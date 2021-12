Chelsea pressiona, para em Pickford e vê Everton buscar empate

Em jogo válido pela 17ª rodada da Premier League, o Chelsea recebeu o Everton no Stamford Bridge na última quinta-feira (16). E em casa os blues empataram em 1 a 1, com Mount abrindo o placar e Branthwaite empatando.

Pickford evita a vitória dos donos da casa

A primeira chance da partida foi de grandíssimo perigo, com lindo passe de Jorginho para Reece James, que bateu alto, mas pelo lado esquerdo do gol, com cinco minutos. Logo depois Mount recebeu na direita e bateu cruzado, mas para fora pelo lado direito do gol!

Aos 10, Zyech recebeu na esquerda, tirou o defensor e cruzou rasteiro para Pulisic, que tentou de letra, mas mandou nas mãos de Pickford. Cinco minutos depois James bateu uma falta da entrada da área com força e Pickford espalmou para longe. E aos 17 James chutou mais uma vez de fora da área e mandou por cima do gol.

Então aos 34 Zyech bateu forte de fora da área e mandou pelo lado esquerdo do gol, com muito perigo! Um minuto depois Rudiger tentou o passe e Pulisic saiu na cara de Pickford, conseguindo o chute e vendo o goleiro defender com a perna direita!

A primeira chegada do Everton foi com Gordon, que bateu de fora da área e mandou nas mãos de Mendy, aos 42 minutos. A segunda etapa já teve seu início com chance do Chelsea, que com Loftus-Cheek, conseguiu o desvio por cima do gol em um escanteio aos seis minutos.

Então aos 14 minutos, no ótimo passe de James para Mount na direita, que entrou cara a cara com Pickford e conseguiu o chute alto, no canto esquerdo, para vencer o goleiro e abrir o placar na partida! E aos 30 o Everton chegou ao empate em um cruzamento na área de Gordon, na falta, para Branthwaite desviar para o fundo das redes, sem chances para Mendy!

E aos 34, em um escanteio na área, Thiago Silva cabeceou com violência no canto direito, mas Pickford espalmou para longe!

Próximos jogos e classificação

O Chelsea volta a campo no domingo (19), às 11h, quando enfrenta o Wolverhampton. Já o Everton joga no outro domingo (26), às 12h, quando visita o Burnley. E o destaque negativo aqui é o surto de Covid-19, na nova variante Ômicron, que acontece entre os jogadores. Por conta disso esses jogos podem ainda serem adiados.