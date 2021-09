Análisis Post: Estados Unidos apabulló a Paraguay

Carli Lloyd vive sus últimos momentos como seleccionada estadounidense, la experimentada futbolista se retirará de la selección de las barras y las estrellas tras los últimos cuatro amistosos FIFA, una leyenda vigente y una auténtica profesional. Nos esperaba un partidazo entre Estados Unidos y Paraguay en Cleveland, Ohio.

Con cinco goles de Carli Lloyd, Estados Unidos goleó 9-0 a Paraguay en su primer amistoso tras los Juegos Olímpicos. La selección estadounidense apostó por el 4-3-3 como dibujo táctico, cuatro defensoras, tres centrocampistas, dos extremas y una delantera. La actual campeona del mundo no se guardó nada en la fecha FIFA y nos deleitó con fútbol de primer nivel en un encuentro que deja muchas sensaciones positivas pensando en la cita continental de la CONCACAF para el verano de 2022.

Ambas selecciones volverán a enfrentarse el marte 21 de septiembre en Cincinnati, Ohio. Estados Unidos se medirá por partida doble ante Corea del Sur el 21 y 26 de octubre en Kansas City y Saint Paul. La mejor selección del Ranking Femenino de la FIFA tendrá un arduo trabajo y tras la cita olímpica aprobó con veinte su primer amistoso del nuevo curso.

21 wins in a row on home soil 🇺🇸 The second-longest home winning streak in #USWNT history pic.twitter.com/y5S1VIGub8

La diferencia entre ambas selecciones fue abismal, asimismo, si hacemos un balance, las dirigidas por Vlatko Andonovski acumulan catorce victorias, tres empates y dos derrotas en 19 encuentros. Además, han anotado cincuenta y ocho goles, una auténtica locura, por lo cual, su principal objetivo es clasificar para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023.

FINAL | Nine to close out the night. THANK YOU CLEVELAND! 🙌



🇺🇸 9-0 🇵🇾 | #USAvPAR pic.twitter.com/9rilBAgRk4