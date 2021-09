Análisis Post: EEUU inicia el camino a Qatar 2022 con un punto

Estados Unidos se enfrentó por última vez a El Salvador el 28 de marzo de 2009, empató 2-2 en San Salvador en el camino a Sudáfrica 2010. La selección de las barras y las estrellas no clasificó a Rusia 2018, tras aquella decepción la Federación Estadounidense trabajó arduamente para recuperar a la selección absoluta. Nos esperaba un auténtico partidazo en el primer partido del octogonal camino a Qatar 2022.

Empate en el inicio del octogonal final

En un partido muy disputado en San Salvador, Estados Unidos empató sin goles ante su similar salvadoreño en el marco de la primera jornada del octogonal final camino a Qatar 2022. El once inicial tuvo una media de 23 años, cuenta con un promedio de diecinueve partidos internacionales y siete competiciones oficiales. Nueve jugadores debutaron en los clasificatorios mundialistas, la misma cantidad jugó las dos finales ante México en el reciente verano.

Tyler Adams por segunda vez portó la cinta de capitán del combinado de las barras y las estrellas. Christian Pulisic y Zack Steffen fueron bajas sensibles para el primer partido clasificatorio ante El Salvador. Estados Unidos remató trece veces a puerta y no pudo anotar, Gregg Berhalter tendrá arduo trabajo pensando en los partidos clasificatorios ante Canadá y Honduras respectivamente.

Estados Unidos acumula diez partidos sin conocer la derrota desde el 3 de junio, un estado de forma impresionante. En otros resultados destacados de la primera jornada del octogonal final de la CONCACAF: Canadá empató 1-1 ante Honduras, Panamá sin goles ante Costa Rica en Ciudad de Panamá y México ganó agónicamente 2-1 a Jamaica en Ciudad de México.

La selección mexicana lidera la clasificación de la CONCACAF 2022 con tres puntos, Honduras, Canadá, Panamá, Costa, Rica, Estados Unidos y El Salvador tienen un punto. Última Jamaica. La actual campeona norteamericana está afuera de la zona de clasificación directa, las tres primeras clasifican directamente a la Copa del Mundo FIFA. Mientras que la cuarta avanza la repesca intercontinental.

Estados Unidos se fue un empate con sabor a poco en el inicio de un nuevo proceso clasificatorio y mantiene intactas sus opciones de clasificar a la última cita mundialista con treinta y dos selecciones. La segunda jornada se jugará íntegramente el lunes 6 de septiembre: Jamaica vs. Panamá en Kingston, Estados Unidos vs. Canadá en Nashville, Costa Rica vs. México en San José y El Salvador vs. Honduras en San Salvador.