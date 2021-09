Previa Argentina - Bolivia: el campeón vuelve a casa

Tras el desastre organizativo que ocurrió en el Brasil – Argentina de la jornada anterior, que prometía ser un duelo apasionante entre los últimos finalistas de América y que acabó en un escándalo, se acerca una nueva fecha de Eliminatorias para Lionel Messi y sus compañeros, de cara a lo que será el Mundial de Qatar del próximo año.

En esta ocasión, los argentinos regresan a Buenos Aires para reencontrarse con su público por primera vez en casi dos años, con el adicional de estar luciendo el parche de campeones de América en el pecho. Luego de tantas frustraciones, Argentina saldrá al renovado césped del Estadio Monumental para ser ovacionado y reconocido por sus compatriotas.

Del otro lado estará la selección de Bolivia, un rival al que, históricamente, le cuesta encontrar un buen rendimiento cuando juega fuera de casa. En las ocho jornadas que llevan las Eliminatorias sudamericanas, solamente han sumado seis puntos, con un solo triunfo, tres empates y cuatro derrotas.

La vuelta a casa

Argentina volverá a jugar en el Estadio Monumental de Buenos Aires, uno de los escenarios que iba a ser protagonista de la fallida Copa América en territorio argentino. En revancha de esa posibilidad perdida, la ‘Albiceleste’ disputará allí este primer encuentro como local post Brasil 2021.

De acuerdo a la normativa de CONMEBOL para el regreso del público a los estadios, se autorizó un aforo del 30% para que 17.000 argentinos pudieran comprar sus entradas y presenciar el encuentro entre Argentina y Bolivia.

Lionel Scaloni no podrá contar con Emiliano Martinez, Cristian Romero ni Giovani Lo Celso, tres titulares que debieron volver a Inglaterra, pero a ellos se suma la lesión de Franco Armani, por lo que el entrenador argentino deberá utilizar a su tercer portero para ocupar la valla, siendo Juan Musso, guardameta del Atalanta, el encargado de defender los tres postes.

Sin embargo, estas ausencias podrían no ser el único dolor de cabeza para el cuerpo técnico argentino en los próximos días, ya que en las últimas horas dio positivo de Covid-19 uno de los cocineros del predio donde entrena el equipo. Si bien los hisopados a los jugadores ya dieron negativo, habrá que esperar, ya que aún están en el lapso de tiempo donde pueden presentar síntomas.

Rotación en búsqueda del milagro

Bolivia podría presentar cinco cambios en relación con los once titulares que se enfrentaron a Colombia y Uruguay. Su entrenador venezolano, César Farías, haría ingresar a Adrián Jusino, Jesús Sagredo, José Sagredo, Moisés Villarroel y Rodrigo Ramallo para mutar a un 5-3-2 que pueda controlar el ataque argentino.

Con todo esto en mente, Bolivia intentará romper un maleficio que parece eterno, ya que hace 28 años que no ganan en condición de visitante, sumando solamente 9 puntos de los 177 posibles.

La palabra de los entrenadores

Lionel Scaloni dialogó en conferencia de prensa y comentó la situación que están atravesando los equipos sudamericanos por la negativa de varias ligas europeas a ceder a sus futbolistas: "Sabíamos la predisposición de los jugadores, hicieron lo imposible para estar. Pero había que tomar una decisión. Los vi preocupados y agobiados porque sus clubes querían que ellos regresaran lo más rápido posible. No tiene que volver a pasar".

"Si no se toma una medida (con respecto a la cesión de jugadores), veo complicada el resto de las Eliminatorias. Hay tiempo para tomar decisiones, hay que buscarle una solución," añadió Scaloni, quien también habló sobre lo ocurrido en Brasil: "No nos enroscamos con lo que sucedió. Nosotros solo pensamos en jugar al fútbol. Somos un grupo muy fuerte y debemos seguir de esta manera".

Argentina tendrá varias bajas para este partido | Foto: Argentina

"Somos una Selección que compite, un rival difícil. Podemos complicarle las cosas a los mejores equipos de Europa. Si nos toca estar en el Mundial, vamos a competir," cerró el entrenador argentino, que ya es el primero en conseguir un título de América desde 1993 y sueña con llevar nuevamente a Argentina a la cima en Qatar 2022.

"Nosotros soñamos todos los días. Somos unos locos positivos que queremos sacar un buen resultado del Monumental," expresó Farías, entrenador de Bolivia. "El día que no tenga la ilusión de ganar un partido, me debo retirar del fútbol. Me gusta ser partícipe de las situaciones y buscaremos conseguir un resultado que enorgullezca al pueblo boliviano".

De esta forma, Farías evitó hablar, en esta ocasión, sobre los rumores que surgieron en las últimas horas en relación a su continuidad al mando de la selección boliviana, algo que sí comentó post derrota ante Uruguay, cuando dijo que "la liga que más bota entrenadores es Bolivia, entonces lo más probable, cuando vemos toda la jurisprudencia hacia atrás, es que haya otro entrenador, es lógico por la secuencia, hay que estar preparados para eso" sentenció Farías

Historial

Argentina y Bolivia se han enfrentado en 39 ocasiones, con 27 triunfos para los argentinos, siete para Bolivia y cinco empates. Recientemente se vieron las caras en la Copa América 2021, donde la ‘Albiceleste’ se quedó con la victoria por 4-1.

Siendo locales, los argentinos jamás cayeron contra sus vecinos bolivianos, con 23 triunfos y tres empates en 26 partidos disputados.

Los goleadores de este duelo son Sergio Agüero (7 goles), Marcelo Moreno y Lionel Messi (5 goles).

Estadio

Argentina regresa al Estadio Monumental de Buenos Aires después de cuatro años, escenario que albergó sus partidos durante mucho tiempo y donde, entre otras cosas, se alzó con el Mundial 2018. Su último encuentro en la casa de River Plate fue el 5 de septiembre de 2017, cuando igualaron 1-1 contra Venezuela por las Eliminatorias a Rusia 2018.

El Estadio Monumental de Buenos Aires | Foto: AFA

El equipo, en ese entonces dirigido por Jorge Sampaoli, no encontraba un buen rendimiento y el entrenador tuvo la mágica idea de mudar la localía a La Bombonera, intentando que el cambio de aire fuera beneficioso. Igualmente, Argentina volvería a empatar, esta vez contra Perú, y recién en la última fecha, con un impresionante partido de Messi, conseguiría su pase al Mundial.

Durante la pandemia, el Estadio Monumental se sometió a diversas modificaciones en su estructura y césped, teniendo hoy el mismo sistema que se utiliza en los principales estadios del mundo, como el Camp Nou, Stamford Bridge, San Mamés, etc.

Posibles alineaciones