José".

Luego, concluyó: "El año que viene será su primera oportunidad realmente de tener una pretemporada con el equipo e integrar sus valores. Veremos qué sucede a partir de ahí. Quiero ganar, quiero ganar trofeos con el Tottenham y quiero hacerlo más pronto que tarde, así que tendremos que ver como va".

Harry Kane debutó en los Spurs en el año 2011. Pasó por Leyton Orient, el Millwall, Norwich y Leicester en calidad de cedido. En 2014, al mando de Mauricio Pochettino, se convirtió en la estrella del equipo de Londres y en el máximo goleador del equipo, capitán, lo mismo que en la Selección Inglesa.

En la actualidad, el delantero inglés se encuentra recuperándose de una lesión muscular, lo que le ha impedido formar parte del escuadrón, y el equipo decayó a tal punto que se encuentra fuera de los puestos de competiciones europeas.

Su capacidad goleadora, su aporte al equipo, su calidad de delantero completo, su habilidad como gran definidor y cabeceador ha captado a clubes como el Real Madrid, hasta el Manchester United se ha fijado en él. ¿Será capaz de quedarse y lograr el título que tanto anhela en el Tottenam o su futuro está en algún otro equipo de Europa?