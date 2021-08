Southampton y Manchester United no se sacaron ventajas

Luego del esperanzador inicio frente al Leeds United, el Manchester United tenía una dura visita al St. Marys Stadium para enfrentar al Southampton, buscando no solo tres puntos, sino también la posibilidad de alcanzar un invicto de 27 partidos en condición de visitante, igualando así la marca del Arsenal de los 'Invincibles'.

Ralph Hasenhuttl decidió alinear un clásico 4-4-2 para contrarrestar el 4-2-3-1 de Ole Gunnar Solskjaer, con Jack Stephens, Romain Perraud, Valentino Livramento y Mohammed Salisu en defensa, un mediocampo conformado por Oriol Romeu, James Ward-Prowse, Moussa Djenepo y Theo Walcott, más la delantera con Adam Armstrong y Che Adams.

En el lado de enfrente, Solskjaer introdujo algunos cambios con respecto a los once que golearon al Leeds United en la primera jornada. Ante el equipo de Marcelo Bielsa, el entrenador noruego apostó por un tándem defensivo en mitad de campo con Scott McTominay y Fred, además de Daniel James por la banda derecha y Mason Greenwood suelto en ataque.

Esta vez, apareció el veterano Nemanja Matic en lugar de McTominay, Greenwood se desplazó hacia el carril derecho y Anthony Martial reapareció como atacante, relegando a Daniel James al banquillo. Aun sin poder contar con Edinson Cavani, lejos estuvo el delantero francés de ser el parche que necesitaba Solskjaer hasta que regrese el goleador uruguayo, especialmente en sus aportes. Es habitual que, cuando no le llega el balón, Cavani baje algunos metros para colaborar en la construcción de la jugada, algo que Martial no acostumbra hacer y el equipo se resiente allí.

Che Adams abrió el marcador | Foto: Premier League

Southampton comenzó con mucho ímpetu el encuentro, teniendo la primera ocasión en los pies de su capitán, James Ward-Prowse, quien intentó sorprender a De Gea con un remate de tiro libre que pasó cerca de la portería. Sin embargo, los siguientes minutos fueron a pedir del United, que mereció sacar ventaja en ese tramo del encuentro, con varios remates que no encontraron destino de gol.

Muchas faltas, pocos goles

Los locales parecían haber tomado nota de las fallas del Leeds United en el partido anterior, ya que no permitían que Pogba o Bruno Fernandes tuvieran metros libres para filtrar pases y cortaban con falta rápidamente si la jugada avanzaba. Con esta premisa, el Southampton logró controlar a su rival y, con una recuperación de Stephens que desató polémica por una posible falta contra Fernandes, el balón llegó al área del Manchester United y apareció Che Adams para darle destino de gol.

Pese a no merecerlo, el ‘Soton’ encontraba la ventaja en el marcador y todo se le hacía cuesta arriba a los ‘Red Devils’, que no encontraban los caminos y, para colmo de males, no tenían un peso importante en la ofensiva, ya que Martial poco aportaba. Los dirigidos por Solskjaer continuaban intentando a balón parado, sacando diferencia en el juego aéreo, pero no logrando traducirlas en el tanteador.

Greenwood igualó para el United | Foto: Premier League

Completado el primer tiempo, el United logró igualar apenas comenzado el complemento, en una de las pocas combinaciones que pudieron generar en paz Bruno Fernandes y Paul Pogba. El volante francés logró filtrar el balón a Greenwood, quien con un gran esfuerzo definió entre las piernas de McCarthy.

Apurado y entendiendo que era el mejor momento de los ‘Red Devils’ en el partido, Solskjaer envió a Jadon Sancho al campo, inclinando aún más la balanza a favor de su equipo. Pogba, Fernandes y Greenwood tuvieron sus chances de dar vuelta el marcador, pero McCarthy y la mala puntería no lo permitieron.

Empate y récord

La ocasión más clara para los locales llegaría en los pies de Armstrong, quien quedó mano a mano con De Gea y el portero español realizó una gran parada, leyendo perfectamente la definición del atacante rival. Finalmente, Craig Pawson decretó el final del encuentro y todo acabó igualado en el St. Marys Stadium, con un puño al aire por parte de los aficionados del Southampton, que vieron superado a su equipo en el transcurso del encuentro, pero rescataron un punto ante un rival que promete ser contendiente al título.

El siguiente compromiso del ‘Soton’ será el próximo sábado, frente a Newcastle, como visitante, mientras que el Manchester United, que igualó el récord del Arsenal de 27 encuentros invictos como visitante, viajará al Molineux Stadium para medirse ante Wolverhampton.