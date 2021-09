Previa Brasil vs Perú: la Blanquirroja al borde del precipicio

Este viernes 10 de septiembre a las 02.30, Brasil se enfrentará a Perú, en el partido correspondiente a la jornada 10 de la Clasificación para el Mundial. El encuentro se disputará en Recife. Respecto a la clasificación, los locales la tienen prácticamente asegurada, mientras que Perú se encuentra a dos puntos de Colombia que marca los puestos de playoff.

La última vez que ambos equipos jugaron entre sí fue en la semifinal de la Copa América, que se disputó este año, donde el cuadro brasileño venció por la mínima, 1-0, gracias al gol de Paquetá.

En cuanto a la ida de la Clasificación para el Mundial, Perú perdió ante el conjunto de Tite, por un contundente 2-4, donde los peruanos se pusieron por delante en dos ocasiones, pero los brasileños le dieron la vuelta al encuentro, donde el cuadro de Gareca sufrió dos expulsiones, la de Cáceda y Zambrano.

Historial entre ambos

Ambos conjuntos se han enfrentado un total de 49 veces, donde la "Canarinha" ha vencido en 35 ocasiones, mientras que Perú en 5 enfrentamientos. En nueve ocasiones han firmado tablas. En territorio brasileño, los peruanos solamente ha ganado tres veces en todas las visitas que ha realizado, donde dos victorias fueron en partidos amistosos y una en la Copa América de la temporada 15/16.

¿Cómo llegan?

Brasil, en este parón de selecciones, se ha tenido que enfrentar a Chile y a Argentina, antes de este encuentro ante los de Gareca. Ante Chile, los brasileños conquistaron el Estadio Monumental, tras ganar por la mínima, 0-1, gracias al gol de Éverton en el segundo tiempo. Después la "Canarinha" recibía a Argentina, pero el encuentro se suspendió, ya que cuatro jugadores de la Albiceleste tenían que guardar cuarentena, porque procedían de Inglaterra, por lo que la seguridad brasileña decidió suspender el encuentro hasta previo aviso.

Chile vs Brasil, Clasificación Mundial de Catar 2022 // Fuente: Selección de Brasil

Por su parte, la Blanquirroja comenzó en este parón con un empate a uno ante Uruguay en el Estadio Nacional de Lima, los encargados de anotar fueron, Tapia para Perú y De Arrascaeta para los uruguayos. En la última jornada, los de Gareca consiguieron una gran victoria ante Venezuela por 1-0, donde se quedaron con 10 por la expulsión de Rincón. Tras esta victoria los peruanos se siguen agarrando a un clavo ardiendo, donde una derrota ante la "Canarinha" podría suponer la eliminación para el Mundial.

Declaraciones de Tite

Tite comentó sobre el tema de la suspensión del Brasil vs Argentina: "El fútbol no está por encima de eso. El protocolo tiene que ser respetado, estamos lidiando con vidas. Yo siempre valoro el partido jugado, pero si un error fue cometido, que se cumpla la ley para todos". A lo que añadió: "La decisión justa es respetar las leyes, es colocar antes la salud de las personas que el fútbol. El deporte es importante, pero hay una escala de importancia en la que la salud está por encima, la ley está por encima" concluyó Tite.

Árbitro del encuentro

El colegiado para dirigir el encuentro entre Brasil vs Perú es el árbitro colombiano, Wilmar Roldán. En el VAR estará el uruguayo Esteban Ostojich.

Estadio

El encuentro se disputará en el Arena Pernambuco, en Recife (Brasil) que tiene una capacidad de 46.000 espectadores, pero para este partido no albergará a ningún aficionado, debido a las restricciones del Covid.

Horario

Estas son las horas de comienzo del partido entre Brasil vs Perú, del 10 de septiembre, en algunos países:



Argentina: 20:30 PM,

Bolivia: 19:30 PM.

Brazil: 20:30 PM.

Chile: 19:30 PM.

Colombia: 18:30 PM.

Ecuador: 18:30 PM.

USA (ET): 19:30 PM.

Spain: 02:30 AM.

Mexico: 18:30 PM.

Paraguay: 20:30 PM.

Peru: 19:30 PM.

Uruguay: 20:30 PM.

Venezuela: 19:30 PM.

Posibles alineaciones

Brasil: Weverton, Danilo, Militao, Marquinhos, Alex Sandro, Paquetá, Gerson, Casemiro, Cunha, Neymar y Gabriel.

Perú: Gallese, Advíncula, Santamaría, Callens, López, Yotún, Tapia, García, Cueva, Carrillo y Lapadula.