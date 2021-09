Portugal 2-1 Irlanda: Cristiano Ronaldo, el héroe agónico por partida doble

Portugal en la UEFA Euro 2020 perdió 1-0 ante Bélgica en Sevilla en el marco de los octavos de final. Por su parte, la República de Irlanda empató 0-0 ante Hungría en un amistoso disputado el 8 de junio. El primer partido oficial de ambas selecciones en el nuevo curso.

Tras la UEFA Euro 2020, Portugal volvió al ruedo por la cuarta jornada del grupo A ante la República de Irlanda en Faro. Dominio táctico absoluto de los lusos en cincuenta y tres segundos. Bernardo Silva encaró y asistió a Cancelo. Por su parte, los irlandeses tras haberse ausentado de la cita continental anhelan revancha deportiva en el camino a Qatar 2022.

En dos minutos de juego la tónica se mantuvo, Diogo Jota se asoció, Portugal intentó por todos los medios en búsqueda del primer tanto en la primera media hora. La selección irlandesa fue una muralla defensiva y temporalmente sumaba su primer punto en la zona europea. Cristiano Ronaldo aprovechará los Clasificatorios Europeos 2022 para afianzarse como el máximo artillero histórico a nivel de selecciones.

Fernando Santos se quedó pensativo, Portugal no remató a puerta en seis minutos de juego. Penalti para los lusos, Bruno Fernandes fue derribado en el área irlandesa. El VAR intervino y la decisión fue ratificada. Cristiano Ronaldo erró y el récord tendrá que esperar. Bazunu evitó el primer gol portugués.

La República de Irlanda reaccionó a través del juego asociado en diecisiete minutos de juego, Portugal empezaba a dejar algunas dudas con respecto a su funcionamiento colectivo y entró en un limbo de faltas tácticas. Connolly remató y por poco sorprende a los lusos.

El combinado portugués estaba en serios problemas, en simultáneo Luxemburgo vence 2-0 a Azerbaiyán por el grupo A y Serbia derrota por el mismo a Qatar en un amistoso en Debrecen. La República de Irlanda se animó y tomó mayor protagonismo, dos remates directos a puerta. Diogo Jota cabeceó y el travesaño se lo negó. El partido estaba para cualquiera de las dos en Faro. A diez minutos del final de la primera media hora, Fernando Santos tendrá arduo trabajo en el descanso.

La selección irlandesa clasificó tres veces a la Copa del Mundo y jugó por última vez en Corea y Japón 2002. Portugal intentó por todos los medios y no encontraba la fórmula para destrabar el partido. Cristiano Ronaldo intentó y tampoco pudo quebrar el empate transitorio.

Jarrón de agua fría, Egan adelanta a los irlandeses. Todo cuesta arriba para la selección portuguesa. Cinco minutos de adición en el cierre de la primera media hora. Fernando Santos tendrá que replantear todo en el vestuario. Diogo Jota erró una clara ocasión.

