¿Puede el Leicester luchar por el título?

El Leicester City es historia del fútbol. Su hazaña en la temporada 15/16 es prácticamente irrepetible. El equipo de Claudio Ranieri logró lo impensable, levantar la Premier League tras una campaña impecable. Leicester, una ciudad de 350.000 habitantes y con tan solo 10 años en la máxima categoría inglesa.

Ascendieron de nuevo a la primera división en 2014 y tardaron tan solo dos años en proclamarse campeones. Un equipo formado por jugadores desconocidos en aquel momento pero que a día de hoy forman parte de la élite (Jamie Vardy, Riyad Mahrez, N´Golo Kanté, Kasper Schmeichel…).

En el curso pasado, se les escaparon los puestos de Champions League en la última jornada después de caer ante el Tottenham, que con la victoria del Liverpool dejaron ir la plaza de la Champions League. Además, en la Europa League, decepcionaron tras tener la etiqueta de favoritos y caer ante el Slavia Praga.

Nuevo integrante del Big-6

Los foxes han pasado de ser un equipo pequeño ha quitarle el puesto al Arsenal en el Big-6. El estar dentro del denominado grupo a base de lucha y garra les ha ayudado a crecer tanto mundialmente como económicamente por lo que se han podido permitir luchar por mayores cosas. El club entrenado por Brendan Rodgers tiene muy difícil volver a ganar una Premier League a corto plazo salvo sorpresa. El poderío económico del Manchester City prohíbe a los demás clubes luchar por el título. Es por eso que Vardy y compañía no tienen muchas papeletas para ganar la tan deseada Premier League.

El once de Brendan Rodgers ante el Manchester City, | Foto: Premiumtimesng

Esta temporada no ha empezado de la mejor manera posible, en cinco partidos tan solo han ganado dos y perdido los otros dos. Quizás las opciones a ganar un título no este enfocado a la competición doméstica, sino que a la competición europea. Brendan Rodgers ha preparado a sus hombres para luchar por la Europa League y se demostró en la primera jornada ante el Napoli pese a acabar el partido en tablas. Tienen jugadores e ideas suficientes como para acabar al menos en unas semifinales.

Jugadores clave

No obstante, pese a cerrar las puertas a ganar la liga, la plantilla de Brendan Rodgers da que hablar tras las incorporaciones de jugadores prometedores como Patson Daka. El jugador nacido en Zambia ha llegado a tierras inglesas para dar un plus al equipo y destacar en la faceta goleadora. En su etapa en el Red Bull Salzburgo anotó 68 tantos en 125 partidos aun que aun no se haya estrenado con la elástica del Leicester.

Además de los fichajes, jugadores que van mejorando exponencialmente como Youri Tielemans o Kelechi Iheanacho. El belga, box to box, tiene unas cualidades de jugador top mundial y lo está logrando con una edad joven siendo uno de los timones del equipo. En cambio, el nigeriano esta aportando dianas en ataque. El exjugador del Manchester City tuvo un inicio complicado, sin embargo, cambió el chip y después del confinamiento, se convirtió en una maquina goleadora. Algo que agradece Vardy tras ser el único con capacidad goleadora en el equipo.

Youri Tielemans en una disputa contra un jugador del Napoli. | Foto: Leicester City

Por lo contrario, no todo está saliendo bien en el club. Wesley Fofana ha dejado un vacío en la defensa azulona tras lesionarse en un amistoso de pretemporada contra el Villarreal. El francés, que era una de las mayores promesas en la zaga, se va a perder el resto de la temporada tras fracturarse el peroné.

El siguiente compromiso del Leicester es el domingo contra el Brighton & Hove Albion en el Amex Stadium. Una prueba dura de roer tras el espectacular inicio de los seagulls tras colocarse sexto en la tabla con 9 puntos.